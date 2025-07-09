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В Дагестане задержали главу коммунального учреждения после отравления людей - РИА Новости, 09.07.2025
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17:55 09.07.2025 (обновлено: 17:56 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/dagestan-2028198945.html
В Дагестане задержали главу коммунального учреждения после отравления людей
В Дагестане задержали главу коммунального учреждения после отравления людей - РИА Новости, 09.07.2025
В Дагестане задержали главу коммунального учреждения после отравления людей
Директора муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство" Магарамкентского района Дагестана задержали по делу об отравлении водой более 100 человек,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:55:00+03:00
2025-07-09T17:56:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
магарамкентский район
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Директора муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство" Магарамкентского района Дагестана задержали по делу об отравлении водой более 100 человек, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в управлении Роспотребнадзора по республике сообщили, что в Магарамкентском районе отмечены множественные случаи кишечной инфекции среди жителей сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, заболевания связаны с употреблением питьевой воды из источника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14 километров от села Магарамкента в сторону села Ахты. По данным минздрава Дагестана, за сутки с симптомами тошноты, рвоты, повышения температуры тела и диареи в районную больницу обратились 110 человек, из них госпитализированы 18, тяжелых случаев заболевания нет. "Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (частью 1 статьи 238 УК РФ). По подозрению в совершении указанного преступления задержан директор муниципального бюджетного учреждения муниципального района "Магарамкентский район" "Жилищно-коммунальное хозяйство", - говорится в сообщении СК. В управлении отметили, что в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.
https://ria.ru/20250706/dagestan-2027481687.html
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магарамкентский район
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происшествия, здоровье - общество, магарамкентский район, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Магарамкентский район, Республика Дагестан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Дагестане задержали главу коммунального учреждения после отравления людей

В Дагестане задержали главу "Жилищно-коммунального хозяйства"

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Директора муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство" Магарамкентского района Дагестана задержали по делу об отравлении водой более 100 человек, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по республике сообщили, что в Магарамкентском районе отмечены множественные случаи кишечной инфекции среди жителей сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, заболевания связаны с употреблением питьевой воды из источника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14 километров от села Магарамкента в сторону села Ахты. По данным минздрава Дагестана, за сутки с симптомами тошноты, рвоты, повышения температуры тела и диареи в районную больницу обратились 110 человек, из них госпитализированы 18, тяжелых случаев заболевания нет.
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"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (частью 1 статьи 238 УК РФ). По подозрению в совершении указанного преступления задержан директор муниципального бюджетного учреждения муниципального района "Магарамкентский район" "Жилищно-коммунальное хозяйство", - говорится в сообщении СК.
В управлении отметили, что в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМагарамкентский районРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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