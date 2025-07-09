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В Дагестане более 200 человек обратились в больницу с признаками отравления - РИА Новости, 09.07.2025
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18:20 09.07.2025 (обновлено: 19:28 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/dagestan-2028204076.html
В Дагестане более 200 человек обратились в больницу с признаками отравления
В Дагестане более 200 человек обратились в больницу с признаками отравления - РИА Новости, 09.07.2025
В Дагестане более 200 человек обратились в больницу с признаками отравления
Число людей, отравившихся водой в Дагестане, превысило 200 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:20:00+03:00
2025-07-09T19:28:00+03:00
происшествия
республика дагестан
здоровье - общество
магарамкентский район
россия
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МАХАЧКАЛА, 9 июл — РИА Новости. Число людей, отравившихся водой в Дагестане, превысило 200 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.&quot;С симптомами отравления в Магарамкентском районе за медицинской помощью обратились уже больше 200 человек&quot;, — сказала собеседница агентства.В ведомстве уточнили, что всего за двое суток зарегистрировали 274 пациента с симптомами гастроэнтерита, из них 270 — дети. Болезнь протекает в легкой форме. В Магарамкентской центральной районной больнице сейчас находятся 84 человека, остальные лечатся амбулаторно.По данным дагестанского управления Роспотребнадзора, множественные случаи кишечной инфекции отмечены у жителей сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Предполагается, что все они пили воду, которая поступает из источника "Джепельский", расположенного в 14 километрах от Магарамкента. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. В администрации Магарамкентского района прошли обыски, директора муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство" задержали.
https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html
республика дагестан
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россия
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происшествия, республика дагестан, здоровье - общество, магарамкентский район, россия
Происшествия, Республика Дагестан, Здоровье - Общество, Магарамкентский район, Россия
В Дагестане более 200 человек обратились в больницу с признаками отравления

Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 274

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 июл — РИА Новости. Число людей, отравившихся водой в Дагестане, превысило 200 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
«

"С симптомами отравления в Магарамкентском районе за медицинской помощью обратились уже больше 200 человек", — сказала собеседница агентства.

В ведомстве уточнили, что всего за двое суток зарегистрировали 274 пациента с симптомами гастроэнтерита, из них 270 — дети. Болезнь протекает в легкой форме. В Магарамкентской центральной районной больнице сейчас находятся 84 человека, остальные лечатся амбулаторно.
По данным дагестанского управления Роспотребнадзора, множественные случаи кишечной инфекции отмечены у жителей сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Предполагается, что все они пили воду, которая поступает из источника "Джепельский", расположенного в 14 километрах от Магарамкента.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. В администрации Магарамкентского района прошли обыски, директора муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство" задержали.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанЗдоровье - ОбществоМагарамкентский районРоссия
 
 
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