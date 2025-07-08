Рейтинг@Mail.ru
Во Франции резко отреагировали на произошедшее в Днепропетровской области - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027953218.html
Во Франции резко отреагировали на произошедшее в Днепропетровской области
Во Франции резко отреагировали на произошедшее в Днепропетровской области - РИА Новости, 08.07.2025
Во Франции резко отреагировали на произошедшее в Днепропетровской области
Читатели Le Figaro активно обсуждают освобождение российскими военными села Дачное в Днепропетровской области. "Чем дольше длится конфликт, тем очевиднее... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:23:00+03:00
2025-07-08T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
франция
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают освобождение российскими военными села Дачное в Днепропетровской области. "Чем дольше длится конфликт, тем очевиднее истинные черты киевского режима…" — написал один из комментаторов. "Пора положить конец бойне, развязанной западными режимами — не путать с западными народами, которые против этой резни. Миллиарды, потраченные режимом Макрона, разоряют нашу страну!" — поддержал другой. "Перемирие и серьезные переговоры начнутся тогда, когда все четыре южные области будут полностью под контролем России. Остальные территории послужат разменной монетой для переговоров. А европейские лидеры вновь окажутся в дураках", — поделился мнением еще один из комментаторов. "Мы не отдадим ни метра нашей земли без боя" — это официальная риторика Киева. Однако если посмотреть на реальное положение дел – сотни видео с рейдами по улицам в поисках военнообязанных, – возникают серьезные сомнения в моральном духе и готовности украинцев сражаться", — заключили читатели.Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное в Днепропетровской области.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250708/tramp-2027846392.html
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027836444.html
днепропетровская область
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_b3fa5eb0077f4b2c561cfce66a6499c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровская область, россия, франция, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Франция, Украина

Во Франции резко отреагировали на произошедшее в Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают освобождение российскими военными села Дачное в Днепропетровской области.

"Чем дольше длится конфликт, тем очевиднее истинные черты киевского режима…" — написал один из комментаторов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
На Украине указали на неожиданную деталь в заявлении Трампа о помощи
Вчера, 11:03
"Пора положить конец бойне, развязанной западными режимами — не путать с западными народами, которые против этой резни. Миллиарды, потраченные режимом Макрона, разоряют нашу страну!" — поддержал другой.

"Перемирие и серьезные переговоры начнутся тогда, когда все четыре южные области будут полностью под контролем России. Остальные территории послужат разменной монетой для переговоров. А европейские лидеры вновь окажутся в дураках", — поделился мнением еще один из комментаторов.

"Мы не отдадим ни метра нашей земли без боя" — это официальная риторика Киева. Однако если посмотреть на реальное положение дел – сотни видео с рейдами по улицам в поисках военнообязанных, – возникают серьезные сомнения в моральном духе и готовности украинцев сражаться", — заключили читатели.

Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное в Днепропетровской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
На Западе забили тревогу из-за действий России на фоне решения Трампа
Вчера, 10:15
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьРоссияФранцияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала