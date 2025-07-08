https://ria.ru/20250708/skandal-2027973005.html

"Панина** выгнали — теперь она": громкий скандал с российской знаменитостью

"Панина** выгнали — теперь она": громкий скандал с российской знаменитостью - РИА Новости, 08.07.2025

"Панина** выгнали — теперь она": громкий скандал с российской знаменитостью

Экс-телеведущая и иноагент Татьяна Лазарева* устроила пьяный погром в Италии и опозорилась на весь Запад. В Сети появились снимки артистки, распивающей алкоголь РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T19:32:00+03:00

2025-07-08T19:32:00+03:00

2025-07-08T19:32:00+03:00

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МОСКВА, дата — РИА Новости. Экс-телеведущая и иноагент Татьяна Лазарева* устроила пьяный погром в Италии и опозорилась на весь Запад. В Сети появились снимки артистки, распивающей алкоголь у памятника Вивальди. Получается, вместо "борьбы за свободу" – в ход пошел пьяный вандализм.Нет работы, зато есть зависимость?В Telegram-канале "Товарищ Сорян" появились кадры, на которых бывшая российская телеведущая Татьяна Лазарева* распивает алкоголь в общественном месте. На видео женщина в белой толстовке с пластиковым стаканчиком в руках что-то кричит в окружении нетрезвой компании. Рядом с памятником видны пустые бутылки и мусор. По данным источника, местные жители также пожаловались, что группа вела себя непристойно. Пострадал даже памятник Вивальди, мол, рядом с ним дебоширы "справляли нужду".Инцидент вызвал возмущение среди итальянцев. Как сообщают СМИ, некоторые требуют депортации Лазаревой* из страны с "волчьим билетом". Сама телеведущая утверждает, что находилась в Италии на отдыхе, а затем отправилась в столицу Нидерландов для съемок YouTube-программы о подростках-эмигрантах.Напомним, что после переезда в Испанию Лазарева* три года не могла найти постоянную работу. По неофициальной информации, на фоне развода с Михаилом Шацем* (включенным Минюстом в список иноагентов) у нее начались проблемы с алкоголем.Сейчас бывшая знаменитость зарабатывает проведением "творческих встреч". Недавно она выступила в украинском обувном магазине в Лиссабоне с лекцией о стиле и самопринятии. Стоимость входного билета составила 50 евро (около 4,6 тыс. рублей), гостям предлагали бокал вина.Как бы то ни было, раньше Лазарева* получала за один корпоратив столько, сколько теперь не зарабатывает и за полгода подобных "выступлений"."Работает за еду и одежду"В социальных сетях разгорелись жаркие дискуссии о поведении бывшей телеведущей. Некоторые пользователи высказали предположение, что финансовые трудности вынуждают экс-звезду российского ТВ соглашаться на любые заработки — "если не за еду и вино, то хотя бы за одежду".Другие выразили опасения, что без стабильного дохода артистке будет сложно справляться с эмоциональным напряжением.Кто-то даже посмеялся, мол, вчера Пугачёва рекламировала салон на Кипре, а сегодня Лазарева* выступает в магазинах. Пользователи отметили, что именно так выглядит карьерная вершина новой эмиграции.А другие вспомнили, что из Эстонии депортировали Панина**, который изрядно всех достал своим неподобающим поведением.Пока неизвестно, повлечёт ли этот инцидент какие-либо последствия для Лазаревой*. Напомним, что ранее за аналогичные нарушения некоторых российских знаменитостей действительно депортировали из европейских стран. Остаётся ждать официальной реакции властей и, возможно, комментариев от самой телеведущей.Копитесь штрафы, большие и маленькиеРанее сообщалось, что Лазарева* не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей. Общий долг ведущей, включая исполнительский сбор, составляет 42 800 рублей.Телеведущая обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии.В августе 2023 года Лазарева* в ходе интервью заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием беспилотных летательных аппаратов, "совершив таким образом публичное оправдание терроризма". Она заочно арестована, находится в международном розыске."Зиговать заставили?"На фоне скандального инцидента с Лазаревой* комментаторы вспомнили еще одну актрису-релокантку, которая осталась без поклонников и больших заработков. Напомним, что ее резкие высказывания в адрес России и СВО вызвали волну критики и негодования.Возрастная актриса не скрывала своего положительного отношения к Украине. В соцсетях и СМИ постоянно появлялись сообщения о том, что она ведет себя провокационно. Так, после спектакля "Мой внук Вениамин" в Лос-Анджелесе подошла к краю сцены за цветами поклонников и, собирая букеты, произнесла бандеровский лозунг, видео этого момента размещено в Telegram-канале SHOT.На это сообщение отреагировала актриса и телеведущая Яна Поплавская, которая припомнила подобный инцидент, когда Ахеджакова появилась на сцене театра в Бремене с украинским флагом."Лия Меджидовна славанула (зиганула) в Лос-Анджелесе. Про украинский флаг на сцене помним. Его подсунули. А сейчас что произошло? Нейросеть или зиговать заставили?" - иронично полюбопытствовала Поплавская в своем Telegram-канале под репостом видео с Ахеджаковой в Лос-Анджелесе.Татьяна Лазарева* - внесена Минюстом РФ в список иноагентов.Михаил Шац* - внесен Минюстом РФ в список иноагентов.** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, лос-анджелес