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ВСУ минируют госграницу в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:19 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/voennye-2027818298.html
ВСУ минируют госграницу в Харьковской области, заявил Марочко
ВСУ минируют госграницу в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 08.07.2025
ВСУ минируют госграницу в Харьковской области, заявил Марочко
Украинские военнослужащие в Харьковской области дистанционно минируют госграницу с Россией, а также оборудуют старые и возводят новые укрепления в районе... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T08:19:00+03:00
2025-07-08T08:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
волчанск
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Харьковской области дистанционно минируют госграницу с Россией, а также оборудуют старые и возводят новые укрепления в районе населенного пункта Казачья Лопань, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. "В районе населенного пункта Казачья Лопань, вдоль государственной границы РФ, отмечено ведение украинскими боевиками инженерных работ по дооборудованию старых и возведению новых фортификационных сооружений. Также на этом участке проведено дистанционное минирование", - рассказал эксперт. В понедельник министерство обороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
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россия, харьковская область, волчанск, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Волчанск, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ минируют госграницу в Харьковской области, заявил Марочко

Марочко: ВСУ дистанционно минируют границу с Россией в Харьковской области

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Харьковской области дистанционно минируют госграницу с Россией, а также оборудуют старые и возводят новые укрепления в районе населенного пункта Казачья Лопань, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
"В районе населенного пункта Казачья Лопань, вдоль государственной границы РФ, отмечено ведение украинскими боевиками инженерных работ по дооборудованию старых и возведению новых фортификационных сооружений. Также на этом участке проведено дистанционное минирование", - рассказал эксперт.
В понедельник министерство обороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВолчанскАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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