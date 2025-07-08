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В Приамурье подписали план по поддержке семьи и рождаемости - РИА Новости, 08.07.2025
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Амурская область
 
05:42 08.07.2025 (обновлено: 16:20 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/semya-2027811785.html
В Приамурье подписали план по поддержке семьи и рождаемости
В Приамурье подписали план по поддержке семьи и рождаемости - РИА Новости, 08.07.2025
В Приамурье подписали план по поддержке семьи и рождаемости
Губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали соглашение и план по поддержке... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T05:42:00+03:00
2025-07-08T16:20:00+03:00
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали соглашение и план по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в регионе, включающий 41 мероприятие, сообщает правительство региона. "Мы вступаем в реализацию нового совместного проекта в сфере народосбережения, поддержки семьи. Совместно с Агентством у нас разработан план мероприятий, который включает 41 мероприятие различной направленности", - сказал Орлов. Среди мер поддержки - увеличение в два раза регионального материнского капитала, начиная с четвертого ребенка, освобождение от уплаты транспортного налога на семьи с четырьмя и более детьми, использование регионального маткапитала на третьего и последующих детей на цели семьи. Кроме того, дети из многодетных и студенческих семей будут претендовать на внеочередное право на прием и обучение детей в дошкольных образовательных организациях. Также в регионе на особый контроль возьмут вопрос выдачи жилья многодетным молодым семьям, участвующим в программе по улучшению жилищных условий. В Амурской области при поддержке АСИ разработают и утвердят корпоративный демографический стандарт. В плане предусмотрены меры для удержания в регионе молодых семейных специалистов, которые получили образование в Амурской области. Также Приамурье присоединится к практике "День здоровой мамы", которая позволяет мамам с детьми до года за один день пройти нужные обследования и узнать о мерах поддержки в своем регионе. Запланирован старт информационной кампании "Счастье можно родить" с интерактивным счетчиком новорожденных и поздравлениями. Как отметила Чупшева, в дорожной карте отдельный блок посвящен развитию семейных сообществ и формированию положительного общественного отношения к рождению и воспитанию детей в семьях.
https://ria.ru/20250708/semya-2027798648.html
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общество, амурская область, василий орлов (губернатор), светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Амурская область
В Приамурье подписали план по поддержке семьи и рождаемости

АСИ и Приамурье подписали план по поддержке семьи и рождаемости

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкАмурская область
Амурская область - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали соглашение и план по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в регионе, включающий 41 мероприятие, сообщает правительство региона.
"Мы вступаем в реализацию нового совместного проекта в сфере народосбережения, поддержки семьи. Совместно с Агентством у нас разработан план мероприятий, который включает 41 мероприятие различной направленности", - сказал Орлов.
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Среди мер поддержки - увеличение в два раза регионального материнского капитала, начиная с четвертого ребенка, освобождение от уплаты транспортного налога на семьи с четырьмя и более детьми, использование регионального маткапитала на третьего и последующих детей на цели семьи. Кроме того, дети из многодетных и студенческих семей будут претендовать на внеочередное право на прием и обучение детей в дошкольных образовательных организациях. Также в регионе на особый контроль возьмут вопрос выдачи жилья многодетным молодым семьям, участвующим в программе по улучшению жилищных условий.
В Амурской области при поддержке АСИ разработают и утвердят корпоративный демографический стандарт. В плане предусмотрены меры для удержания в регионе молодых семейных специалистов, которые получили образование в Амурской области. Также Приамурье присоединится к практике "День здоровой мамы", которая позволяет мамам с детьми до года за один день пройти нужные обследования и узнать о мерах поддержки в своем регионе. Запланирован старт информационной кампании "Счастье можно родить" с интерактивным счетчиком новорожденных и поздравлениями.
Как отметила Чупшева, в дорожной карте отдельный блок посвящен развитию семейных сообществ и формированию положительного общественного отношения к рождению и воспитанию детей в семьях.
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