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Экс-барабанщик "Ногу свело" призвал Покровского вернуть долг - РИА Новости, 02.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230202/yakomulskiy-1849171620.html
Экс-барабанщик "Ногу свело" призвал Покровского вернуть долг
Экс-барабанщик "Ногу свело" призвал Покровского вернуть долг - РИА Новости, 02.02.2023
Экс-барабанщик "Ногу свело" призвал Покровского вернуть долг
Экс-барабанщик "Ногу свело" Антон Якомульский призвал солиста группы Максима Покровского вернуть ему долг. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:14
2023-02-02T11:14
шоубиз
максим покровский
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Экс-барабанщик "Ногу свело" Антон Якомульский призвал солиста группы Максима Покровского вернуть ему долг. Кроме того, он обвинил вокалиста в пиаре и лицемерии. Также он назвал причину, по которой певец осудил СВО.Якомульский вошел в первый состав "Ногу свело" в 1988 году. Он работал в проекте до 2007-го. Покровский уехал в США несколько лет назад. После начала СВО артист осудил ее. Также он открыто поддерживал Украину. Ранее солист "Ногу свело" подал заявление в полицию на Диму Билана. Покровский предположил, что коллега угрожал ему.
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максим покровский, шоу-бизнес
Шоубиз, Максим Покровский, Шоу-бизнес
11:14 02.02.2023
 
Экс-барабанщик "Ногу свело" призвал Покровского вернуть долг

Экс-барабанщик "Ногу свело" призвал Покровского вернуть долг и обвинил в лицемерии

© Фото : Антон Якомульский/ВКонтактеАнтон Якомульский
Антон Якомульский - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Антон Якомульский/ВКонтакте
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Экс-барабанщик "Ногу свело" Антон Якомульский призвал солиста группы Максима Покровского вернуть ему долг.

"Максим, ты должен мне денег. Ты человек, своровавший деньги, сейчас учишь меня какой-то справедливости. Просто мелкий кидала. На твоем месте я бы помолчал", – обратился к бывшему коллеге Якомульский в эфире "ЧП".

Кроме того, он обвинил вокалиста в пиаре и лицемерии.
"Он неискренний человек. Считает, что плохого пиара не бывает. Не важно на чем. Важно зарабатывать", – поделился музыкант.
Также он назвал причину, по которой певец осудил СВО.
"Максим всегда хотел на запад и хотел денег. Это алчность", – заключил барабанщик.
Якомульский вошел в первый состав "Ногу свело" в 1988 году. Он работал в проекте до 2007-го.
Покровский уехал в США несколько лет назад. После начала СВО артист осудил ее. Также он открыто поддерживал Украину.
Ранее солист "Ногу свело" подал заявление в полицию на Диму Билана. Покровский предположил, что коллега угрожал ему.
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