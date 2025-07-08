Во Франции резко отреагировали на произошедшее в Днепропетровской области
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают освобождение российскими военными села Дачное в Днепропетровской области.
"Чем дольше длится конфликт, тем очевиднее истинные черты киевского режима…" — написал один из комментаторов.
"Чем дольше длится конфликт, тем очевиднее истинные черты киевского режима…" — написал один из комментаторов.
"Пора положить конец бойне, развязанной западными режимами — не путать с западными народами, которые против этой резни. Миллиарды, потраченные режимом Макрона, разоряют нашу страну!" — поддержал другой.
"Перемирие и серьезные переговоры начнутся тогда, когда все четыре южные области будут полностью под контролем России. Остальные территории послужат разменной монетой для переговоров. А европейские лидеры вновь окажутся в дураках", — поделился мнением еще один из комментаторов.
"Мы не отдадим ни метра нашей земли без боя" — это официальная риторика Киева. Однако если посмотреть на реальное положение дел – сотни видео с рейдами по улицам в поисках военнообязанных, – возникают серьезные сомнения в моральном духе и готовности украинцев сражаться", — заключили читатели.
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное в Днепропетровской области.
"Перемирие и серьезные переговоры начнутся тогда, когда все четыре южные области будут полностью под контролем России. Остальные территории послужат разменной монетой для переговоров. А европейские лидеры вновь окажутся в дураках", — поделился мнением еще один из комментаторов.
"Мы не отдадим ни метра нашей земли без боя" — это официальная риторика Киева. Однако если посмотреть на реальное положение дел – сотни видео с рейдами по улицам в поисках военнообязанных, – возникают серьезные сомнения в моральном духе и готовности украинцев сражаться", — заключили читатели.
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное в Днепропетровской области.
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