Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ проверит будущую польскую АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/aes-2028105417.html
МАГАТЭ проверит будущую польскую АЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ проверит будущую польскую АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 09.07.2025
МАГАТЭ проверит будущую польскую АЭС, заявил Гросси
Международное агентство по атомной энергии будет контролировать будущую польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия, заявил генеральный директор МАГАТЭ РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:07:00+03:00
2025-07-09T12:07:00+03:00
в мире
польша
рафаэль гросси
рональд рейган
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997955251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65f71c97c7bb98f41e1248fd45c2627f.jpg
ВАРШАВА, 9 июл - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии будет контролировать будущую польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita. "Как говорил Рональд Рейган, "мы доверяем всем и контролируем всех". Поэтому, когда Польша построит атомную электростанцию, наши инспекторы, конечно, появятся здесь и проверят, не используется ли ядерный материал для других целей, кроме гражданских", - сказал Гросси. Строительство первой польской АЭС планируется начать в 2028 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2036 год. На финансирование этих инвестиций правительство выделит из государственного бюджета 60,2 миллиарда злотых (около 15 миллиардов долларов).
https://ria.ru/20250704/iran-2027200147.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997955251_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_47ddd9d00799953b029336d143b1b469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, рафаэль гросси, рональд рейган, магатэ
В мире, Польша, Рафаэль Гросси, Рональд Рейган, МАГАТЭ
МАГАТЭ проверит будущую польскую АЭС, заявил Гросси

Гросси: МАГАТЭ проверит будущую польскую АЭС на предмет создания ядерного оружия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 9 июл - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии будет контролировать будущую польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Как говорил Рональд Рейган, "мы доверяем всем и контролируем всех". Поэтому, когда Польша построит атомную электростанцию, наши инспекторы, конечно, появятся здесь и проверят, не используется ли ядерный материал для других целей, кроме гражданских", - сказал Гросси.
Строительство первой польской АЭС планируется начать в 2028 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2036 год. На финансирование этих инвестиций правительство выделит из государственного бюджета 60,2 миллиарда злотых (около 15 миллиардов долларов).
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран
4 июля, 14:59
 
В миреПольшаРафаэль ГроссиРональд РейганМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала