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Главком ВСУ признал ощутимое преобладание России в силе - РИА Новости, 08.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 08.07.2025 (обновлено: 14:10 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/syrskij-2027876709.html
Главком ВСУ признал ощутимое преобладание России в силе
Главком ВСУ признал ощутимое преобладание России в силе - РИА Новости, 08.07.2025
Главком ВСУ признал ощутимое преобладание России в силе
Главком ВСУ Александр Сырский признал преобладание российской армии в силе. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:10:00+03:00
2025-07-08T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский признал преобладание российской армии в силе."(Противник. — Прим. ред.) сосредотачивает свои основные усилия, создал наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладает в силах и средствах", — посетовал он в Facebook*.Сырский добавил, что перед ВСУ стоит задача стабилизировать обстановку на "угрожающих направлениях".В понедельник глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска продвигаются на нескольких участках фронта:Накануне Минобороны сообщило о взятии Дачного в Днепропетровской области и Бессаловки в Сумской.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250707/krasnoarmeysk-2027564604.html
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россия, александр сырский, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Главком ВСУ признал ощутимое преобладание России в силе

Главком ВСУ Сырский признал преобладание РФ в силах и средствах

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский признал преобладание российской армии в силе.
"(Противник. — Прим. ред.) сосредотачивает свои основные усилия, создал наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладает в силах и средствах", — посетовал он в Facebook*.
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Сырский добавил, что перед ВСУ стоит задача стабилизировать обстановку на "угрожающих направлениях".
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска продвигаются на нескольких участках фронта:
  • бойцы улучшили позиции в Часовом Яре, освобождение города планируется в обозримой перспективе, это позволит выйти к Константиновке;
  • на Великоновоселковском направлении освобожден важный населенный пункт — Поддубное, подразделения ВС России расширяют зону контроля;
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  • войска улучшают позиции и на Краснолиманском направлении, противник пытается контратаковать в районе Редкодуба, но бойцы отражают удары;
  • Вооруженные силы планомерно охватывают Красноармейск, что в дальнейшем приведет к освобождению города.
Накануне Минобороны сообщило о взятии Дачного в Днепропетровской области и Бессаловки в Сумской.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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