Ученому попросили назначить крупный штраф за финансирование ФБК*
Обвиняемого в донатах ФБК ученого Абрамова просят оштрафовать на 450 тыс рублей
Зал суда. Архивное фото
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ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Прокурор попросил оштрафовать на 450 тысяч рублей члена-корреспондента РАН, бывшего главы Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова по делу о финансировании "Фонда борьбы с коррупцией"*, сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда.
"Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора по уголовному делу в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статья 282.3 УК РФ)… В прениях прокурор просил признать подсудимого виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, сам подсудимый и его защитник настаивают на оправдательном приговоре. Оглашение приговора пройдет 11 июля.
Переславский районный суд Ярославской области в мае прошлого года начал рассматривать уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) в отношении Абрамова. На первом заседании гособвинитель заявил, что учёный "умышленно осуществил семь переводов денежных средств на общую сумму 7 тысяч рублей" в адрес ФБК*, а также испытывает "недовольство действующей в Российской Федерации властью и проводимой государственной политикой". Сам член-корреспондент РАН вину не признал, подчеркнув в беседе с РИА Новости, что не знал о совершенных с его счета переводах и сам их не осуществлял.
Абрамов проработал во главе института программных систем имени Айламазяна РАН в Переславле-Залесском Ярославской области 19 лет, до конца марта 2022 года. Затем трудился там главным научным сотрудником.
Абрамов имеет ряд научных званий и регалий, в том числе является доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом РАН. Награжден премией правительства РФ в области науки и техники — за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "СКИФ" Ряда I и Ряда II.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.