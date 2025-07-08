https://ria.ru/20250708/syrskij-2027876709.html

Главком ВСУ признал ощутимое преобладание России в силе

Главком ВСУ признал ощутимое преобладание России в силе - РИА Новости, 08.07.2025

Главком ВСУ признал ощутимое преобладание России в силе

Главком ВСУ Александр Сырский признал преобладание российской армии в силе. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:10:00+03:00

2025-07-08T13:10:00+03:00

2025-07-08T14:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

александр сырский

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский признал преобладание российской армии в силе."(Противник. — Прим. ред.) сосредотачивает свои основные усилия, создал наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладает в силах и средствах", — посетовал он в Facebook*.Сырский добавил, что перед ВСУ стоит задача стабилизировать обстановку на "угрожающих направлениях".В понедельник глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска продвигаются на нескольких участках фронта:Накануне Минобороны сообщило о взятии Дачного в Днепропетровской области и Бессаловки в Сумской.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250707/krasnoarmeysk-2027564604.html

https://ria.ru/20250707/spetsnaz-2027288590.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, александр сырский, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин