https://ria.ru/20250708/starovojt-2027937007.html

Портрет Старовойта поставили в фойе Минтранса

Портрет Старовойта поставили в фойе Минтранса - РИА Новости, 08.07.2025

Портрет Старовойта поставили в фойе Минтранса

Портрет умершего бывшего министра транспорта Романа Старовойта поставили в фойе Минтранса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:36:00+03:00

2025-07-08T15:36:00+03:00

2025-07-08T15:38:00+03:00

общество

россия

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курск

роман старовойт

светлана петренко

дмитрий устинов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Портрет умершего бывшего министра транспорта Романа Старовойта поставили в фойе Минтранса, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник Старовойта освободили от должности министра транспорта. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство. Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. В 1995 году закончил Балтийский государственный технический университет имени Дмитрия Устинова по специальности "Импульсные тепловые машины" и получил квалификацию "инженер-механик". В 2008 году получил образование в Северо-Западной академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". С 1995 по 2005 годы Старовойт работал на различных должностях в коммерческом секторе. В 2005-2012 годах трудился в правительстве Санкт-Петербурга, а затем в правительстве РФ. С 2012 по 2018 годы возглавлял Росавтодор. С 2018 по 2024 годы был губернатором Курской области. С 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года работал министром транспорта РФ. Старовойт награжден государственными наградами: орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, почетной грамотой президента РФ, благодарностью президента России.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027771156.html

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общество, россия, московская область (подмосковье), курск, роман старовойт, светлана петренко, дмитрий устинов, следственный комитет россии (ск рф), федеральное дорожное агентство (росавтодор), самоубийство романа старовойта