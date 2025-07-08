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Портрет Старовойта поставили в фойе Минтранса - РИА Новости, 08.07.2025
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15:36 08.07.2025 (обновлено: 15:38 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/starovojt-2027937007.html
Портрет Старовойта поставили в фойе Минтранса
Портрет Старовойта поставили в фойе Минтранса - РИА Новости, 08.07.2025
Портрет Старовойта поставили в фойе Минтранса
Портрет умершего бывшего министра транспорта Романа Старовойта поставили в фойе Минтранса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:36:00+03:00
2025-07-08T15:38:00+03:00
общество
россия
московская область (подмосковье)
курск
роман старовойт
светлана петренко
дмитрий устинов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Портрет умершего бывшего министра транспорта Романа Старовойта поставили в фойе Минтранса, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник Старовойта освободили от должности министра транспорта. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство. Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. В 1995 году закончил Балтийский государственный технический университет имени Дмитрия Устинова по специальности "Импульсные тепловые машины" и получил квалификацию "инженер-механик". В 2008 году получил образование в Северо-Западной академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". С 1995 по 2005 годы Старовойт работал на различных должностях в коммерческом секторе. В 2005-2012 годах трудился в правительстве Санкт-Петербурга, а затем в правительстве РФ. С 2012 по 2018 годы возглавлял Росавтодор. С 2018 по 2024 годы был губернатором Курской области. С 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года работал министром транспорта РФ. Старовойт награжден государственными наградами: орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, почетной грамотой президента РФ, благодарностью президента России.
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россия
московская область (подмосковье)
курск
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общество, россия, московская область (подмосковье), курск, роман старовойт, светлана петренко, дмитрий устинов, следственный комитет россии (ск рф), федеральное дорожное агентство (росавтодор), самоубийство романа старовойта
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Курск, Роман Старовойт, Светлана Петренко, Дмитрий Устинов, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Самоубийство Романа Старовойта
Портрет Старовойта поставили в фойе Минтранса

Портрет экс-министра транспорта Старовойта поставили в фойе Минтранса

© РИА НовостиПортрет Романа Старовойта в фойе Минтранса
Портрет Романа Старовойта в фойе Минтранса - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости
Портрет Романа Старовойта в фойе Минтранса
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Портрет умершего бывшего министра транспорта Романа Старовойта поставили в фойе Минтранса, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Старовойта освободили от должности министра транспорта. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. В 1995 году закончил Балтийский государственный технический университет имени Дмитрия Устинова по специальности "Импульсные тепловые машины" и получил квалификацию "инженер-механик". В 2008 году получил образование в Северо-Западной академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".
С 1995 по 2005 годы Старовойт работал на различных должностях в коммерческом секторе. В 2005-2012 годах трудился в правительстве Санкт-Петербурга, а затем в правительстве РФ. С 2012 по 2018 годы возглавлял Росавтодор. С 2018 по 2024 годы был губернатором Курской области.
С 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года работал министром транспорта РФ.
Старовойт награжден государственными наградами: орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, почетной грамотой президента РФ, благодарностью президента России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
За что заплатил Роман Старовойт
7 июля, 20:13
 
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)КурскРоман СтаровойтСветлана ПетренкоДмитрий УстиновСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)Самоубийство Романа Старовойта
 
 
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