https://ria.ru/20250708/pushkov-2028034510.html

Трамп повторяет ошибки своего первого президентского срока, заявил Пушков

Трамп повторяет ошибки своего первого президентского срока, заявил Пушков - РИА Новости, 08.07.2025

Трамп повторяет ошибки своего первого президентского срока, заявил Пушков

С президентом США Дональдом Трампом происходит то же самое, что и в его первый президентский срок, он теряет антивоенный и реформаторский потенциал, заявил член РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T23:14:00+03:00

2025-07-08T23:14:00+03:00

2025-07-08T23:14:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. С президентом США Дональдом Трампом происходит то же самое, что и в его первый президентский срок, он теряет антивоенный и реформаторский потенциал, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "С Дональдом Трампом происходит то же самое, что и в его первый президентский срок, когда его антивоенный и реформаторский потенциал были успешно нейтрализованы американским политическим мейнстримом. Антибюрократической революции так и не произошло: все ограничилось закрытием USAID, функции которого поделят, однако, Госдеп и, надо полагать, ЦРУ", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Член конституционного комитета СФ подчеркнул, что Трамп также начал терять политических союзников: например, он рассорился со своим "наиболее искренним" союзником Илоном Маском. "Из-за разногласий по Ирану черная кошка явно пробежала между ним и его назначенкой на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард. Ее ненавидят неоконсерваторы, "ястребы" и либеральные интервенционисты, они будут счастливы, если Трамп отправит ее в отставку. Из щелей, подобно тараканам, вылезли притихшие было сенаторы-русофобы, типа Линдси Грэма, которые яростно размахивают списком новых антироссийских санкций", - добавил политик. Парламентарий отметил, что Трамп вновь "завяз в вашингтонском болоте, которое он клялся осушить, но никак не осушит". "Обещанные Америке громкие разоблачения сошли на нет. Трамп обещал сказать американцам правду насчёт 11-го сентября 2001 года, убийств Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, но к правде никто даже не приблизился. Самое громкое дело - дело Эпштейна - было успешно "замотано" в высоких кабинетах, и его потенциальные фигуранты облегченно потирают руки и поднимают бокалы с виски", - констатировал сенатор РФ.

https://ria.ru/20250702/tramp-2026636592.html

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