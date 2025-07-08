https://ria.ru/20250708/turtsija-2027822844.html

В Турции заявили о проблемах с открытием банковских счетов в рублях

В Турции заявили о проблемах с открытием банковских счетов в рублях - РИА Новости, 08.07.2025

В Турции заявили о проблемах с открытием банковских счетов в рублях

Проблемы с открытием банковского счета в рублях все еще имеют место, сроки их решения неизвестны, заявил РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T09:02:00+03:00

2025-07-08T09:02:00+03:00

2025-07-08T09:02:00+03:00

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АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Проблемы с открытием банковского счета в рублях все еще имеют место, сроки их решения неизвестны, заявил РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в Анкаре. Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине пошлого года на фоне опасений вторичных санкций. "Нет, по-прежнему проблемно", - заявили РИА Новости в финансовой организации на вопрос о возможности открыть счет в российских рублях. По его словам, сроки "решения проблемы неизвестны". В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241228/turtsiya-1991891782.html

https://ria.ru/20250506/turtsija-2015205530.html

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экономика, россия, турция, анкара (провинция), владимир путин, реджеп тайип эрдоган, брикс, в мире