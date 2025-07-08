https://ria.ru/20250708/rossiya-2027910685.html

Россия рада всем странам, настроенным на сотрудничество, заявил Мишустин

Россия рада всем странам, настроенным на сотрудничество, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.07.2025

Россия рада всем странам, настроенным на сотрудничество, заявил Мишустин

Россия рада всем государствам, настроенным на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:40:00+03:00

2025-07-08T14:40:00+03:00

2025-07-08T14:40:00+03:00

россия

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россия рада всем государствам, настроенным на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня здесь официальные делегации 17 государств, включая Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. А также представители бизнеса из Ирана, Катара, Турции и еще нескольких десятков стран. Мы рады видеть всех, кто настроен на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250708/perezapusk-2027867988.html

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россия, михаил мишустин, политика