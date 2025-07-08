https://ria.ru/20250708/zakharova-2028026117.html
Захарова предложила посольству ФРГ извиниться за публикацию с флагом
Захарова предложила посольству ФРГ извиниться за публикацию с флагом - РИА Новости, 08.07.2025
Захарова предложила посольству ФРГ извиниться за публикацию с флагом
Извинения от посольства Германии в Москве после публикации с искаженным флагом СССР, которая затем была удалена, "были бы, мягко говоря, не лишними", заявила... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T21:26:00+03:00
2025-07-08T21:26:00+03:00
2025-07-08T21:49:00+03:00
в мире
германия
ссср
мария захарова
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Извинения от посольства Германии в Москве после публикации с искаженным флагом СССР, которая затем была удалена, "были бы, мягко говоря, не лишними", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Она пояснила, что немецкое диппредставительство в Москве сделало в своем официальном Telegram-канале публикацию о послевоенных границах в Европе, где вместо государственного флага СССР был использован "некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещённой экстремистской организации НБП". "Как бы то ни было, извинения за такое в год 80-летия Победы над нацизмом были бы, мягко говоря, не лишними", - написала Захарова. По ее словам, такая публикация могла быть сознательной, но противозаконной попыткой уравнять Третий Рейх и Советский Союз во Второй мировой войне. Кроме того, по мнению Захаровой, еще одной причиной такой публикации могло стать то, что в посольстве ФРГ перестали работать, а "просто платят за аутсорсинг русскоязычным гражданам Украины или обменивают подобные фальшивки по бартеру на ракеты". "Сейчас публикация удалена, но мы обязаны понять мотивацию немецких дипломатов, что конкретно ими двигало. Вариантов не так много... Просто глупость сотрудников немецкого внешнеполитического ведомства. Конечно, то долгое время, когда МИД ФРГ возглавляла Анналена Бербок, не могло пройти бесследно. Печально, если представители дипломатической миссии Германии в одной из ключевых стран мира для своей работы используют картинки из фанатской модификации для компьютерной стратегии Hearts of Iron 4 или американского маркет-плейса, продающего фейковый репринт", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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в мире, германия, ссср, мария захарова, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Германия, СССР, Мария Захарова, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова предложила посольству ФРГ извиниться за публикацию с флагом
Захарова призвала посольство ФРГ извиниться за публикацию искаженного флага СССР
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Извинения от посольства Германии в Москве после публикации с искаженным флагом СССР, которая затем была удалена, "были бы, мягко говоря, не лишними", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале
.
Она пояснила, что немецкое диппредставительство в Москве сделало в своем официальном Telegram-канале публикацию о послевоенных границах в Европе, где вместо государственного флага СССР был использован "некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещённой экстремистской организации НБП".
"Как бы то ни было, извинения за такое в год 80-летия Победы над нацизмом были бы, мягко говоря, не лишними", - написала Захарова.
По ее словам, такая публикация могла быть сознательной, но противозаконной попыткой уравнять Третий Рейх и Советский Союз во Второй мировой войне.
Кроме того, по мнению Захаровой, еще одной причиной такой публикации могло стать то, что в посольстве ФРГ перестали работать, а "просто платят за аутсорсинг русскоязычным гражданам Украины или обменивают подобные фальшивки по бартеру на ракеты".
"Сейчас публикация удалена, но мы обязаны понять мотивацию немецких дипломатов, что конкретно ими двигало. Вариантов не так много... Просто глупость сотрудников немецкого внешнеполитического ведомства. Конечно, то долгое время, когда МИД ФРГ возглавляла Анналена Бербок, не могло пройти бесследно. Печально, если представители дипломатической миссии Германии в одной из ключевых стран мира для своей работы используют картинки из фанатской модификации для компьютерной стратегии Hearts of Iron 4 или американского маркет-плейса, продающего фейковый репринт", - добавила официальный представитель МИД РФ.