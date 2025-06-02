https://ria.ru/20250602/shtrafy-2020371265.html

Телеведущая Лазарева* не оплачивает судебные штрафы

Телеведущая Лазарева* не оплачивает судебные штрафы - РИА Новости, 02.06.2025

Телеведущая Лазарева* не оплачивает судебные штрафы

Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T06:26:00+03:00

2025-06-02T06:26:00+03:00

2025-06-02T06:26:00+03:00

происшествия

россия

татьяна лазарева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823969452_0:179:2048:1331_1920x0_80_0_0_6db53b13994f1eedd2bec5f79f486861.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив базы данных судебных приставов и судебные документы. Телеведущая почти год не оплачивает штраф по делу об административном правонарушении. Общий долг Лазаревой*, включая исполнительский сбор, составляет 42 800 рублей. Телеведущая обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии. В августе 2023 года Лазарева* в ходе интервью заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием беспилотных летательных аппаратов, "совершив таким образом публичное оправдание терроризма". Она заочно арестована, находится в международном розыске.* Физическое лицо, признанное иноагентом.

https://ria.ru/20250531/sud-2020096512.html

https://ria.ru/20250530/delo-2019926055.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, татьяна лазарева