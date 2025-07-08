https://ria.ru/20250708/razvedchiki-2027855040.html
Российские разведчики уничтожили ретранслятор дронов ВСУ
Российские разведчики уничтожили ретранслятор дронов ВСУ - РИА Новости, 08.07.2025
Российские разведчики уничтожили ретранслятор дронов ВСУ
Разведчики 44-го армейского корпуса уничтожили ретранслятор, наводивший дроны ВСУ на Белгородскую область, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Комар". РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:39:00+03:00
2025-07-08T11:39:00+03:00
2025-07-08T11:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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валуйки
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Разведчики 44-го армейского корпуса уничтожили ретранслятор, наводивший дроны ВСУ на Белгородскую область, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Комар". "Ретранслятор был установлен на вышке в Харьковской области недалеко от российского города Валуйки. Он позволял украинским боевикам увеличить дальность полетов их дронов на 20-30 километров", - рассказал "Комар". Российским разведчикам удалось обнаружить ретранслятор, навести на него свой FPV-дрон и точным попаданием уничтожить. "Мы надеемся, что теперь жизнь жителей Белгородчины будет чуть-чуть спокойнее и безопаснее. Ну, а мы продолжаем работу по созданию буферной зоны для обеспечения безопасной и спокойной жизни белгородцев", - пояснил разведчик. Город Валуйки находится на юге Белгородской области в 15 км от границы с Харьковской областью. Благодаря сигналу с ретранслятора дронам ВСУ удавалось преодолевать расстояние до Валуек и даже дальше.
https://ria.ru/20250708/vsu-2027816996.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение ретранслятора, наводившего дроны ВСУ на Белгородскую область
Разведчики 44-го армейского корпуса уничтожили ретранслятор, наводивший дроны ВСУ на Белгородскую область, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Комар".
2025-07-08T11:39
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белгородская область, харьковская область, валуйки, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Харьковская область, Валуйки, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские разведчики уничтожили ретранслятор дронов ВСУ
Разведчики уничтожили ретранслятор, наводивший дроны ВСУ на Белгородскую область