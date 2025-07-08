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Россия рада всем странам, настроенным на сотрудничество, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.07.2025
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14:40 08.07.2025
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Россия рада всем странам, настроенным на сотрудничество, заявил Мишустин
Россия рада всем странам, настроенным на сотрудничество, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.07.2025
Россия рада всем странам, настроенным на сотрудничество, заявил Мишустин
Россия рада всем государствам, настроенным на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:40:00+03:00
2025-07-08T14:40:00+03:00
россия
михаил мишустин
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россия рада всем государствам, настроенным на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня здесь официальные делегации 17 государств, включая Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. А также представители бизнеса из Ирана, Катара, Турции и еще нескольких десятков стран. Мы рады видеть всех, кто настроен на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в Екатеринбурге.
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россия, михаил мишустин, политика
Россия, Михаил Мишустин, Политика
Россия рада всем странам, настроенным на сотрудничество, заявил Мишустин

Мишустин: Россия рада всем странам, настроенным на конструктивный диалог

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россия рада всем государствам, настроенным на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня здесь официальные делегации 17 государств, включая Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. А также представители бизнеса из Ирана, Катара, Турции и еще нескольких десятков стран. Мы рады видеть всех, кто настроен на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в Екатеринбурге.
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