https://ria.ru/20250709/dagestan-2028198945.html

В Дагестане задержали главу коммунального учреждения после отравления людей

В Дагестане задержали главу коммунального учреждения после отравления людей - РИА Новости, 09.07.2025

В Дагестане задержали главу коммунального учреждения после отравления людей

Директора муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство" Магарамкентского района Дагестана задержали по делу об отравлении водой более 100 человек,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:55:00+03:00

2025-07-09T17:55:00+03:00

2025-07-09T17:56:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

магарамкентский район

республика дагестан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Директора муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство" Магарамкентского района Дагестана задержали по делу об отравлении водой более 100 человек, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в управлении Роспотребнадзора по республике сообщили, что в Магарамкентском районе отмечены множественные случаи кишечной инфекции среди жителей сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, заболевания связаны с употреблением питьевой воды из источника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14 километров от села Магарамкента в сторону села Ахты. По данным минздрава Дагестана, за сутки с симптомами тошноты, рвоты, повышения температуры тела и диареи в районную больницу обратились 110 человек, из них госпитализированы 18, тяжелых случаев заболевания нет. "Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (частью 1 статьи 238 УК РФ). По подозрению в совершении указанного преступления задержан директор муниципального бюджетного учреждения муниципального района "Магарамкентский район" "Жилищно-коммунальное хозяйство", - говорится в сообщении СК. В управлении отметили, что в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.

https://ria.ru/20250706/dagestan-2027481687.html

https://ria.ru/20250701/sekretar-2026458621.html

магарамкентский район

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происшествия, здоровье - общество, магарамкентский район, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)