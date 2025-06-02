Рейтинг@Mail.ru
Телеведущая Лазарева* не оплачивает судебные штрафы - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/shtrafy-2020371265.html
Телеведущая Лазарева* не оплачивает судебные штрафы
Телеведущая Лазарева* не оплачивает судебные штрафы - РИА Новости, 02.06.2025
Телеведущая Лазарева* не оплачивает судебные штрафы
Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T06:26:00+03:00
2025-06-02T06:26:00+03:00
происшествия
россия
татьяна лазарева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823969452_0:179:2048:1331_1920x0_80_0_0_6db53b13994f1eedd2bec5f79f486861.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив базы данных судебных приставов и судебные документы. Телеведущая почти год не оплачивает штраф по делу об административном правонарушении. Общий долг Лазаревой*, включая исполнительский сбор, составляет 42 800 рублей. Телеведущая обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии. В августе 2023 года Лазарева* в ходе интервью заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием беспилотных летательных аппаратов, "совершив таким образом публичное оправдание терроризма". Она заочно арестована, находится в международном розыске.* Физическое лицо, признанное иноагентом.
https://ria.ru/20250531/sud-2020096512.html
https://ria.ru/20250530/delo-2019926055.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823969452_0:91:2048:1627_1920x0_80_0_0_597b5582e046cb76c360c6875d88e4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, татьяна лазарева
Происшествия, Россия, Татьяна Лазарева
Телеведущая Лазарева* не оплачивает судебные штрафы

Телеведущая Лазарева не оплачивает штрафы, она задолжала почти 43 тысячи рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Татьяна Лазарева*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив базы данных судебных приставов и судебные документы.
Телеведущая почти год не оплачивает штраф по делу об административном правонарушении. Общий долг Лазаревой*, включая исполнительский сбор, составляет 42 800 рублей.
Мария Максакова* - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Суд взыскал долги с певицы Максаковой*
31 мая, 06:16
Телеведущая обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии.
В августе 2023 года Лазарева* в ходе интервью заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием беспилотных летательных аппаратов, "совершив таким образом публичное оправдание терроризма". Она заочно арестована, находится в международном розыске.
* Физическое лицо, признанное иноагентом.
Фарида Курбангалеева* (иноагент, внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Прокуратура направила в суд дело экс-телеведущей Курбангалеевой*
30 мая, 11:37
 
ПроисшествияРоссияТатьяна Лазарева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала