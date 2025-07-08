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Умер мужчина, раненный при атаке дронов ВСУ в ЛНР

Умер мужчина, раненный при атаке дронов ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 08.07.2025

Умер мужчина, раненный при атаке дронов ВСУ в ЛНР

Раненный из-за атак ВСУ по ЛНР мужчина скончался в больнице, сообщает правительство региона. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T20:26:00+03:00

2025-07-08T20:26:00+03:00

2025-07-08T20:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Раненный из-за атак ВСУ по ЛНР мужчина скончался в больнице, сообщает правительство региона. Во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке украинских БПЛА по трем городам республики. По данным минздрава ЛНР, были ранены три человека. "Мужчина, раненный при утренней атаке дронами Беловодска, скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.

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2025

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луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, россия, происшествия