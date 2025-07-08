СМИ назвали возможных кандидатов на пост посла Украины в США
FT: новым послом Украины в США может стать министр культуры Точицкий
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Новым послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой может стать министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий или заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Владимир Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США, потенциальными кандидатами на этот пост являются украинские премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, глава минобороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.
Как отмечает издание, Зеленский в ходе разговора с Трампом пообещал тому заменить Маркарову. По данным источников, они договорились, что украинская и американская команды проведут дальнейшие консультации по поводу потенциальных кандидатов.
"Среди тех, кого рассматривают как замену Маркаровой..., - .... Точицкий и ... Жовква", - говорится в материале.
Маркарова занимает должность посла Украины в США с 25 февраля 2021 года.
Газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники писала 12 ноября, что Киев рассматривает возможность замены своего посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, чтобы угодить команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа.