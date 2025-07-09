https://ria.ru/20250709/briks-2028190224.html
Экономист: БРИКС может перейти к ускоренному внедрению расчетных систем
Экономист: БРИКС может перейти к ускоренному внедрению расчетных систем - РИА Новости, 09.07.2025
Экономист: БРИКС может перейти к ускоренному внедрению расчетных систем
Страны БРИКС под внешним давлением США могут перейти к ускоренному внедрению собственных расчетных систем, взаимному признанию технологических стандартов,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:32:00+03:00
2025-07-09T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Страны БРИКС под внешним давлением США могут перейти к ускоренному внедрению собственных расчетных систем, взаимному признанию технологических стандартов, заявил РИА Новости управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. По его словам, любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет. "Вместо зеркальных тарифных мер БРИКС может сделать ставку на ускоренный обмен технологиями и совместные инвестиции в стратегические отрасли (энергетика, ИИ, финтех). Такой подход позволит странам блока снизить зависимость от западных технологий и создать новые цепочки добавленной стоимости", - сказал Астафьев. По его словам, в долгосрочной перспективе это может привести к появлению альтернативных глобальных технологических стандартов, что станет вызовом для доминирования США в ключевых индустриях. "Запуск валюты БРИКС, не заменяющей национальные валюты, а служащей для межгосударственных расчетов, позволит странам блока минимизировать риски, связанные с долларовой системой, а также снизить чувствительность к американским санкциям и тарифам. Даже частичное внедрение подобной валюты может изменить баланс сил на мировом валютном рынке и ускорить процессы дедолларизации", - подчеркнул Астафьев. Трамп, считает он, может перейти от тарифных угроз к индивидуальным переговорам с наиболее уязвимыми странами блока, предлагая им эксклюзивные условия или временные послабления в обмен на дистанцирование от "антиамериканской" повестки. "Такой подход способен временно ослабить единство БРИКС, но в долгосрочной перспективе лишь укрепит недоверие к США как к партнеру и ускорит поиск альтернативных союзов", - заключил он. Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам объединения торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны БРИКС пока не принималось. БРИКС с 2024 года включает, помимо, стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250708/tramp-2028023813.html
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технологии, сша, египет, оаэ, дональд трамп, брикс, в мире
Технологии, США, Египет, ОАЭ, Дональд Трамп, БРИКС, В мире
Экономист: БРИКС может перейти к ускоренному внедрению расчетных систем
Экономист Астафьев: БРИКС может перейти к ускоренному внедрению расчетных систем
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Страны БРИКС под внешним давлением США могут перейти к ускоренному внедрению собственных расчетных систем, взаимному признанию технологических стандартов, заявил РИА Новости управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
Ранее президент США Дональд Трамп
обвинил БРИКС
в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. По его словам, любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.
"Вместо зеркальных тарифных мер БРИКС может сделать ставку на ускоренный обмен технологиями и совместные инвестиции в стратегические отрасли (энергетика, ИИ, финтех). Такой подход позволит странам блока снизить зависимость от западных технологий и создать новые цепочки добавленной стоимости", - сказал Астафьев.
По его словам, в долгосрочной перспективе это может привести к появлению альтернативных глобальных технологических стандартов, что станет вызовом для доминирования США в ключевых индустриях.
"Запуск валюты БРИКС, не заменяющей национальные валюты, а служащей для межгосударственных расчетов, позволит странам блока минимизировать риски, связанные с долларовой системой, а также снизить чувствительность к американским санкциям и тарифам. Даже частичное внедрение подобной валюты может изменить баланс сил на мировом валютном рынке и ускорить процессы дедолларизации", - подчеркнул Астафьев.
Трамп, считает он, может перейти от тарифных угроз к индивидуальным переговорам с наиболее уязвимыми странами блока, предлагая им эксклюзивные условия или временные послабления в обмен на дистанцирование от "антиамериканской" повестки. "Такой подход способен временно ослабить единство БРИКС, но в долгосрочной перспективе лишь укрепит недоверие к США как к партнеру и ускорит поиск альтернативных союзов", - заключил он.
Страны БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам объединения торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны БРИКС пока не принималось.
БРИКС с 2024 года включает, помимо, стран-основательниц Египет
, ОАЭ
, Эфиопию
, Иран
, и с января 2025 года - Индонезию
. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия
, Боливия
, Куба
, Казахстан
, Малайзия
, Нигерия
, Таиланд
, Уганда
, Узбекистан
и Вьетнам
.