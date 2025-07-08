Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде женщина, прижегшая сына утюгом, получила три года колонии - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/volgograd-2027897776.html
В Волгограде женщина, прижегшая сына утюгом, получила три года колонии
В Волгограде женщина, прижегшая сына утюгом, получила три года колонии - РИА Новости, 08.07.2025
В Волгограде женщина, прижегшая сына утюгом, получила три года колонии
Суд в Волгограде приговорил к трем годам колонии женщину, которая била кастрюлей по лицу своего маленького сына и прижгла утюгом ему спину, сообщает Дзержинский РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:14:00+03:00
2025-07-08T14:14:00+03:00
происшествия
волгоград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
ВОЛГОГРАД, 8 июл - РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к трем годам колонии женщину, которая била кастрюлей по лицу своего маленького сына и прижгла утюгом ему спину, сообщает Дзержинский районный суд Волгограда. По данным суда, в августе 2024 года жительница Волгограда избила своего маленького сына и выгнала из дома, сказав, что не хочет с ним больше жить. В октябре того же года она ударила ребенка кастрюлей по лицу, затем женщина взяла горячий утюг и поставила его на спину мальчика. Во вторник Дзержинский районный суд признал ее виновной в истязании сына. "Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале. Приговор в силу не вступил. По данным суда, мальчик был изъят из семьи в соцучреждение, старшую дочь после вступления приговора в законную силу также передадут на попечение местным органам опеки.
https://ria.ru/20250210/prokuratura-1998333263.html
https://ria.ru/20250627/adygeya-2025870889.html
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград
Происшествия, Волгоград
В Волгограде женщина, прижегшая сына утюгом, получила три года колонии

Жительница Волгограда получила 3 года колонии за избиение сына кастрюлей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 8 июл - РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к трем годам колонии женщину, которая била кастрюлей по лицу своего маленького сына и прижгла утюгом ему спину, сообщает Дзержинский районный суд Волгограда.
По данным суда, в августе 2024 года жительница Волгограда избила своего маленького сына и выгнала из дома, сказав, что не хочет с ним больше жить. В октябре того же года она ударила ребенка кастрюлей по лицу, затем женщина взяла горячий утюг и поставила его на спину мальчика.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Жительнице Кузбасса усилили наказание за истязание малолетней дочери
10 февраля, 06:43
Во вторник Дзержинский районный суд признал ее виновной в истязании сына.
"Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.
Приговор в силу не вступил.
По данным суда, мальчик был изъят из семьи в соцучреждение, старшую дочь после вступления приговора в законную силу также передадут на попечение местным органам опеки.
Суд - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Адыгее осудили родителей девочки, умершей от истязаний
27 июня, 16:26
 
ПроисшествияВолгоград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала