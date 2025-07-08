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Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана - РИА Новости, 08.07.2025
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15:17 08.07.2025 (обновлено: 15:45 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/putin-2027933202.html
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана - РИА Новости, 08.07.2025
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:17:00+03:00
2025-07-08T15:45:00+03:00
узбекистан
россия
шавкат мирзиеев
владимир путин
экономика
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ТАШКЕНТ, 8 июл — РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.&quot;Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере&quot;, — указали там.Стороны отметили важность продолжения совместной работы для увеличения товарооборота, промышленного сотрудничества, расширения контактов на уровне регионов, интенсивного культурно-гуманитарного и образовательного обмена. "В этом контексте подчеркнута необходимость тщательной подготовки и обеспечения результативности запланированного осенью этого года второго заседания Совета регионов Узбекистана и России", — отметили в пресс-службе. Лидеры двух государств также обменялись мнениями по международной повестке и рассмотрели график предстоящих мероприятий.Как уточнили в Кремле, Путин и Мирзиеев условились и далее поддерживать регулярные личные контакты.
https://ria.ru/20250620/rossija-2024191708.html
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узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин, экономика
Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Экономика
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

Путин и Мирзиёев обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 8 июл — РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.
«

"Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере", — указали там.

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Стороны отметили важность продолжения совместной работы для увеличения товарооборота, промышленного сотрудничества, расширения контактов на уровне регионов, интенсивного культурно-гуманитарного и образовательного обмена.
"В этом контексте подчеркнута необходимость тщательной подготовки и обеспечения результативности запланированного осенью этого года второго заседания Совета регионов Узбекистана и России", — отметили в пресс-службе.
Лидеры двух государств также обменялись мнениями по международной повестке и рассмотрели график предстоящих мероприятий.
Как уточнили в Кремле, Путин и Мирзиеев условились и далее поддерживать регулярные личные контакты.
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