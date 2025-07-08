Главком ВСУ признал ощутимое преобладание России в силе
Главком ВСУ Сырский признал преобладание РФ в силах и средствах
© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский признал преобладание российской армии в силе.
"(Противник. — Прим. ред.) сосредотачивает свои основные усилия, создал наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладает в силах и средствах", — посетовал он в Facebook*.
Сырский добавил, что перед ВСУ стоит задача стабилизировать обстановку на "угрожающих направлениях".
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска продвигаются на нескольких участках фронта:
- бойцы улучшили позиции в Часовом Яре, освобождение города планируется в обозримой перспективе, это позволит выйти к Константиновке;
- на Великоновоселковском направлении освобожден важный населенный пункт — Поддубное, подразделения ВС России расширяют зону контроля;
- войска улучшают позиции и на Краснолиманском направлении, противник пытается контратаковать в районе Редкодуба, но бойцы отражают удары;
- Вооруженные силы планомерно охватывают Красноармейск, что в дальнейшем приведет к освобождению города.
Накануне Минобороны сообщило о взятии Дачного в Днепропетровской области и Бессаловки в Сумской.
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