https://ria.ru/20250708/zakharova-2028026117.html

Захарова предложила посольству ФРГ извиниться за публикацию с флагом

Захарова предложила посольству ФРГ извиниться за публикацию с флагом - РИА Новости, 08.07.2025

Захарова предложила посольству ФРГ извиниться за публикацию с флагом

Извинения от посольства Германии в Москве после публикации с искаженным флагом СССР, которая затем была удалена, "были бы, мягко говоря, не лишними", заявила... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T21:26:00+03:00

2025-07-08T21:26:00+03:00

2025-07-08T21:49:00+03:00

в мире

германия

ссср

мария захарова

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599126570_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_8b14f03ad79fb6c6488f643d12b8f2c0.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Извинения от посольства Германии в Москве после публикации с искаженным флагом СССР, которая затем была удалена, "были бы, мягко говоря, не лишними", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Она пояснила, что немецкое диппредставительство в Москве сделало в своем официальном Telegram-канале публикацию о послевоенных границах в Европе, где вместо государственного флага СССР был использован "некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещённой экстремистской организации НБП". "Как бы то ни было, извинения за такое в год 80-летия Победы над нацизмом были бы, мягко говоря, не лишними", - написала Захарова. По ее словам, такая публикация могла быть сознательной, но противозаконной попыткой уравнять Третий Рейх и Советский Союз во Второй мировой войне. Кроме того, по мнению Захаровой, еще одной причиной такой публикации могло стать то, что в посольстве ФРГ перестали работать, а "просто платят за аутсорсинг русскоязычным гражданам Украины или обменивают подобные фальшивки по бартеру на ракеты". "Сейчас публикация удалена, но мы обязаны понять мотивацию немецких дипломатов, что конкретно ими двигало. Вариантов не так много... Просто глупость сотрудников немецкого внешнеполитического ведомства. Конечно, то долгое время, когда МИД ФРГ возглавляла Анналена Бербок, не могло пройти бесследно. Печально, если представители дипломатической миссии Германии в одной из ключевых стран мира для своей работы используют картинки из фанатской модификации для компьютерной стратегии Hearts of Iron 4 или американского маркет-плейса, продающего фейковый репринт", - добавила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20250707/gosduma-2027658029.html

германия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, ссср, мария захарова, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)