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Власти Украины намерены заменить 20 своих послов
Власти Украины намерены заменить 20 своих послов - РИА Новости, 08.07.2025
Власти Украины намерены заменить 20 своих послов
Власти Украины намерены заменить порядка 20 своих послов, в том числе в США, а также странах G7 и G20, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T21:10:00+03:00
2025-07-08T21:10:00+03:00
2025-07-08T21:10:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Власти Украины намерены заменить порядка 20 своих послов, в том числе в США, а также странах G7 и G20, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на главу МИД страны Андрея Сибигу. Телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского ранее во вторник сообщал, что Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о намерении уволить ее с поста посла Украины в США, но предложил при этом остаться в команде. "Глава МИД Сибига прокомментировал завершение дипмиссии Маркаровой в США. Он назвал ее "одной из самых успешных", но объяснил, что ротация — это "новое дыхание" для дипломатии. По словам министра, ожидается около 20 указов президента о замене послов, в частности в странах G7 и G20", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Накануне агентство Блумберг передавало, что Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США, потенциальными кандидатами на этот пост являются украинские премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, глава минобороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников писала, что новым послом в США может стать министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий или заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, андрей сибига, дональд трамп, g7, большая двадцатка
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Дональд Трамп, G7, Большая двадцатка
Власти Украины намерены заменить 20 своих послов
Власти Украины намерены заменить 20 своих послов, в том числе в странах G7 и G20