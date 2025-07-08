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Ученому попросили назначить крупный штраф за финансирование ФБК* - РИА Новости, 08.07.2025
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22:55 08.07.2025 (обновлено: 22:57 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/shtraf-2028032889.html
Ученому попросили назначить крупный штраф за финансирование ФБК*
Ученому попросили назначить крупный штраф за финансирование ФБК* - РИА Новости, 08.07.2025
Ученому попросили назначить крупный штраф за финансирование ФБК*
Прокурор попросил оштрафовать на 450 тысяч рублей члена-корреспондента РАН, бывшего главы Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова по РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T22:55:00+03:00
2025-07-08T22:57:00+03:00
происшествия
россия
переславль-залесский
ярославская область
ярославский областной суд
фонд борьбы с коррупцией
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ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Прокурор попросил оштрафовать на 450 тысяч рублей члена-корреспондента РАН, бывшего главы Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова по делу о финансировании "Фонда борьбы с коррупцией"*, сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда. "Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора по уголовному делу в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статья 282.3 УК РФ)… В прениях прокурор просил признать подсудимого виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, сам подсудимый и его защитник настаивают на оправдательном приговоре. Оглашение приговора пройдет 11 июля. Переславский районный суд Ярославской области в мае прошлого года начал рассматривать уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) в отношении Абрамова. На первом заседании гособвинитель заявил, что учёный "умышленно осуществил семь переводов денежных средств на общую сумму 7 тысяч рублей" в адрес ФБК*, а также испытывает "недовольство действующей в Российской Федерации властью и проводимой государственной политикой". Сам член-корреспондент РАН вину не признал, подчеркнув в беседе с РИА Новости, что не знал о совершенных с его счета переводах и сам их не осуществлял. Абрамов проработал во главе института программных систем имени Айламазяна РАН в Переславле-Залесском Ярославской области 19 лет, до конца марта 2022 года. Затем трудился там главным научным сотрудником. Абрамов имеет ряд научных званий и регалий, в том числе является доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом РАН. Награжден премией правительства РФ в области науки и техники — за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "СКИФ" Ряда I и Ряда II.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250611/volkov-2022223047.html
https://ria.ru/20250625/sud-2025347178.html
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россия
переславль-залесский
ярославская область
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происшествия, россия, переславль-залесский, ярославская область, ярославский областной суд, фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Россия, Переславль-Залесский, Ярославская область, Ярославский областной суд, Фонд борьбы с коррупцией
Ученому попросили назначить крупный штраф за финансирование ФБК*

Обвиняемого в донатах ФБК ученого Абрамова просят оштрафовать на 450 тыс рублей

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Прокурор попросил оштрафовать на 450 тысяч рублей члена-корреспондента РАН, бывшего главы Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова по делу о финансировании "Фонда борьбы с коррупцией"*, сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда.
"Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора по уголовному делу в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статья 282.3 УК РФ)… В прениях прокурор просил признать подсудимого виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Леонид Волков*** - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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11 июня, 12:59
Уточняется, сам подсудимый и его защитник настаивают на оправдательном приговоре. Оглашение приговора пройдет 11 июля.
Переславский районный суд Ярославской области в мае прошлого года начал рассматривать уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) в отношении Абрамова. На первом заседании гособвинитель заявил, что учёный "умышленно осуществил семь переводов денежных средств на общую сумму 7 тысяч рублей" в адрес ФБК*, а также испытывает "недовольство действующей в Российской Федерации властью и проводимой государственной политикой". Сам член-корреспондент РАН вину не признал, подчеркнув в беседе с РИА Новости, что не знал о совершенных с его счета переводах и сам их не осуществлял.
Абрамов проработал во главе института программных систем имени Айламазяна РАН в Переславле-Залесском Ярославской области 19 лет, до конца марта 2022 года. Затем трудился там главным научным сотрудником.
Андрей Заякин* - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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25 июня, 15:02
Абрамов имеет ряд научных званий и регалий, в том числе является доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом РАН. Награжден премией правительства РФ в области науки и техники — за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "СКИФ" Ряда I и Ряда II.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Кампус Йельского университета - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Генпрокуратура признала Йельский университет нежелательной организацией
Вчера, 17:34
 
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