https://ria.ru/20250708/svadba-2027960131.html

Путин исполнил желание сестры героя СВО, мечтавшей увидеть брата на свадьбе

Путин исполнил желание сестры героя СВО, мечтавшей увидеть брата на свадьбе - РИА Новости, 09.07.2025

Путин исполнил желание сестры героя СВО, мечтавшей увидеть брата на свадьбе

Президент России Владимир Путин, узнав о желании девушки из Красноярского края увидеть на свадьбе своего брата-героя СВО, отпустил его на бракосочетание,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-08T16:35:00+03:00

2025-07-08T16:35:00+03:00

2025-07-09T01:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

авдеевка

сергей кириенко

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, узнав о желании девушки из Красноярского края увидеть на свадьбе своего брата-героя СВО, отпустил его на бракосочетание, которое проходит в Национальном центре "Россия" в рамках фестиваля "Россия. Соединяя сердца", передает корреспондент РИА Новости. В День семьи, любви и верности, 8 июля, в рамках фестиваля "Россия. Соединяя сердца" проходит регистрация брака сразу нескольких десятков пар молодоженов. Поздравить брачующихся приехал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "У меня есть ещё одно поручение от президента России, верховного главнокомандующего… Знаю, что в зале находится одна пара - Диана Дронова и Александр Васильковский... Мы знаем, что Диана очень мечтала, чтобы на её свадьбу смог попасть её брат. К сожалению, у её брата Валерия это не получилось, потому что Валерий находится на передовой, он штурмовик, участник освобождения и штурма Авдеевки, Герой специальной военной операции", - сказал Кириенко перед церемонией бракосочетания. Он отметил, что когда президенту России доложили о мечте Дианы, Путин принял соответствующее решение. "Попрошу Героя специальной военной операции Валерия Дронова выйти на эту сцену", - пригласил Кириенко брата невесты.

https://ria.ru/20250612/putin-2022511630.html

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Путин отпустил героя СВО на свадьбу сестры в Национальном центре "Россия" Президент России Владимир Путин, узнав о желании девушки из Красноярского края увидеть на свадьбе своего брата-героя СВО, отпустил его на бракосочетание, которое проходит в Национальном центре "Россия" в рамках фестиваля "Россия. Соединяя сердца", передает корреспондент РИА Новости. В День семьи, любви и верности, 8 июля, в рамках фестиваля "Россия. Соединяя сердца" проходит регистрация брака сразу нескольких десятков пар молодоженов. Поздравить брачующихся приехал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. 2025-07-08T16:35 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, авдеевка, сергей кириенко, владимир путин