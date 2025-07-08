https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027999651.html

Спецоперация, 8 июля: ВСУ за сутки потеряли свыше 1300 военнослужащих

Спецоперация, 8 июля: ВСУ за сутки потеряли свыше 1300 военнослужащих - РИА Новости, 08.07.2025

Спецоперация, 8 июля: ВСУ за сутки потеряли свыше 1300 военнослужащих

Российские группировки войск, участвующие в специальной военной операции, улучшили тактическое положение, нанесли поражение ВСУ, заняли более выгодные рубежи и... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:24:00+03:00

2025-07-08T18:24:00+03:00

2025-07-08T18:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

дмитрий медведев

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в специальной военной операции, улучшили тактическое положение, нанесли поражение ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции и продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли порядка 1305 военнослужащих, следует из опубликованной Минобороны РФ во вторник сводки. Кроме того, украинские войска потеряли танк, пять боевых бронированных машин, 16 артиллерийских орудий, 15 складов боеприпасов и 13 станций радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, снаряд РСЗО HIMARS производства США и 202 беспилотника самолетного типа. Политические качели Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал меняющуюся риторику президента США Дональда Трампа касательно украинского конфликта. Он заявил, что лидер США, заявляющий то о том, что "доволен", а то "разочарован" разговором с президентом РФ Владимиром Путиным, то собирающийся поставлять оружие Украине, а то меняющий своё мнение, "катается на своих любимых политических качелях". Медведев отметил, что к этому не нужно относиться "никак". РФ, по его словам, должна продолжать добиваться целей СВО, возвращать свою землю и работать на победу. Запасы Пентагона истощены Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot, сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники. Это, по данным издания, меньше, чем было в замороженной ранее поставке. Также Axios указывает, что Трамп во время телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем предложил ему продать Украине одну из своих батарей Patriot. Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения со стороны США, сообщило агентство Рейтер. Газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что приостановка военной помощи Украине связана с истощением запасов американского военного ведомства. В частности, у США есть лишь 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров РФ и Украины. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny заявил, что Баку "держится на безопасном расстоянии" от поставок военных компонентов в российско-украинском конфликте. Признал преобладание Главком ВСУ Александр Сырский признал ощутимое преобладание российской стороны в силах и средствах. На своей странице в соцсети Facebook* он написал, что перед ВСУ была поставлена задача стабилизировать обстановку на "угрожающих направлениях". Женщина умерла в Харьковской области, пытаясь вызволить сына из микроавтобуса, куда его запихнули сотрудники местного военкомата во время силовой мобилизации, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua". Региональное управление госпогранслужбы Украины сообщило, что 19-летний гражданин с ноября 2024 года пытался 13 раз незаконно покинуть территорию страны. За это время он "штурмовал" границы с Молдавией, Словакией и Венгрией. Издание "Украинская правда" со ссылкой на данные Киевского международного института социологии (КМИС) сообщило, что число жителей Украины, пессимистически оценивающих будущее страны, с 2022 года выросло в девять раз.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20250708/rossiya-2027863640.html

https://ria.ru/20250708/lyayen-2027874923.html

https://ria.ru/20250708/vojska-2027957536.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша