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В Турции рассказали о переводах в Россию и обратно - РИА Новости, 08.07.2025
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06:34 08.07.2025 (обновлено: 06:35 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/turtsija-2027813711.html
В Турции рассказали о переводах в Россию и обратно
В Турции рассказали о переводах в Россию и обратно - РИА Новости, 08.07.2025
В Турции рассказали о переводах в Россию и обратно
Денежные переводы из Турции в РФ и обратно осуществляются, но при полном предоставлении данных о целях и адресате, сообщил РИА Новости представитель одного из... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T06:34:00+03:00
2025-07-08T06:35:00+03:00
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АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Денежные переводы из Турции в РФ и обратно осуществляются, но при полном предоставлении данных о целях и адресате, сообщил РИА Новости представитель одного из филиалов турецкого госбанка Ziraat в Анкаре. Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине пошлого года на фоне опасений вторичных санкций Запада против РФ. В марте текущего года представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице заявил РИА Новости, что турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией. "От вас потребуется полная информация о целях перевода, адресате. Запрашиваемая банком информация должна быть представлена в полном объеме. Только при полном соответствии перевод может быть осуществлен", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, осуществляются ли переводы из Турции в РФ и обратно. В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в феврале говорил, что противники следят за действиями двух стран по устранению проблемы банковских платежей и есть попытки противодействовать договоренностям.
https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007089393.html
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экономика, россия, турция, анкара (провинция), владимир путин, реджеп тайип эрдоган, алексей ерхов, брикс
Экономика, Россия, Турция, Анкара (провинция), Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Алексей Ерхов, БРИКС
В Турции рассказали о переводах в Россию и обратно

Госбанк Ziraat осуществляет переводы с Россией при подаче всей информации

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Денежные переводы из Турции в РФ и обратно осуществляются, но при полном предоставлении данных о целях и адресате, сообщил РИА Новости представитель одного из филиалов турецкого госбанка Ziraat в Анкаре.
Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине пошлого года на фоне опасений вторичных санкций Запада против РФ. В марте текущего года представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице заявил РИА Новости, что турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией.
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"От вас потребуется полная информация о целях перевода, адресате. Запрашиваемая банком информация должна быть представлена в полном объеме. Только при полном соответствии перевод может быть осуществлен", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, осуществляются ли переводы из Турции в РФ и обратно.
В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в феврале говорил, что противники следят за действиями двух стран по устранению проблемы банковских платежей и есть попытки противодействовать договоренностям.
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