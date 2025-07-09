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В Дагестане пресекли деятельность преступного сообщества - РИА Новости, 09.07.2025
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14:13 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/dagestan-2028138687.html
В Дагестане пресекли деятельность преступного сообщества
В Дагестане пресекли деятельность преступного сообщества - РИА Новости, 09.07.2025
В Дагестане пресекли деятельность преступного сообщества
Правоохранители в Дагестане разоблачили преступное сообщество из восьми человек, которые на территории разных регионов России занимались мошенничеством с... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:13:00+03:00
2025-07-09T14:13:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
единый государственный экзамен (егэ)
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МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане разоблачили преступное сообщество из восьми человек, которые на территории разных регионов России занимались мошенничеством с автострахованием и похитили более 400 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике. "В результате совместной работы УУР (управление уголовного розыска) МВД Дагестана, ФСБ России и СУСК России по Республике Дагестан была пресечена деятельность организованного преступного сообщества, действовавшего на территории республики и других регионов России, включая Краснодарский край… Общий ущерб составил более 400 миллионов рублей", – говорится в сообщении. По данным правоохранителей, преступное сообщество состояло из восьми жителей Кизилюртовского района Дагестана, в том числе бывшего помощника судьи, адвоката и специалистов экспертных организаций. Злоумышленники инсценировали ДТП, покупали автомобили премиум-класса, которые затем преднамеренно уничтожали, чтобы получить страховые выплаты. Кроме того, разработали схему фабрикации мелких ДТП с участием невиновных людей, через чьи счета проходили "огромные суммы". Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества, добавили в МВД Дагестана.
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происшествия, республика дагестан, россия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), единый государственный экзамен (егэ)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Дагестане пресекли деятельность преступного сообщества

В Дагестане накрыли похитившую у страховых компаний 400 млн руб банду

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане разоблачили преступное сообщество из восьми человек, которые на территории разных регионов России занимались мошенничеством с автострахованием и похитили более 400 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
"В результате совместной работы УУР (управление уголовного розыска) МВД Дагестана, ФСБ России и СУСК России по Республике Дагестан была пресечена деятельность организованного преступного сообщества, действовавшего на территории республики и других регионов России, включая Краснодарский край… Общий ущерб составил более 400 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
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По данным правоохранителей, преступное сообщество состояло из восьми жителей Кизилюртовского района Дагестана, в том числе бывшего помощника судьи, адвоката и специалистов экспертных организаций. Злоумышленники инсценировали ДТП, покупали автомобили премиум-класса, которые затем преднамеренно уничтожали, чтобы получить страховые выплаты. Кроме того, разработали схему фабрикации мелких ДТП с участием невиновных людей, через чьи счета проходили "огромные суммы".
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества, добавили в МВД Дагестана.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияКраснодарский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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