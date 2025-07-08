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В Волгограде мужчина получил девять лет колонии за убийство таксиста
В Волгограде мужчина получил девять лет колонии за убийство таксиста - РИА Новости, 08.07.2025
В Волгограде мужчина получил девять лет колонии за убийство таксиста
Суд в Волгограде приговорил мужчину, забившего водителя такси до смерти, к девяти годам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов общей... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:15:00+03:00
2025-07-08T11:15:00+03:00
2025-07-08T11:15:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил мужчину, забившего водителя такси до смерти, к девяти годам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. По данным суда, в апреле 2024 года 22-летний пьяный житель Волгограда вместе с другом ехали в такси, водителем которого был иностранец, плохо знающий русский язык и город. Во время поездки между пассажирами и таксистом возник конфликт, потому что водитель плохо ориентировался на улицах. Отмечается, что пассажиры попросили остановить машину и вышли, таксист последовал за ними, так как мужчины мало ему заплатили. По данным суда, конфликт перерос в драку, и пассажиры избили водителя, они нанесли ему около 40 ударов ногами и руками. По информации суда, таксист от полученных травм скончался на месте преступления. Кировский районный суд Волгограда признал 22-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда. Отмечается, что приговор в силу не вступил. Уголовное дело в отношении второго пассажира выделено в отдельное производство.
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происшествия, авто, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Авто, Волгоград, Волгоградская область
В Волгограде мужчина получил девять лет колонии за убийство таксиста
В Волгограде забивший таксиста до смерти мужчина получил 9 лет колонии