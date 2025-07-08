В Турции рассказали о переводах в Россию и обратно
Госбанк Ziraat осуществляет переводы с Россией при подаче всей информации
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Денежные переводы из Турции в РФ и обратно осуществляются, но при полном предоставлении данных о целях и адресате, сообщил РИА Новости представитель одного из филиалов турецкого госбанка Ziraat в Анкаре.
Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине пошлого года на фоне опасений вторичных санкций Запада против РФ. В марте текущего года представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице заявил РИА Новости, что турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией.
"От вас потребуется полная информация о целях перевода, адресате. Запрашиваемая банком информация должна быть представлена в полном объеме. Только при полном соответствии перевод может быть осуществлен", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, осуществляются ли переводы из Турции в РФ и обратно.
В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в феврале говорил, что противники следят за действиями двух стран по устранению проблемы банковских платежей и есть попытки противодействовать договоренностям.
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