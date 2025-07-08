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Путин подписал указ о назначении Никитина главой Минтранса
Путин подписал указ о назначении Никитина главой Минтранса - РИА Новости, 08.07.2025
Путин подписал указ о назначении Никитина главой Минтранса
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:51:00+03:00
2025-07-08T16:51:00+03:00
2025-07-08T17:22:00+03:00
политика
самоубийство романа старовойта
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин подписал указ "О министре транспорта Российской Федерации". Передаем полный текст документа: "1. В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича министром транспорта Российской Федерации", — отметили там.Указ вступает в силу со дня его подписания, 8 июля.Накануне Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Сегодня Госдума единогласно утвердила его на пост главы ведомства.Что известно о Никитине
https://ria.ru/20250708/nikitin-2027899374.html
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политика, самоубийство романа старовойта, андрей никитин (политик), россия, владимир путин
Политика, Самоубийство Романа Старовойта, Андрей Никитин (политик), Россия, Владимир Путин
Путин подписал указ о назначении Никитина главой Минтранса
Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина главой Минтранса