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В Волгограде женщина, прижегшая сына утюгом, получила три года колонии
В Волгограде женщина, прижегшая сына утюгом, получила три года колонии - РИА Новости, 08.07.2025
В Волгограде женщина, прижегшая сына утюгом, получила три года колонии
Суд в Волгограде приговорил к трем годам колонии женщину, которая била кастрюлей по лицу своего маленького сына и прижгла утюгом ему спину, сообщает Дзержинский РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:14:00+03:00
2025-07-08T14:14:00+03:00
2025-07-08T14:14:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 8 июл - РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к трем годам колонии женщину, которая била кастрюлей по лицу своего маленького сына и прижгла утюгом ему спину, сообщает Дзержинский районный суд Волгограда. По данным суда, в августе 2024 года жительница Волгограда избила своего маленького сына и выгнала из дома, сказав, что не хочет с ним больше жить. В октябре того же года она ударила ребенка кастрюлей по лицу, затем женщина взяла горячий утюг и поставила его на спину мальчика. Во вторник Дзержинский районный суд признал ее виновной в истязании сына. "Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале. Приговор в силу не вступил. По данным суда, мальчик был изъят из семьи в соцучреждение, старшую дочь после вступления приговора в законную силу также передадут на попечение местным органам опеки.
https://ria.ru/20250210/prokuratura-1998333263.html
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происшествия, волгоград
В Волгограде женщина, прижегшая сына утюгом, получила три года колонии
Жительница Волгограда получила 3 года колонии за избиение сына кастрюлей