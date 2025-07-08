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Трамп повторяет ошибки своего первого президентского срока, заявил Пушков - РИА Новости, 08.07.2025
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23:14 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/pushkov-2028034510.html
Трамп повторяет ошибки своего первого президентского срока, заявил Пушков
Трамп повторяет ошибки своего первого президентского срока, заявил Пушков - РИА Новости, 08.07.2025
Трамп повторяет ошибки своего первого президентского срока, заявил Пушков
С президентом США Дональдом Трампом происходит то же самое, что и в его первый президентский срок, он теряет антивоенный и реформаторский потенциал, заявил член РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T23:14:00+03:00
2025-07-08T23:14:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. С президентом США Дональдом Трампом происходит то же самое, что и в его первый президентский срок, он теряет антивоенный и реформаторский потенциал, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "С Дональдом Трампом происходит то же самое, что и в его первый президентский срок, когда его антивоенный и реформаторский потенциал были успешно нейтрализованы американским политическим мейнстримом. Антибюрократической революции так и не произошло: все ограничилось закрытием USAID, функции которого поделят, однако, Госдеп и, надо полагать, ЦРУ", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Член конституционного комитета СФ подчеркнул, что Трамп также начал терять политических союзников: например, он рассорился со своим "наиболее искренним" союзником Илоном Маском. "Из-за разногласий по Ирану черная кошка явно пробежала между ним и его назначенкой на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард. Ее ненавидят неоконсерваторы, "ястребы" и либеральные интервенционисты, они будут счастливы, если Трамп отправит ее в отставку. Из щелей, подобно тараканам, вылезли притихшие было сенаторы-русофобы, типа Линдси Грэма, которые яростно размахивают списком новых антироссийских санкций", - добавил политик. Парламентарий отметил, что Трамп вновь "завяз в вашингтонском болоте, которое он клялся осушить, но никак не осушит". "Обещанные Америке громкие разоблачения сошли на нет. Трамп обещал сказать американцам правду насчёт 11-го сентября 2001 года, убийств Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, но к правде никто даже не приблизился. Самое громкое дело - дело Эпштейна - было успешно "замотано" в высоких кабинетах, и его потенциальные фигуранты облегченно потирают руки и поднимают бокалы с виски", - констатировал сенатор РФ.
https://ria.ru/20250702/tramp-2026636592.html
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в мире, сша, иран, америка, дональд трамп, алексей пушков, илон маск, совет федерации рф, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша
В мире, США, Иран, Америка, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Илон Маск, Совет Федерации РФ, Агентство по международному развитию США, Государственный департамент США
Трамп повторяет ошибки своего первого президентского срока, заявил Пушков

Сенатор Пушков: Трамп теряет антивоенный и реформаторский потенциал

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. С президентом США Дональдом Трампом происходит то же самое, что и в его первый президентский срок, он теряет антивоенный и реформаторский потенциал, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Дональдом Трампом происходит то же самое, что и в его первый президентский срок, когда его антивоенный и реформаторский потенциал были успешно нейтрализованы американским политическим мейнстримом. Антибюрократической революции так и не произошло: все ограничилось закрытием USAID, функции которого поделят, однако, Госдеп и, надо полагать, ЦРУ", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Триумф Донни. Зеленскому поручили испортить праздник Трампу
2 июля, 08:00
Член конституционного комитета СФ подчеркнул, что Трамп также начал терять политических союзников: например, он рассорился со своим "наиболее искренним" союзником Илоном Маском.
"Из-за разногласий по Ирану черная кошка явно пробежала между ним и его назначенкой на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард. Ее ненавидят неоконсерваторы, "ястребы" и либеральные интервенционисты, они будут счастливы, если Трамп отправит ее в отставку. Из щелей, подобно тараканам, вылезли притихшие было сенаторы-русофобы, типа Линдси Грэма, которые яростно размахивают списком новых антироссийских санкций", - добавил политик.
Парламентарий отметил, что Трамп вновь "завяз в вашингтонском болоте, которое он клялся осушить, но никак не осушит".
"Обещанные Америке громкие разоблачения сошли на нет. Трамп обещал сказать американцам правду насчёт 11-го сентября 2001 года, убийств Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, но к правде никто даже не приблизился. Самое громкое дело - дело Эпштейна - было успешно "замотано" в высоких кабинетах, и его потенциальные фигуранты облегченно потирают руки и поднимают бокалы с виски", - констатировал сенатор РФ.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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В миреСШАИранАмерикаДональд ТрампАлексей ПушковИлон МаскСовет Федерации РФАгентство по международному развитию СШАГосударственный департамент США
 
 
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