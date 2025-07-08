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Путин подписал указ о назначении Никитина главой Минтранса - РИА Новости, 08.07.2025
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16:51 08.07.2025 (обновлено: 17:22 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/putin-2027966268.html
Путин подписал указ о назначении Никитина главой Минтранса
Путин подписал указ о назначении Никитина главой Минтранса - РИА Новости, 08.07.2025
Путин подписал указ о назначении Никитина главой Минтранса
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:51:00+03:00
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политика
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;Президент России Владимир Путин подписал указ &quot;О министре транспорта Российской Федерации&quot;. Передаем полный текст документа: &quot;1. В соответствии с пунктом &quot;д&quot; статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича министром транспорта Российской Федерации&quot;, — отметили там.Указ вступает в силу со дня его подписания, 8 июля.Накануне Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Сегодня Госдума единогласно утвердила его на пост главы ведомства.Что известно о Никитине
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политика, самоубийство романа старовойта, андрей никитин (политик), россия, владимир путин
Политика, Самоубийство Романа Старовойта, Андрей Никитин (политик), Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ о назначении Никитина главой Минтранса

Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина главой Минтранса

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМинистр транспорта Андрей Никитин
Министр транспорта Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Министр транспорта Андрей Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Президент России Владимир Путин подписал указ "О министре транспорта Российской Федерации". Передаем полный текст документа: "1. В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича министром транспорта Российской Федерации", — отметили там.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин во время пресс-подхода после назначения на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Никитин намерен использовать опыт транспортников от СССР до России
Вчера, 14:17
Указ вступает в силу со дня его подписания, 8 июля.
Накануне Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Сегодня Госдума единогласно утвердила его на пост главы ведомства.

Что известно о Никитине

  • Он родился в Москве в 1979-м, окончил Государственный университет управления.
  • Имеет ученую степень доктора экономических наук.
  • В 2000-2010-х годах работал на различных, в том числе руководящих, должностях в коммерческих организациях.
  • С 2011 по 2017-й — гендиректор Агентства стратегических инициатив.
  • С февраля 2017 по февраль 2025-го — губернатор Новгородской области.
  • Затем был назначен на должность замминистра транспорта.
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Никитин назвал использование ИИ в транспортной сфере приоритетом
Вчера, 14:13
 
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