https://ria.ru/20250708/ukraina-2027953218.html

Во Франции резко отреагировали на произошедшее в Днепропетровской области

Во Франции резко отреагировали на произошедшее в Днепропетровской области - РИА Новости, 08.07.2025

Во Франции резко отреагировали на произошедшее в Днепропетровской области

Читатели Le Figaro активно обсуждают освобождение российскими военными села Дачное в Днепропетровской области. "Чем дольше длится конфликт, тем очевиднее... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:23:00+03:00

2025-07-08T16:23:00+03:00

2025-07-08T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают освобождение российскими военными села Дачное в Днепропетровской области. "Чем дольше длится конфликт, тем очевиднее истинные черты киевского режима…" — написал один из комментаторов. "Пора положить конец бойне, развязанной западными режимами — не путать с западными народами, которые против этой резни. Миллиарды, потраченные режимом Макрона, разоряют нашу страну!" — поддержал другой. "Перемирие и серьезные переговоры начнутся тогда, когда все четыре южные области будут полностью под контролем России. Остальные территории послужат разменной монетой для переговоров. А европейские лидеры вновь окажутся в дураках", — поделился мнением еще один из комментаторов. "Мы не отдадим ни метра нашей земли без боя" — это официальная риторика Киева. Однако если посмотреть на реальное положение дел – сотни видео с рейдами по улицам в поисках военнообязанных, – возникают серьезные сомнения в моральном духе и готовности украинцев сражаться", — заключили читатели.Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное в Днепропетровской области.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250708/tramp-2027846392.html

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027836444.html

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в мире, днепропетровская область, россия, франция, украина