https://ria.ru/20250708/semya-2027811785.html

В Приамурье подписали план по поддержке семьи и рождаемости

В Приамурье подписали план по поддержке семьи и рождаемости - РИА Новости, 08.07.2025

В Приамурье подписали план по поддержке семьи и рождаемости

Губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали соглашение и план по поддержке... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T05:42:00+03:00

2025-07-08T05:42:00+03:00

2025-07-08T16:20:00+03:00

общество

амурская область

василий орлов (губернатор)

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали соглашение и план по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в регионе, включающий 41 мероприятие, сообщает правительство региона. "Мы вступаем в реализацию нового совместного проекта в сфере народосбережения, поддержки семьи. Совместно с Агентством у нас разработан план мероприятий, который включает 41 мероприятие различной направленности", - сказал Орлов. Среди мер поддержки - увеличение в два раза регионального материнского капитала, начиная с четвертого ребенка, освобождение от уплаты транспортного налога на семьи с четырьмя и более детьми, использование регионального маткапитала на третьего и последующих детей на цели семьи. Кроме того, дети из многодетных и студенческих семей будут претендовать на внеочередное право на прием и обучение детей в дошкольных образовательных организациях. Также в регионе на особый контроль возьмут вопрос выдачи жилья многодетным молодым семьям, участвующим в программе по улучшению жилищных условий. В Амурской области при поддержке АСИ разработают и утвердят корпоративный демографический стандарт. В плане предусмотрены меры для удержания в регионе молодых семейных специалистов, которые получили образование в Амурской области. Также Приамурье присоединится к практике "День здоровой мамы", которая позволяет мамам с детьми до года за один день пройти нужные обследования и узнать о мерах поддержки в своем регионе. Запланирован старт информационной кампании "Счастье можно родить" с интерактивным счетчиком новорожденных и поздравлениями. Как отметила Чупшева, в дорожной карте отдельный блок посвящен развитию семейных сообществ и формированию положительного общественного отношения к рождению и воспитанию детей в семьях.

https://ria.ru/20250708/semya-2027798648.html

https://ria.ru/20250707/donetsk-2027783682.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, амурская область, василий орлов (губернатор), светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)