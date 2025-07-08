https://ria.ru/20250708/starovoyt-2028014214.html

Прощание со Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, сообщил источник

Прощание со Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 08.07.2025

Прощание со Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, сообщил источник

Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице в Москве, похоронить его планируют в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T19:41:00+03:00

2025-07-08T19:41:00+03:00

2025-07-08T20:02:00+03:00

москва

санкт-петербург

россия

роман старовойт

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

самоубийство романа старовойта

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице в Москве, похоронить его планируют в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Прощание со Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, похоронить его планируют в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovojt-2027768844.html

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москва, санкт-петербург, россия, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, происшествия