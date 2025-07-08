https://ria.ru/20250708/putin-2027933202.html

Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана - РИА Новости, 08.07.2025

Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:17:00+03:00

2025-07-08T15:17:00+03:00

2025-07-08T15:45:00+03:00

узбекистан

россия

шавкат мирзиеев

владимир путин

экономика

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ТАШКЕНТ, 8 июл — РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера."Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере", — указали там.Стороны отметили важность продолжения совместной работы для увеличения товарооборота, промышленного сотрудничества, расширения контактов на уровне регионов, интенсивного культурно-гуманитарного и образовательного обмена. "В этом контексте подчеркнута необходимость тщательной подготовки и обеспечения результативности запланированного осенью этого года второго заседания Совета регионов Узбекистана и России", — отметили в пресс-службе. Лидеры двух государств также обменялись мнениями по международной повестке и рассмотрели график предстоящих мероприятий.Как уточнили в Кремле, Путин и Мирзиеев условились и далее поддерживать регулярные личные контакты.

https://ria.ru/20250620/rossija-2024191708.html

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узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин, экономика