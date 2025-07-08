https://ria.ru/20250708/vsu-2028020419.html
Умер мужчина, раненный при атаке дронов ВСУ в ЛНР
Умер мужчина, раненный при атаке дронов ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 08.07.2025
Умер мужчина, раненный при атаке дронов ВСУ в ЛНР
Раненный из-за атак ВСУ по ЛНР мужчина скончался в больнице, сообщает правительство региона. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T20:26:00+03:00
2025-07-08T20:26:00+03:00
2025-07-08T20:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Раненный из-за атак ВСУ по ЛНР мужчина скончался в больнице, сообщает правительство региона. Во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке украинских БПЛА по трем городам республики. По данным минздрава ЛНР, были ранены три человека. "Мужчина, раненный при утренней атаке дронами Беловодска, скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Умер мужчина, раненный при атаке дронов ВСУ в ЛНР
Правительство ЛНР: пострадавший при атаке дронов ВСУ в ЛНР мужчина умер