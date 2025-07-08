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Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 08.07.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Российские войска улучшили тактическое положение в ДНР, взяв под огневой контроль участок автомобильной трассы, ведущей в сторону Шандриголово, сообщил РИА... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T08:11:00+03:00
2025-07-08T08:11:00+03:00
2025-07-08T08:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 8 июл – РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение в ДНР, взяв под огневой контроль участок автомобильной трассы, ведущей в сторону Шандриголово, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить тактическое положение юго-западнее Липового и северо-западнее Зеленой Долины, взяв под огневой контроль небольшой участок автомобильной трассы, ведущей в населенный пункт Шандриголово", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что это значительно ухудшило логистику украинских боевиков. И, по сути, они лишились безопасных путей эвакуации и отхода, оказавшись зажатыми с двух сторон. По предварительной оценке, в огневом мешке могут находиться до роты боевиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Марочко: ВС РФ взяли под огневой контроль участок трассы, ведущей в Шандриголово