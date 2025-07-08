https://ria.ru/20250708/uyazvimosti-2027842539.html

Минцифры запустило новый этап программы по поиску уязвимостей в госсистемах

Минцифры запустило новый этап программы по поиску уязвимостей в госсистемах - РИА Новости, 08.07.2025

Минцифры запустило новый этап программы по поиску уязвимостей в госсистемах

Минцифры РФ запустило третий этап программы по поиску уязвимостей (bug bounty) в системах электронного правительства, он продлится до 20 декабря 2026 года,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:43:00+03:00

2025-07-08T10:43:00+03:00

2025-07-08T10:43:00+03:00

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минцифры РФ запустило третий этап программы по поиску уязвимостей (bug bounty) в системах электронного правительства, он продлится до 20 декабря 2026 года, выплаты за найденные ошибки составят до 1 миллиона рублей, говорится в сообщении министерства. "Минцифры запустило третий этап программы по поиску уязвимостей инфраструктуры электронного правительства. Он продлится до 20 декабря 2026 года, принять участие сможет любой желающий… Багхантеры будут исследовать цифровую инфраструктуру 9 госсервисов. За найденную уязвимость они смогут получить до 1 млн рублей в зависимости от её критичности", - сказано в сообщении. Участники программы будут искать уязвимости в "Госуслугах", Единой системе идентификации и аутентификации, Единой биометрической системе, Единой системе межведомственного электронного взаимодействия, Национальной системе управления данными, Единой системе нормативной справочной информации, Головном удостоверяющем центре, Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и Системе досудебного обжалования. Отмечается, что "белые хакеры" будут проверять только внешние элементы системы - у них не будет доступа к внутренним данным, а все их действия будут контролироваться. В Минцифры уточнили, что это обеспечит защиту систем при поиске уязвимостей. "Для участия в программе нужно зарегистрироваться на платформах BI.ZONE Bug Bounty или Standoff 365 Bug Bounty… Багбаунти повышает безопасность госсервисов и эффективность их защиты. В первом и втором этапах программы приняли участие свыше 26 тысяч человек", - добавили в Минцифры. Первый этап программы поиска уязвимостей проходил с февраля по май 2023 года. Было выявлено и устранено 37 уязвимостей, а общая сумма вознаграждений составила 1,95 миллиона рублей. Второй этап проходил с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года, было найдено 280 уязвимостей, а общая сумма вознаграждения составила 12,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250530/messendzher-2020069611.html

https://ria.ru/20250204/khakery-1997224857.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)