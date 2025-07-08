https://ria.ru/20250708/rebenok-2027946877.html
В Ленинградской области в санатории умер ребенок
В Ленинградской области в санатории умер ребенок - РИА Новости, 08.07.2025
В Ленинградской области в санатории умер ребенок
Уголовное дело возбуждено после смерти ребенка в санатории в Волховском районе Ленинградской области, сотрудники которого, по предварительным данным, отнеслись... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:03:00+03:00
2025-07-08T16:03:00+03:00
2025-07-08T16:03:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти ребенка в санатории в Волховском районе Ленинградской области, сотрудники которого, по предварительным данным, отнеслись к своим обязанностям ненадлежащим образом, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками медицинского оздоровительного учреждения, расположенного в селе Колчаново... при лечении в условиях санатория несовершеннолетнего 2012 года рождения наступила смерть последнего в помещении оздоровительного учреждения", - говорится в сообщении. Как отмечается, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По делу назначены судебные экспертизы.
https://ria.ru/20250602/sk-2020558834.html
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волховский район
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происшествия, россия, волховский район, ленинградская область
Происшествия, Россия, Волховский район, Ленинградская область
В Ленинградской области в санатории умер ребенок
В Ленинградской области завели дело после того, как ребенок умер в санатории