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Как Макс Покровский* моет унитазы в США и мечтает вернуться в Россию

Как Макс Покровский* моет унитазы в США и мечтает вернуться в Россию - РИА Новости, 08.07.2025

Как Макс Покровский* моет унитазы в США и мечтает вернуться в Россию

Рок-звезда, собиравшая стадионы и зарабатывавшая миллионы, сегодня убирает за постояльцами и отключает соседям свет. Что заставило кумира целого поколения... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:45:00+03:00

2025-07-08T13:45:00+03:00

2025-07-08T13:45:00+03:00

шоубиз

россия

америка

бруклин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рок-звезда, собиравшая стадионы и зарабатывавшая миллионы, сегодня убирает за постояльцами и отключает соседям свет. Что заставило кумира целого поколения сменить сцену на швабру? И почему уверен, что Россия должна ему долю от нефтяных доходов? История падения, которая больше похожа на черную комедию.Король российской сценыВ лихие девяностые имя Макса Покровского* гремело по всей стране. Группа "Ногу свело!", основанная им в 1988 году, стала символом эпохи — дерзкой, ироничной, непредсказуемой. Концерты проходили при полных залах, альбомы расходились огромными тиражами.Музыкант не ограничивался только роком. Он участвовал в реалити-шоу "Последний герой", снимался в фильмах, писал саундтреки. Деньги текли рекой — хватало на роскошную квартиру в Москве, путешествия, безбедную жизнь для всей семьи.Особенно впечатлила семью поездка в Нью-Йорк. Американская мечта захватила воображение рок-звезды. Постепенно Покровские начали жить на две страны, записывая альбомы уже в США. Америка манила перспективами и свободой.Переезд за "справедливостью"События февраля 2022 года заставили определиться. Покровский* резко осудил спецоперацию, извинился перед Украиной и окончательно перебрался в Соединенные Штаты."Мы переехали в эту страну в поисках справедливости, движимые стремлением к развитию в цивилизованном, прогрессивном обществе", — пафосно заявил музыкант в соцсетях.Творчество тоже приобрело политическую окраску. Новые треки резко критиковали российскую власть. Бывшие поклонники были в ярости, концерты в России стали отменять.Суровая реальность БушвикаАмериканская мечта оказалась не такой радужной, как представлялось. На момент переезда выдающихся доходов у семьи не было. Ипотечный кредит позволил купить только дом в Бушвике — не самом престижном районе Бруклина.Этот квартал на севере Бруклина известен плохой транспортной доступностью, высоким уровнем преступности и большим количеством иммигрантов. Рок-звезда оказалась в окружении хипстеров, латино- и афроамериканцев — совсем не та публика, что аплодировала ему в московских клубах.По данным реестра недвижимости Нью-Йорка, музыкант должен выплатить за таунхаус еще 539 тысяч долларов. Ипотека от Freedom Mortgage Corporation висит тяжелым грузом.Почти криминалКонфликты с соседями не заставили себя ждать. Покровский*, привыкший к звездному статусу, не ужился с местными реалиями. Одна из ссор едва не привела его в тюрьму."Один раз угодил в криминальный суд. Я ничего страшного не сделал. Просто одному дураку свет отключил, а это является уже наказуемым", — рассказывал музыкант в YouTube-шоу.Отключение электроэнергии соседу в Америке квалифицируется как правонарушение. Российская звезда не учла местных законов и чуть не получила срок за самоуправство.Дочь среди чужихТяжело пришлось и младшей дочери Таисии. Попав в школу латиноамериканского района, девочка оказалась единственной белой в классе. Одноклассники встретили ее бытовым расизмом.Дети дразнили русскую девочку, говоря, что все белые должны быть рабами и работать на плантациях. Мечты о толерантной Америке разбились о реальность многонационального Бруклина. Семья, привыкшая к комфорту в России, вдруг столкнулась с проблемами, о которых не подозревала.От звезды до уборщикаДоходы резко сократились. Концерты стали редкими, российская аудитория потеряна, американская — не сформирована. Приходится изобретать способы выживания.Покровский сдает комнаты в доме посуточно, а после отъезда постояльцев лично убирается за ними. "Конечно, и санузел надо вымывать. Вот так мы выживаем, и ничего страшного в этом нет", — философски заметил музыкант.Человек, чьи песни знала вся страна, сегодня моет унитазы ради заработка. В 2025 году на официальном сайте группы анонсирован лишь один концерт — в маленьком ночном клубе Бостона. О былом размахе остается только мечтать.Совладелец нефтиНо Покровский* не теряет оптимизма. Он уверен, что рано или поздно вернется в Россию — правда, исключительно за деньгами."Если так называемая Россия будущего настанет, я поеду туда зарабатывать деньги. Я гражданин этой страны, она мне должна, я для нее что-то сделал", — заявил музыкант в интервью.Самое поразительное — его обоснование претензий: "Я являюсь совладельцем нефти, газа, всех остальных ее ресурсов. Поэтому хотел бы немножко от нее получить".Покровский* даже выразил готовность отстаивать свои интересы в судебном порядке, на полном серьезе считая себя полноправным претендентом на долю от российских природных богатств.Взаимные претензииВпрочем, желание встретиться оказалось обоюдным. В России Покровского* тоже ждут — правда, совсем по другому поводу.В московской квартире в Митино у музыканта образовался долг по коммунальным платежам в размере 87 тысяч рублей. Плюс 52 тысячи рублей недоимки по налогам и исполнительским сборам. Общая сумма — 139 тысяч рублей, достаточная для того, чтобы не выпустить должника из страны.Но денег от рок-звезды ждет не только государство. Один из основателей группы, экс-барабанщик Антон Якомульский, публично потребовал расчета за проданные альбомы: "С продаж альбомов он мне должен денег. Девятый год пошел, никак не может отдать. Ты просто мелкий кидала. На твоем месте я бы замолчал и больше не открывал свой рот!"* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, америка, бруклин