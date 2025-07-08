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Южная Корея ускорит переговоры с США после слов Трампа о пошлинах - РИА Новости, 08.07.2025
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13:34 08.07.2025 (обновлено: 17:36 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/seul-2027986468.html
Южная Корея ускорит переговоры с США после слов Трампа о пошлинах
Южная Корея ускорит переговоры с США после слов Трампа о пошлинах - РИА Новости, 08.07.2025
Южная Корея ускорит переговоры с США после слов Трампа о пошлинах
Сеул собирается ускорить переговоры с Вашингтоном по тарифам после заявления президента США Дональда Трампа о введении повышенных пошлин в 25% для Южной Кореи и РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:34:00+03:00
2025-07-08T17:36:00+03:00
сша
сеул
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
южная корея
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сеул собирается ускорить переговоры с Вашингтоном по тарифам после заявления президента США Дональда Трампа о введении повышенных пошлин в 25% для Южной Кореи и Японии с 1 августа, сообщило министерство торговли, промышленности и энергетики (МТПЭ) Республики Корея. В понедельник Трамп объявил о введении с 1 августа единого тарифа в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. По его словам, пошлины не будут действовать в отношении компаний, производящих товары на территории США. В случае ответных мер со стороны Токио или Сеула, Вашингтон оставляет за собой право дополнительно увеличить пошлины. "В связи с тем, что фактически произошла отсрочка введения взаимных тарифов до 1 августа, в оставшийся срок переговоры с целью достижения взаимовыгодных результатов будут ускорены, чтобы устранить существующую неопределенность", - говорится в сообщении МТПЭ. Министерство сообщило, что в понедельник представитель Южной Кореи Ё Хан Гу встретился с министром торговли США Говардом Лютником на переговорах в американской столице и обсудил существующие между двумя странами проблемы в сфере торговли, включая тарифную политику Трампа и сотрудничество в сфере промышленности. В ходе переговоров Ё Хан Гу попросил администрацию Трампа снизить тарифы на импорт автомобилей, металла и прочей продукции южнокорейских компаний. По информации МТПЭ, Ё Хан Гу собирается вновь встретиться с Лютником в среду.
https://ria.ru/20250708/kazahstan-2027815700.html
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сша
сеул
вашингтон (штат)
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сша, сеул, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, южная корея
США, Сеул, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Южная Корея
Южная Корея ускорит переговоры с США после слов Трампа о пошлинах

Южная Корея ускорит переговоры с США после слов Трампа о пошлинах в 25%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сеул собирается ускорить переговоры с Вашингтоном по тарифам после заявления президента США Дональда Трампа о введении повышенных пошлин в 25% для Южной Кореи и Японии с 1 августа, сообщило министерство торговли, промышленности и энергетики (МТПЭ) Республики Корея.
В понедельник Трамп объявил о введении с 1 августа единого тарифа в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. По его словам, пошлины не будут действовать в отношении компаний, производящих товары на территории США. В случае ответных мер со стороны Токио или Сеула, Вашингтон оставляет за собой право дополнительно увеличить пошлины.
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"В связи с тем, что фактически произошла отсрочка введения взаимных тарифов до 1 августа, в оставшийся срок переговоры с целью достижения взаимовыгодных результатов будут ускорены, чтобы устранить существующую неопределенность", - говорится в сообщении МТПЭ.
Министерство сообщило, что в понедельник представитель Южной Кореи Ё Хан Гу встретился с министром торговли США Говардом Лютником на переговорах в американской столице и обсудил существующие между двумя странами проблемы в сфере торговли, включая тарифную политику Трампа и сотрудничество в сфере промышленности. В ходе переговоров Ё Хан Гу попросил администрацию Трампа снизить тарифы на импорт автомобилей, металла и прочей продукции южнокорейских компаний.
По информации МТПЭ, Ё Хан Гу собирается вновь встретиться с Лютником в среду.
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