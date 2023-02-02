https://ria.ru/20230202/yakomulskiy-1849171620.html

Экс-барабанщик "Ногу свело" призвал Покровского вернуть долг

Экс-барабанщик "Ногу свело" призвал Покровского вернуть долг - РИА Новости, 02.02.2023

Экс-барабанщик "Ногу свело" призвал Покровского вернуть долг

Экс-барабанщик "Ногу свело" Антон Якомульский призвал солиста группы Максима Покровского вернуть ему долг. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:14

2023-02-02T11:14

2023-02-02T11:14

шоубиз

максим покровский

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849159128_0:321:812:777_1920x0_80_0_0_6faa378bc53ce3ee890b6fa6aaf43f4c.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Экс-барабанщик "Ногу свело" Антон Якомульский призвал солиста группы Максима Покровского вернуть ему долг. Кроме того, он обвинил вокалиста в пиаре и лицемерии. Также он назвал причину, по которой певец осудил СВО.Якомульский вошел в первый состав "Ногу свело" в 1988 году. Он работал в проекте до 2007-го. Покровский уехал в США несколько лет назад. После начала СВО артист осудил ее. Также он открыто поддерживал Украину. Ранее солист "Ногу свело" подал заявление в полицию на Диму Билана. Покровский предположил, что коллега угрожал ему.

https://ria.ru/20210705/bilan-1739870159.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

максим покровский, шоу-бизнес