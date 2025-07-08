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Умер мужчина, раненный при атаке дронов ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:26 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/vsu-2028020419.html
Умер мужчина, раненный при атаке дронов ВСУ в ЛНР
Умер мужчина, раненный при атаке дронов ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 08.07.2025
Умер мужчина, раненный при атаке дронов ВСУ в ЛНР
Раненный из-за атак ВСУ по ЛНР мужчина скончался в больнице, сообщает правительство региона. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T20:26:00+03:00
2025-07-08T20:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Раненный из-за атак ВСУ по ЛНР мужчина скончался в больнице, сообщает правительство региона. Во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке украинских БПЛА по трем городам республики. По данным минздрава ЛНР, были ранены три человека. "Мужчина, раненный при утренней атаке дронами Беловодска, скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.
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луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Умер мужчина, раненный при атаке дронов ВСУ в ЛНР

Правительство ЛНР: пострадавший при атаке дронов ВСУ в ЛНР мужчина умер

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Раненный из-за атак ВСУ по ЛНР мужчина скончался в больнице, сообщает правительство региона.
Во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке украинских БПЛА по трем городам республики. По данным минздрава ЛНР, были ранены три человека.
"Мужчина, раненный при утренней атаке дронами Беловодска, скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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