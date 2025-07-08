https://ria.ru/20250708/putin-2027933202.html
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана - РИА Новости, 08.07.2025
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:17:00+03:00
2025-07-08T15:17:00+03:00
2025-07-08T15:45:00+03:00
узбекистан
россия
шавкат мирзиеев
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл — РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера."Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере", — указали там.Стороны отметили важность продолжения совместной работы для увеличения товарооборота, промышленного сотрудничества, расширения контактов на уровне регионов, интенсивного культурно-гуманитарного и образовательного обмена. "В этом контексте подчеркнута необходимость тщательной подготовки и обеспечения результативности запланированного осенью этого года второго заседания Совета регионов Узбекистана и России", — отметили в пресс-службе. Лидеры двух государств также обменялись мнениями по международной повестке и рассмотрели график предстоящих мероприятий.Как уточнили в Кремле, Путин и Мирзиеев условились и далее поддерживать регулярные личные контакты.
https://ria.ru/20250620/rossija-2024191708.html
https://ria.ru/20250627/obschenie-2025807538.html
узбекистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин, экономика
Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Экономика
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана
Путин и Мирзиёев обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества