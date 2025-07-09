https://ria.ru/20250709/aes-2028105417.html

МАГАТЭ проверит будущую польскую АЭС, заявил Гросси

МАГАТЭ проверит будущую польскую АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 09.07.2025

МАГАТЭ проверит будущую польскую АЭС, заявил Гросси

Международное агентство по атомной энергии будет контролировать будущую польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия, заявил генеральный директор МАГАТЭ РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:07:00+03:00

2025-07-09T12:07:00+03:00

2025-07-09T12:07:00+03:00

в мире

польша

рафаэль гросси

рональд рейган

магатэ

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ВАРШАВА, 9 июл - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии будет контролировать будущую польскую АЭС на предмет производства ядерного оружия, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью изданию Rzeczpospolita. "Как говорил Рональд Рейган, "мы доверяем всем и контролируем всех". Поэтому, когда Польша построит атомную электростанцию, наши инспекторы, конечно, появятся здесь и проверят, не используется ли ядерный материал для других целей, кроме гражданских", - сказал Гросси. Строительство первой польской АЭС планируется начать в 2028 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2036 год. На финансирование этих инвестиций правительство выделит из государственного бюджета 60,2 миллиарда злотых (около 15 миллиардов долларов).

https://ria.ru/20250704/iran-2027200147.html

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в мире, польша, рафаэль гросси, рональд рейган, магатэ