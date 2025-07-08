https://ria.ru/20250708/ukraina-2027796842.html

СМИ назвали возможных кандидатов на пост посла Украины в США

СМИ назвали возможных кандидатов на пост посла Украины в США - РИА Новости, 08.07.2025

СМИ назвали возможных кандидатов на пост посла Украины в США

Новым послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой может стать министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий или заместитель главы... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T00:31:00+03:00

2025-07-08T00:31:00+03:00

2025-07-08T00:31:00+03:00

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владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Новым послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой может стать министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий или заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников. Ранее агентство Блумберг передавало, что Владимир Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США, потенциальными кандидатами на этот пост являются украинские премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, глава минобороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко. Как отмечает издание, Зеленский в ходе разговора с Трампом пообещал тому заменить Маркарову. По данным источников, они договорились, что украинская и американская команды проведут дальнейшие консультации по поводу потенциальных кандидатов. "Среди тех, кого рассматривают как замену Маркаровой..., - .... Точицкий и ... Жовква", - говорится в материале. Маркарова занимает должность посла Украины в США с 25 февраля 2021 года. Газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники писала 12 ноября, что Киев рассматривает возможность замены своего посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, чтобы угодить команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250411/ssha-2010593809.html

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027795071.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, оксана маркарова, владимир зеленский, дональд трамп