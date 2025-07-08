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Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления людей в Дагестане - РИА Новости, 08.07.2025
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11:12 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/voda-2027848809.html
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления людей в Дагестане
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления людей в Дагестане - РИА Новости, 08.07.2025
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления людей в Дагестане
Отравление людей в Магарамкентском районе Дагестана могло произойти из-за употреблением питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский", случаи... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:12:00+03:00
2025-07-08T11:12:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
магарамкентский район
республика дагестан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Отравление людей в Магарамкентском районе Дагестана могло произойти из-за употреблением питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский", случаи заболевания выявлены среди детей от 3 до 14 лет, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. Ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что в Магарамкентском районе отмечены множественные случаи кишечной инфекции среди жителей сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Роспотребнадзор проводит комплекс мероприятий в связи с регистрацией вспышки кишечной инфекции, начато эпидемиологическое расследование. "По предварительным данным, заболевания связаны с употреблением питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14 км от села Магарамкента в сторону села Ахты", - пояснили в ведомстве. Там уточнили, что специалистами Роспотребнадзора проводится обследование водовода и водоисточника на предмет наличия утечек и аварийных ситуаций, отобраны пробы воды из водоисточника и разводящей сети, подготовлено постановление о запрете использования некипяченой воды в питьевых целях. Кроме того, проводятся подворовые обходы с целью выявления всех пострадавших. "Случаи заболевания выявлены среди детей от 3 до 14 лет, преимущественно регистрируются легкие формы, квалифицированная помощь оказывается в полном объеме", - рассказали в пресс-службе. Жителям населенных пунктов, где зарегистрированы случаи заболевания, в ведомстве рекомендовали строго соблюдать меры предосторожности, использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть руки и соблюдать правила личной гигиены. "Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250708/otravlenie-2027801522.html
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магарамкентский район
республика дагестан
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происшествия, здоровье - общество, магарамкентский район, республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Магарамкентский район, Республика Дагестан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления людей в Дагестане

Роспотребнадзор: отравление в Дагестане могло произойти из-за воды из источника

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Отравление людей в Магарамкентском районе Дагестана могло произойти из-за употреблением питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский", случаи заболевания выявлены среди детей от 3 до 14 лет, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что в Магарамкентском районе отмечены множественные случаи кишечной инфекции среди жителей сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Роспотребнадзор проводит комплекс мероприятий в связи с регистрацией вспышки кишечной инфекции, начато эпидемиологическое расследование.
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"По предварительным данным, заболевания связаны с употреблением питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14 км от села Магарамкента в сторону села Ахты", - пояснили в ведомстве.
Там уточнили, что специалистами Роспотребнадзора проводится обследование водовода и водоисточника на предмет наличия утечек и аварийных ситуаций, отобраны пробы воды из водоисточника и разводящей сети, подготовлено постановление о запрете использования некипяченой воды в питьевых целях. Кроме того, проводятся подворовые обходы с целью выявления всех пострадавших.
"Случаи заболевания выявлены среди детей от 3 до 14 лет, преимущественно регистрируются легкие формы, квалифицированная помощь оказывается в полном объеме", - рассказали в пресс-службе.
Жителям населенных пунктов, где зарегистрированы случаи заболевания, в ведомстве рекомендовали строго соблюдать меры предосторожности, использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть руки и соблюдать правила личной гигиены.
"Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора", - подчеркнули в ведомстве.
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