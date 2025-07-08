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Путин и Мирзиеев обсудили совместные проекты в сфере энергетики

Путин и Мирзиеев обсудили совместные проекты в сфере энергетики - РИА Новости, 08.07.2025

Путин и Мирзиеев обсудили совместные проекты в сфере энергетики

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону совместные проекты в сфере энергетики, инвестиций и промышленного... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:36:00+03:00

2025-07-08T15:36:00+03:00

2025-07-08T15:36:00+03:00

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

экономика

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону совместные проекты в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, а также расширению межрегиональных и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении. Кроме того, главы государств условились и далее поддерживать регулярные личные контакты.

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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, экономика