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Российские войска выбили ВСУ из села Толстой на западе ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 08.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/spetsoperatsiya-2027901461.html
Российские войска выбили ВСУ из села Толстой на западе ДНР, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Толстой на западе ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 08.07.2025
Российские войска выбили ВСУ из села Толстой на западе ДНР, заявил Рогов
Российские войска на западе ДНР выбили ВСУ из села Толстой, расположенного у границ с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:21:00+03:00
2025-07-08T14:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Российские войска на западе ДНР выбили ВСУ из села Толстой, расположенного у границ с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили противника из села Толстой", - сказал Рогов. Село Толстой расположено рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье и Поддубное, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250707/spetsnaz-2027288590.html
днепропетровская область
россия
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днепропетровская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска выбили ВСУ из села Толстой на западе ДНР, заявил Рогов

Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из села Толстой у границ с Днепропетровской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений ВС РФ
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Российские войска на западе ДНР выбили ВСУ из села Толстой, расположенного у границ с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска выбили противника из села Толстой", - сказал Рогов.
Село Толстой расположено рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье и Поддубное, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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