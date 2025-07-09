ЕК пригрозила странам Африки сокращением помощи, пишет Politico
Politico: ЕС продолжит помогать странам Африки только при ограничении миграции
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает сократить помощь беднейшим странам Африки, если они не будут препятствовать потокам мигрантов в Европу, сообщает издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект бюджетного плана ЕС на 2028-2035 годы.
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"В плане комиссия предлагает сократить финансирование более бедных стран в будущем, если они не сыграют свою роль в сокращении миграционных потоков", – пишет газета.
Брюссель стремится достичь соглашений, аналогичных заключенному с Тунисом в 2023 году, чтобы остановить мигрантов, пишет газета. Тогда Тунису обещали более 1 миллиарда евро в обмен на его помощь в блокировании в Средиземном море лодок, которые являются основным способом попадания нелегальных мигрантов из Северной Африки в Европу. Однако, когда дело дошло до передачи средств, сумма сократилась до 127 миллионов, из-за чего Тунис отказался от сделки и вернул первые полученные от ЕС 60 миллионов евро.
Как ожидается, новый план в отношении североафриканских стран будет представлен председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в следующую среду, однако ей еще предстоит убедить скептически настроенных социал-демократов и "зеленых" в Европарламенте, сообщает издание.
Возможное принятие этого плана приведет к тому, что повестка ЕС в области развития станет более похожа на политику США и Великобритании, которые используют оказание помощи другим странам для удовлетворения запросов своих граждан, пишет газета.