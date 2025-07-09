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ЕК пригрозила странам Африки сокращением помощи, пишет Politico - РИА Новости, 09.07.2025
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18:48 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/afrika-2028209656.html
ЕК пригрозила странам Африки сокращением помощи, пишет Politico
ЕК пригрозила странам Африки сокращением помощи, пишет Politico - РИА Новости, 09.07.2025
ЕК пригрозила странам Африки сокращением помощи, пишет Politico
Еврокомиссия предлагает сократить помощь беднейшим странам Африки, если они не будут препятствовать потокам мигрантов в Европу, сообщает издание Politico со... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:48:00+03:00
2025-07-09T18:48:00+03:00
в мире
тунис (страна)
европа
африка
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
politico
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает сократить помощь беднейшим странам Африки, если они не будут препятствовать потокам мигрантов в Европу, сообщает издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект бюджетного плана ЕС на 2028-2035 годы. "В плане комиссия предлагает сократить финансирование более бедных стран в будущем, если они не сыграют свою роль в сокращении миграционных потоков", – пишет газета. Брюссель стремится достичь соглашений, аналогичных заключенному с Тунисом в 2023 году, чтобы остановить мигрантов, пишет газета. Тогда Тунису обещали более 1 миллиарда евро в обмен на его помощь в блокировании в Средиземном море лодок, которые являются основным способом попадания нелегальных мигрантов из Северной Африки в Европу. Однако, когда дело дошло до передачи средств, сумма сократилась до 127 миллионов, из-за чего Тунис отказался от сделки и вернул первые полученные от ЕС 60 миллионов евро. Как ожидается, новый план в отношении североафриканских стран будет представлен председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в следующую среду, однако ей еще предстоит убедить скептически настроенных социал-демократов и "зеленых" в Европарламенте, сообщает издание. Возможное принятие этого плана приведет к тому, что повестка ЕС в области развития станет более похожа на политику США и Великобритании, которые используют оказание помощи другим странам для удовлетворения запросов своих граждан, пишет газета.
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в мире, тунис (страна), европа, африка, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, politico
В мире, Тунис (страна), Европа, Африка, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico
ЕК пригрозила странам Африки сокращением помощи, пишет Politico

Politico: ЕС продолжит помогать странам Африки только при ограничении миграции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает сократить помощь беднейшим странам Африки, если они не будут препятствовать потокам мигрантов в Европу, сообщает издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект бюджетного плана ЕС на 2028-2035 годы.
«
"В плане комиссия предлагает сократить финансирование более бедных стран в будущем, если они не сыграют свою роль в сокращении миграционных потоков", – пишет газета.
Брюссель стремится достичь соглашений, аналогичных заключенному с Тунисом в 2023 году, чтобы остановить мигрантов, пишет газета. Тогда Тунису обещали более 1 миллиарда евро в обмен на его помощь в блокировании в Средиземном море лодок, которые являются основным способом попадания нелегальных мигрантов из Северной Африки в Европу. Однако, когда дело дошло до передачи средств, сумма сократилась до 127 миллионов, из-за чего Тунис отказался от сделки и вернул первые полученные от ЕС 60 миллионов евро.
Как ожидается, новый план в отношении североафриканских стран будет представлен председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в следующую среду, однако ей еще предстоит убедить скептически настроенных социал-демократов и "зеленых" в Европарламенте, сообщает издание.
Возможное принятие этого плана приведет к тому, что повестка ЕС в области развития станет более похожа на политику США и Великобритании, которые используют оказание помощи другим странам для удовлетворения запросов своих граждан, пишет газета.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
ЕС хочет ускорить процедуру выдворения мигрантов из "безопасных" стран
16 апреля, 16:02
 
В миреТунис (страна)ЕвропаАфрикаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияPolitico
 
 
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