https://ria.ru/20250709/afrika-2028209656.html

ЕК пригрозила странам Африки сокращением помощи, пишет Politico

ЕК пригрозила странам Африки сокращением помощи, пишет Politico - РИА Новости, 09.07.2025

ЕК пригрозила странам Африки сокращением помощи, пишет Politico

Еврокомиссия предлагает сократить помощь беднейшим странам Африки, если они не будут препятствовать потокам мигрантов в Европу, сообщает издание Politico со... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:48:00+03:00

2025-07-09T18:48:00+03:00

2025-07-09T18:48:00+03:00

в мире

тунис (страна)

европа

африка

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

politico

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает сократить помощь беднейшим странам Африки, если они не будут препятствовать потокам мигрантов в Европу, сообщает издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект бюджетного плана ЕС на 2028-2035 годы. "В плане комиссия предлагает сократить финансирование более бедных стран в будущем, если они не сыграют свою роль в сокращении миграционных потоков", – пишет газета. Брюссель стремится достичь соглашений, аналогичных заключенному с Тунисом в 2023 году, чтобы остановить мигрантов, пишет газета. Тогда Тунису обещали более 1 миллиарда евро в обмен на его помощь в блокировании в Средиземном море лодок, которые являются основным способом попадания нелегальных мигрантов из Северной Африки в Европу. Однако, когда дело дошло до передачи средств, сумма сократилась до 127 миллионов, из-за чего Тунис отказался от сделки и вернул первые полученные от ЕС 60 миллионов евро. Как ожидается, новый план в отношении североафриканских стран будет представлен председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в следующую среду, однако ей еще предстоит убедить скептически настроенных социал-демократов и "зеленых" в Европарламенте, сообщает издание. Возможное принятие этого плана приведет к тому, что повестка ЕС в области развития станет более похожа на политику США и Великобритании, которые используют оказание помощи другим странам для удовлетворения запросов своих граждан, пишет газета.

https://ria.ru/20250416/ek-2011603838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тунис (страна), европа, африка, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, politico