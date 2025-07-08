Рейтинг@Mail.ru
Прощание со Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 08.07.2025 (обновлено: 20:02 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/starovoyt-2028014214.html
Прощание со Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, сообщил источник
Прощание со Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 08.07.2025
Прощание со Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, сообщил источник
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице в Москве, похоронить его планируют в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T19:41:00+03:00
2025-07-08T20:02:00+03:00
москва
санкт-петербург
россия
роман старовойт
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027936552_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_9177a93f37192bc5bd7d180fcd703b5c.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице в Москве, похоронить его планируют в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Прощание со Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, похоронить его планируют в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия - самоубийство.
https://ria.ru/20250707/starovojt-2027768844.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027936552_0:0:1281:960_1920x0_80_0_0_9b4764074d98eb27ea3a2f8fafe7cf00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, россия, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, происшествия
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Роман Старовойт, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта, Происшествия
Прощание со Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, сообщил источник

Прощание со Старовойтом пройдет в Москве, похоронят его в Санкт-Петербурге

© Фото : МинтрансРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Минтранс
Роман Старовойт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице в Москве, похоронить его планируют в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Прощание со Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, похоронить его планируют в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия - самоубийство.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Минтранс выразил соболезнования родным и близким Старовойта
7 июля, 20:01
 
МоскваСанкт-ПетербургРоссияРоман СтаровойтСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Самоубийство Романа СтаровойтаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала