https://ria.ru/20250708/zdorove-2027802944.html

Депутат Госдумы рассказал об изменениях в системе ОМС с 1 сентября

Депутат Госдумы рассказал об изменениях в системе ОМС с 1 сентября - РИА Новости, 08.07.2025

Депутат Госдумы рассказал об изменениях в системе ОМС с 1 сентября

В России с 1 сентября усилится контроль за страховыми медицинскими организациями, которые занимаются обязательным медицинским страхованием (ОМС), что обеспечит... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T02:29:00+03:00

2025-07-08T02:29:00+03:00

2025-07-08T02:29:00+03:00

общество

россия

сергей леонов

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здоровье - общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В России с 1 сентября усилится контроль за страховыми медицинскими организациями, которые занимаются обязательным медицинским страхованием (ОМС), что обеспечит защиту прав пациентов, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "С 1 сентября вступит в силу закон, усиливающий контроль за страховыми медицинскими организациями, которые занимаются ОМС. Во-первых, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет вести мониторинг деятельности таких страховых медорганизаций и размещать его результаты на своем официальном сайте, а также направлять в органы власти, в Центробанк и гражданам. Эта мера направлена на повышение открытости и прозрачности работы страховых медицинских организаций", - сказал Леонов. Парламентарий добавил, что также уточняются обязательные положения договора о финансовом обеспечении ОМС, касающиеся обязанностей страховой медорганизации. По его словам, ФОМС установит порядок расчета показателей оценки деятельности страховых медицинских организаций. "В этих договорах должна быть закреплена обязанность страховой медорганизации выполнять эти показатели, а территориального фонда ОМС – ежеквартально оценивать их достижение и направлять оценку в ФОМС. Эти изменения позволят повысить эффективность использования страховыми медорганизациями средств ОМС", - отметил он. Кроме того, закон разрешает страховым осуществлять сопровождение застрахованных лиц на всей территории страны, в том числе рассылать им смс-уведомления, в частности, представится возможность коммуникации страховых представителей с пациентами по мобильной связи без ограничений. По словам Леонова, речь идет о том, что те страховые медорганизации, которые на 1 сентября могли работать в сфере ОМС лишь в тех регионах, что указаны в их лицензии, теперь смогут делать это на всей территории России. "Также страховые медорганизации более активно смогут работать с гражданами, заниматься защитой прав и законных интересов застрахованных, информировать и консультировать их, например, в предъявлении претензий к клиникам в связи с некачественным оказанием медицинской помощи и взиманием денежных средств за ее оказание. Сейчас же вопросы сопровождения застрахованных со стороны страховых медорганизаций законодательно не урегулированы", - подчеркнул он. По мнению Леонова, данный закон повысит уровень прозрачности и подконтрольности деятельности страховых медорганизаций, работающих в сфере ОМС. Кроме того, это позволит повысить качество предоставляемых услуг гражданам, а повышенный контроль обеспечит защиту прав пациентов.

https://ria.ru/20250618/gd-2023499880.html

https://ria.ru/20250703/gosduma-2026844553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей леонов, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, госдума рф, здоровье - общество