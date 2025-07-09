https://ria.ru/20250709/cnn-2028077123.html

CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа Путину и Си Цзиньпину

CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа Путину и Си Цзиньпину - РИА Новости, 09.07.2025

CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа Путину и Си Цзиньпину

Телеканал CNN опубликовал запись, на которой американский лидер Дональд Трамп во время предвыборной кампании в 2024 году якобы заявил, что при разговоре с... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T09:46:00+03:00

2025-07-09T09:46:00+03:00

2025-07-09T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Телеканал CNN опубликовал запись, на которой американский лидер Дональд Трамп во время предвыборной кампании в 2024 году якобы заявил, что при разговоре с российским президентом Владимиром Путиным пообещал разбомбить Москву в случае начала военных действий в отношении Киева."Я сказал Путину: "Если ты войдешь на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю тебе — у меня не будет выбора", — приводятся слова Трампа на аудиозаписи.По словам нынешнего главы Белого дома, Путин поверил ему лишь на десять процентов.Он добавил, что также пригрозил бомбардировками и председателю КНР Си Цзиньпину в случае нападения Китая на Тайвань."Я ответил: "У меня нет выбора, мне придется вас бомбить. Мы разбомбим Пекин", — заявил Трамп.Си Цзиньпин при этом посчитал, что Трамп сошел с ума, отметил американский лидер.В октябре прошлого года журнал The Wall Street Journal передавал слова Трампа о том, что тот якобы угрожал российскому лидеру нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину". Путин, комментируя заявление нынешнего американского президента, сообщил, что не помнит разговора, в котором Трамп допускал такие высказывания.На прошлой неделе Путин и Трамп провели телефонный разговор. Глава Белого дома позже заявил, что разочарован результатами беседы, добавив, что не смог достичь прогресса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, подчеркнул, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028071500.html

https://ria.ru/20250709/tramp-2028055415.html

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дональд трамп, москва, в мире, китай, киев, владимир путин, си цзиньпин