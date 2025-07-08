https://ria.ru/20250708/vsu-2027860960.html
ВСУ применили кассетные боеприпасы при атаке БПЛА на Старобельск в ЛНР
ВСУ применили кассетные боеприпасы при атаке БПЛА на Старобельск в ЛНР - РИА Новости, 08.07.2025
ВСУ применили кассетные боеприпасы при атаке БПЛА на Старобельск в ЛНР
ВСУ использовали кассетные боеприпасы при атаке беспилотников на Старобельск, сообщили РИА Новости в силовых структурах ЛНР. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:06:00+03:00
2025-07-08T12:06:00+03:00
2025-07-08T12:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
старобельск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. ВСУ использовали кассетные боеприпасы при атаке беспилотников на Старобельск, сообщили РИА Новости в силовых структурах ЛНР. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских БПЛА во вторник по трем городам республики. По данным регионального минздрава, были ранены три человека, в том числе в Старобельске 39-летняя женщина получила травму головы и множественные осколочные ранения обеих ног. "При ударе БПЛА по городу были применены кассетные боеприпасы со шрапнелью", - сказали в силовых структурах. Глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев сообщил в своем Telegram-канале, что в центральной части Старобельска были зафиксированы четыре удара беспилотников.
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старобельск
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старобельск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Старобельск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ применили кассетные боеприпасы при атаке БПЛА на Старобельск в ЛНР
ВСУ применили кассетные боеприпасы при атаке беспилотников на Старобельск