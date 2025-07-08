https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027901461.html

Российские войска выбили ВСУ из села Толстой на западе ДНР, заявил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из села Толстой на западе ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 08.07.2025

Российские войска выбили ВСУ из села Толстой на западе ДНР, заявил Рогов

Российские войска на западе ДНР выбили ВСУ из села Толстой, расположенного у границ с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:21:00+03:00

2025-07-08T14:21:00+03:00

2025-07-08T14:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Российские войска на западе ДНР выбили ВСУ из села Толстой, расположенного у границ с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили противника из села Толстой", - сказал Рогов. Село Толстой расположено рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье и Поддубное, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20250707/spetsnaz-2027288590.html

днепропетровская область

россия

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

днепропетровская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины