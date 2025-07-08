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Российские войска выбили ВСУ из села Толстой на западе ДНР, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Толстой на западе ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 08.07.2025
Российские войска выбили ВСУ из села Толстой на западе ДНР, заявил Рогов
Российские войска на западе ДНР выбили ВСУ из села Толстой, расположенного у границ с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:21:00+03:00
2025-07-08T14:21:00+03:00
2025-07-08T14:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Российские войска на западе ДНР выбили ВСУ из села Толстой, расположенного у границ с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили противника из села Толстой", - сказал Рогов. Село Толстой расположено рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье и Поддубное, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250707/spetsnaz-2027288590.html
днепропетровская область
россия
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РИА Новости
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днепропетровская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска выбили ВСУ из села Толстой на западе ДНР, заявил Рогов
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из села Толстой у границ с Днепропетровской областью