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В Ленинградской области в санатории умер ребенок - РИА Новости, 08.07.2025
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16:03 08.07.2025
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В Ленинградской области в санатории умер ребенок
В Ленинградской области в санатории умер ребенок - РИА Новости, 08.07.2025
В Ленинградской области в санатории умер ребенок
Уголовное дело возбуждено после смерти ребенка в санатории в Волховском районе Ленинградской области, сотрудники которого, по предварительным данным, отнеслись... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:03:00+03:00
2025-07-08T16:03:00+03:00
происшествия
россия
волховский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти ребенка в санатории в Волховском районе Ленинградской области, сотрудники которого, по предварительным данным, отнеслись к своим обязанностям ненадлежащим образом, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками медицинского оздоровительного учреждения, расположенного в селе Колчаново... при лечении в условиях санатория несовершеннолетнего 2012 года рождения наступила смерть последнего в помещении оздоровительного учреждения", - говорится в сообщении. Как отмечается, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По делу назначены судебные экспертизы.
https://ria.ru/20250602/sk-2020558834.html
россия
волховский район
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происшествия, россия, волховский район, ленинградская область
Происшествия, Россия, Волховский район, Ленинградская область
В Ленинградской области в санатории умер ребенок

В Ленинградской области завели дело после того, как ребенок умер в санатории

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти ребенка в санатории в Волховском районе Ленинградской области, сотрудники которого, по предварительным данным, отнеслись к своим обязанностям ненадлежащим образом, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
"По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками медицинского оздоровительного учреждения, расположенного в селе Колчаново... при лечении в условиях санатория несовершеннолетнего 2012 года рождения наступила смерть последнего в помещении оздоровительного учреждения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По делу назначены судебные экспертизы.
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ПроисшествияРоссияВолховский районЛенинградская область
 
 
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