https://ria.ru/20250708/rebenok-2027946877.html

В Ленинградской области в санатории умер ребенок

В Ленинградской области в санатории умер ребенок - РИА Новости, 08.07.2025

В Ленинградской области в санатории умер ребенок

Уголовное дело возбуждено после смерти ребенка в санатории в Волховском районе Ленинградской области, сотрудники которого, по предварительным данным, отнеслись... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:03:00+03:00

2025-07-08T16:03:00+03:00

2025-07-08T16:03:00+03:00

происшествия

россия

волховский район

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти ребенка в санатории в Волховском районе Ленинградской области, сотрудники которого, по предварительным данным, отнеслись к своим обязанностям ненадлежащим образом, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками медицинского оздоровительного учреждения, расположенного в селе Колчаново... при лечении в условиях санатория несовершеннолетнего 2012 года рождения наступила смерть последнего в помещении оздоровительного учреждения", - говорится в сообщении. Как отмечается, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По делу назначены судебные экспертизы.

https://ria.ru/20250602/sk-2020558834.html

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волховский район

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происшествия, россия, волховский район, ленинградская область