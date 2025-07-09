https://ria.ru/20250709/dagestan-2028138687.html

В Дагестане пресекли деятельность преступного сообщества

В Дагестане пресекли деятельность преступного сообщества - РИА Новости, 09.07.2025

В Дагестане пресекли деятельность преступного сообщества

Правоохранители в Дагестане разоблачили преступное сообщество из восьми человек, которые на территории разных регионов России занимались мошенничеством с... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:13:00+03:00

2025-07-09T14:13:00+03:00

2025-07-09T14:13:00+03:00

происшествия

республика дагестан

россия

краснодарский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

единый государственный экзамен (егэ)

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МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане разоблачили преступное сообщество из восьми человек, которые на территории разных регионов России занимались мошенничеством с автострахованием и похитили более 400 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике. "В результате совместной работы УУР (управление уголовного розыска) МВД Дагестана, ФСБ России и СУСК России по Республике Дагестан была пресечена деятельность организованного преступного сообщества, действовавшего на территории республики и других регионов России, включая Краснодарский край… Общий ущерб составил более 400 миллионов рублей", – говорится в сообщении. По данным правоохранителей, преступное сообщество состояло из восьми жителей Кизилюртовского района Дагестана, в том числе бывшего помощника судьи, адвоката и специалистов экспертных организаций. Злоумышленники инсценировали ДТП, покупали автомобили премиум-класса, которые затем преднамеренно уничтожали, чтобы получить страховые выплаты. Кроме того, разработали схему фабрикации мелких ДТП с участием невиновных людей, через чьи счета проходили "огромные суммы". Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества, добавили в МВД Дагестана.

https://ria.ru/20250708/goszakupki-2027893905.html

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происшествия, республика дагестан, россия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), единый государственный экзамен (егэ)