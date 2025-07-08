https://ria.ru/20250708/zelenskij-2027882589.html

Зеленский сообщил послу Украины в США о намерении ее уволить, пишут СМИ

Зеленский сообщил послу Украины в США о намерении ее уволить, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2025

Зеленский сообщил послу Украины в США о намерении ее уволить, пишут СМИ

Владимир Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о намерении уволить ее с поста посла Украины в США, но предложил при этом остаться в команде, сообщил во вторник... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:30:00+03:00

2025-07-08T13:30:00+03:00

2025-07-08T13:30:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о намерении уволить ее с поста посла Украины в США, но предложил при этом остаться в команде, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского. Накануне агентство Блумберг передавало, что Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США, потенциальными кандидатами на этот пост являются украинские премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, глава минобороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников писала, что новым послом Украины в США может стать министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий или заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. "Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о своем намерении ее освободить. Впрочем, предложил остаться в команде после этого…. Должность определят позже, предварительные консультации с министром иностранных дел (Андреем – ред.) Сибигой уже состоялись", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По информации телеканала, решение о том, кто сменит Маркарову, еще не принято.

https://ria.ru/20250708/plan-2027813884.html

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027798986.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, денис шмыгаль