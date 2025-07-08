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ВСУ применили кассетные боеприпасы при атаке БПЛА на Старобельск в ЛНР - РИА Новости, 08.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/vsu-2027860960.html
ВСУ применили кассетные боеприпасы при атаке БПЛА на Старобельск в ЛНР
ВСУ применили кассетные боеприпасы при атаке БПЛА на Старобельск в ЛНР - РИА Новости, 08.07.2025
ВСУ применили кассетные боеприпасы при атаке БПЛА на Старобельск в ЛНР
ВСУ использовали кассетные боеприпасы при атаке беспилотников на Старобельск, сообщили РИА Новости в силовых структурах ЛНР. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:06:00+03:00
2025-07-08T12:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
старобельск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. ВСУ использовали кассетные боеприпасы при атаке беспилотников на Старобельск, сообщили РИА Новости в силовых структурах ЛНР. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских БПЛА во вторник по трем городам республики. По данным регионального минздрава, были ранены три человека, в том числе в Старобельске 39-летняя женщина получила травму головы и множественные осколочные ранения обеих ног. "При ударе БПЛА по городу были применены кассетные боеприпасы со шрапнелью", - сказали в силовых структурах. Глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев сообщил в своем Telegram-канале, что в центральной части Старобельска были зафиксированы четыре удара беспилотников.
https://ria.ru/20250707/vsu-2027787617.html
старобельск
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старобельск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Старобельск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ применили кассетные боеприпасы при атаке БПЛА на Старобельск в ЛНР

ВСУ применили кассетные боеприпасы при атаке беспилотников на Старобельск

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. ВСУ использовали кассетные боеприпасы при атаке беспилотников на Старобельск, сообщили РИА Новости в силовых структурах ЛНР.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских БПЛА во вторник по трем городам республики. По данным регионального минздрава, были ранены три человека, в том числе в Старобельске 39-летняя женщина получила травму головы и множественные осколочные ранения обеих ног.
"При ударе БПЛА по городу были применены кассетные боеприпасы со шрапнелью", - сказали в силовых структурах.
Глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев сообщил в своем Telegram-канале, что в центральной части Старобельска были зафиксированы четыре удара беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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