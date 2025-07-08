https://ria.ru/20250708/razvedchiki-2027855040.html

Российские разведчики уничтожили ретранслятор дронов ВСУ

Российские разведчики уничтожили ретранслятор дронов ВСУ - РИА Новости, 08.07.2025

Российские разведчики уничтожили ретранслятор дронов ВСУ

Разведчики 44-го армейского корпуса уничтожили ретранслятор, наводивший дроны ВСУ на Белгородскую область, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Комар". РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:39:00+03:00

2025-07-08T11:39:00+03:00

2025-07-08T11:59:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Разведчики 44-го армейского корпуса уничтожили ретранслятор, наводивший дроны ВСУ на Белгородскую область, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Комар". "Ретранслятор был установлен на вышке в Харьковской области недалеко от российского города Валуйки. Он позволял украинским боевикам увеличить дальность полетов их дронов на 20-30 километров", - рассказал "Комар". Российским разведчикам удалось обнаружить ретранслятор, навести на него свой FPV-дрон и точным попаданием уничтожить. "Мы надеемся, что теперь жизнь жителей Белгородчины будет чуть-чуть спокойнее и безопаснее. Ну, а мы продолжаем работу по созданию буферной зоны для обеспечения безопасной и спокойной жизни белгородцев", - пояснил разведчик. Город Валуйки находится на юге Белгородской области в 15 км от границы с Харьковской областью. Благодаря сигналу с ретранслятора дронам ВСУ удавалось преодолевать расстояние до Валуек и даже дальше.

https://ria.ru/20250708/vsu-2027816996.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение ретранслятора, наводившего дроны ВСУ на Белгородскую область Разведчики 44-го армейского корпуса уничтожили ретранслятор, наводивший дроны ВСУ на Белгородскую область, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Комар". 2025-07-08T11:39 true PT0M49S

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белгородская область, харьковская область, валуйки, вооруженные силы украины, безопасность