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Путин и Мирзиеев обсудили совместные проекты в сфере энергетики
Путин и Мирзиеев обсудили совместные проекты в сфере энергетики - РИА Новости, 08.07.2025
Путин и Мирзиеев обсудили совместные проекты в сфере энергетики
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону совместные проекты в сфере энергетики, инвестиций и промышленного... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:36:00+03:00
2025-07-08T15:36:00+03:00
2025-07-08T15:36:00+03:00
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владимир путин
шавкат мирзиеев
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону совместные проекты в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, а также расширению межрегиональных и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении. Кроме того, главы государств условились и далее поддерживать регулярные личные контакты.
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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, экономика
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Экономика
Путин и Мирзиеев обсудили совместные проекты в сфере энергетики
Путин и Мирзиеев обсудили проекты в сфере энергетики, инвестиций и производства