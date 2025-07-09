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В Дагестане более 200 человек обратились в больницу с признаками отравления
В Дагестане более 200 человек обратились в больницу с признаками отравления - РИА Новости, 09.07.2025
В Дагестане более 200 человек обратились в больницу с признаками отравления
Число людей, отравившихся водой в Дагестане, превысило 200 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:20:00+03:00
2025-07-09T18:20:00+03:00
2025-07-09T19:28:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 9 июл — РИА Новости. Число людей, отравившихся водой в Дагестане, превысило 200 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава."С симптомами отравления в Магарамкентском районе за медицинской помощью обратились уже больше 200 человек", — сказала собеседница агентства.В ведомстве уточнили, что всего за двое суток зарегистрировали 274 пациента с симптомами гастроэнтерита, из них 270 — дети. Болезнь протекает в легкой форме. В Магарамкентской центральной районной больнице сейчас находятся 84 человека, остальные лечатся амбулаторно.По данным дагестанского управления Роспотребнадзора, множественные случаи кишечной инфекции отмечены у жителей сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Предполагается, что все они пили воду, которая поступает из источника "Джепельский", расположенного в 14 километрах от Магарамкента. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. В администрации Магарамкентского района прошли обыски, директора муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство" задержали.
https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html
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происшествия, республика дагестан, здоровье - общество, магарамкентский район, россия
Происшествия, Республика Дагестан, Здоровье - Общество, Магарамкентский район, Россия
В Дагестане более 200 человек обратились в больницу с признаками отравления
Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 274