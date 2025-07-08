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ВСУ минируют госграницу в Харьковской области, заявил Марочко

ВСУ минируют госграницу в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 08.07.2025

ВСУ минируют госграницу в Харьковской области, заявил Марочко

Украинские военнослужащие в Харьковской области дистанционно минируют госграницу с Россией, а также оборудуют старые и возводят новые укрепления в районе... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T08:19:00+03:00

2025-07-08T08:19:00+03:00

2025-07-08T08:19:00+03:00

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россия

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андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Харьковской области дистанционно минируют госграницу с Россией, а также оборудуют старые и возводят новые укрепления в районе населенного пункта Казачья Лопань, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. "В районе населенного пункта Казачья Лопань, вдоль государственной границы РФ, отмечено ведение украинскими боевиками инженерных работ по дооборудованию старых и возведению новых фортификационных сооружений. Также на этом участке проведено дистанционное минирование", - рассказал эксперт. В понедельник министерство обороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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россия, харьковская область, волчанск, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность