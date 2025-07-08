https://ria.ru/20250708/turtsija-2027813711.html

В Турции рассказали о переводах в Россию и обратно

В Турции рассказали о переводах в Россию и обратно - РИА Новости, 08.07.2025

В Турции рассказали о переводах в Россию и обратно

Денежные переводы из Турции в РФ и обратно осуществляются, но при полном предоставлении данных о целях и адресате, сообщил РИА Новости представитель одного из... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T06:34:00+03:00

2025-07-08T06:34:00+03:00

2025-07-08T06:35:00+03:00

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россия

турция

анкара (провинция)

владимир путин

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алексей ерхов

брикс

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АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Денежные переводы из Турции в РФ и обратно осуществляются, но при полном предоставлении данных о целях и адресате, сообщил РИА Новости представитель одного из филиалов турецкого госбанка Ziraat в Анкаре. Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине пошлого года на фоне опасений вторичных санкций Запада против РФ. В марте текущего года представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице заявил РИА Новости, что турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией. "От вас потребуется полная информация о целях перевода, адресате. Запрашиваемая банком информация должна быть представлена в полном объеме. Только при полном соответствии перевод может быть осуществлен", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, осуществляются ли переводы из Турции в РФ и обратно. В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в феврале говорил, что противники следят за действиями двух стран по устранению проблемы банковских платежей и есть попытки противодействовать договоренностям.

https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007089393.html

https://ria.ru/20240528/turtsiya-1948820941.html

россия

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, турция, анкара (провинция), владимир путин, реджеп тайип эрдоган, алексей ерхов, брикс