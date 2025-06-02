https://ria.ru/20250602/shtrafy-2020371265.html
Телеведущая Лазарева* не оплачивает судебные штрафы
Телеведущая Лазарева* не оплачивает судебные штрафы - РИА Новости, 02.06.2025
Телеведущая Лазарева* не оплачивает судебные штрафы
Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T06:26:00+03:00
2025-06-02T06:26:00+03:00
2025-06-02T06:26:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив базы данных судебных приставов и судебные документы. Телеведущая почти год не оплачивает штраф по делу об административном правонарушении. Общий долг Лазаревой*, включая исполнительский сбор, составляет 42 800 рублей. Телеведущая обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии. В августе 2023 года Лазарева* в ходе интервью заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием беспилотных летательных аппаратов, "совершив таким образом публичное оправдание терроризма". Она заочно арестована, находится в международном розыске.* Физическое лицо, признанное иноагентом.
https://ria.ru/20250531/sud-2020096512.html
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происшествия, россия, татьяна лазарева
Происшествия, Россия, Татьяна Лазарева
Телеведущая Лазарева* не оплачивает судебные штрафы
Телеведущая Лазарева не оплачивает штрафы, она задолжала почти 43 тысячи рублей