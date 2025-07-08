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Артем Кумпель: массовые профессии не исчезнут – они трансформируются

Артем Кумпель: массовые профессии не исчезнут – они трансформируются - РИА Новости, 08.07.2025

Артем Кумпель: массовые профессии не исчезнут – они трансформируются

Активное импортозамещение и рост производства, быстрое развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта: все это стремительно меняет облик рынка труда РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:10:00+03:00

2025-07-08T18:10:00+03:00

2025-07-08T18:10:00+03:00

россия

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санкт-петербург

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Активное импортозамещение и рост производства, быстрое развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта: все это стремительно меняет облик рынка труда в России. О том, как рынок отвечает на новые вызовы, какие профессии сегодня наиболее востребованы, как работодатели решают проблему дефицита кадров, рассказал в интервью РИА Новости старший управляющий директор "Авито" Артем Кумпель.– Искусственный интеллект быстро входит во все сферы жизни. Как на это реагирует рынок труда? Наверное, все больше требуются специалисты в области ИИ – и не только разработчики, но и те, кто может с ним общаться и грамотно ставить задачи?– На Петербургском международном экономическом форуме мы каждый день обсуждали все, что связано с искусственным интеллектом. В ИТ-сфере его давно воспринимают не как абстрактную концепцию, а как инструмент, который создается и совершенствуется специалистами – разработчиками моделей, алгоритмов, инженерами машинного обучения.Однако если говорить о массовых профессиях, которые волнуют большинство, то искусственный интеллект – это инструмент для обработки больших данных, позволяющий получать результаты быстрее и точнее. Например, в кол-центрах люди уже привыкли к взаимодействию с роботами, адаптируя свою коммуникацию под этот формат.Если смотреть на профессии, в которых еще несколько лет назад и не думали об ИИ, то они сейчас тоже меняются. Возьмем медицину. Мы обсуждали с директорами крупнейших клиник использование ИИ для поддержки врачебных решений. Это интересный новый формат, который помогает врачам принимать решения быстрее и четче, а нам – получать более качественный медицинский сервис. При этом ИИ не заменяет специалистов, но повышает эффективность диагностики и качества обслуживания пациентов.Еще один яркий пример применения ИИ, который, может быть, не всем заметен, это робототехника. В сельском хозяйстве дроны уже стали нормой: сегодня редко кто обрабатывает поля только вручную. Поэтому у нас есть вакансии операторов агродронов, операторов кластеров агродронов и так далее.Также было большое обсуждение эволюции рабочих профессий. Возьмем сварщиков. Это понятная профессия, которая востребована с ростом производства. С другой стороны, здесь тоже происходят огромные изменения. Стали нужны операторы роботов, которые сваривают, к примеру, под водой, либо роботов, которые варят автоматически. То есть нужны специалисты, которые обладают всеми навыками сварщика, понимают, насколько качественный шов и так далее. С другой стороны, они должны понимать, каким образом управлять этим роботом. Это еще один пример, когда ИИ получает более прикладное применение, меняет подход к профессиям.Таких примеров можно привести много. Мир уже меняется. Но самая главная мысль в том, что количество профессий не будет уменьшаться. Они будут трансформироваться, будут добавляться новые, в том числе, связанные непосредственно с разработками в области ИИ. Технологии меняют требования к навыкам, но спрос на квалифицированные кадры только растет.– А насколько быстро растет число таких вакансий? Можете назвать цифры?– Рост в разы. Запрос на профессионалов, владеющих инструментами ИИ, увеличился примерно в три раза. Если говорить о конкретных вакансиях, так или иначе связанных с искусственным интеллектом, то рост тоже большой, порядка 60% по России. В сельском хозяйстве более 70% спроса на квалифицированные кадры связано именно с операторами роботов и так далее. Тренд очевиден: даже минимальные навыки работы с ИИ повышают ценность специалиста и его доход. Те, кто осваивает эти инструменты, уже сегодня зарабатывают выше среднерыночного уровня.– Вы сказали про рост производства. Действительно, промышленность восстанавливается очень активно. Где работодатели берут людей рабочих специальностей?– Каждый раз, когда мы обсуждаем рынок труда, то слышим понятную и приятную для слуха соискателя фразу, что безработица очень низкая. По мартовским данным, она составила 2,3%. Это означает, что количество людей, которые выбывают из трудовых ресурсов, превышает число тех, кто прибывает. И эта проблема так просто не решается.В этих условиях бизнес вынужден искать альтернативные пути восполнения кадрового дефицита. Один из ключевых трендов – активное привлечение молодежи. Государство делает серьезную ставку на среднее профобразование, техникумы и колледжи. Компании в свою очередь все чаще нанимают выпускников СПО, которые приходят уже с базовыми навыками и практикой. Количество производственных вакансий со стажировками увеличилось более чем на 60% год к году, что показывает изменение подходов работодателей к найму.Количество вакансий для работы на производстве с возможностью переобучения тоже растет каждый год. С 2024 года рост превысил 40%. Работодатель понимает, что не может найти готового специалиста, поэтому готов его на месте переобучить. Здесь можно дать совет бизнесу – если невозможно найти опытного специалиста, стоит посмотреть соискателей из смежных отраслей. Дообучение в компании в таком случае хорошо работает.Еще один источник кадров сегодня — это специалисты предпенсионного и пенсионного возраста. Сейчас есть выбор либо никого не взять, либо обучать специалиста под свои задачи, либо предпочесть человека с опытом, но который может через несколько лет выйти на пенсию. Работодатели тоже проявляют здесь достаточно большую активность и гибкость.Еще одна важная часть рынка труда — это временная занятость, так называемая гиг-экономика. В марте 2025 года "Авито" объявил о запуске сервиса временной занятости "Авито Подработка". Он доступен в Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде и постепенно распространится по России. Сервис позволяет заказчикам находить дополнительные ресурсы для выполнения срочных задач, а исполнителям – получить возможность выйти на удобную для себя подработку без собеседований. В чем здесь плюс? Если на производстве не хватает какого-то определенного специалиста, можно найти человека с опытом, который выйдет и поможет. Понятно, что это в основном поддерживающие функции, на конвейер его не выведешь. Я надеюсь, что в ближайшее время будет закон о платформенной занятости, и он тоже поможет компаниям развиваться в этой сфере.– Какие рабочие специальности в настоящее время больше всего востребованы, в каких отраслях?– Основной спрос и основной дефицит специалистов в производственном секторе наблюдается в металло- и деревообработке. Операторы станков с ЧПУ, инженеры – это, наверное, самые дефицитные профессии. Этот тренд напрямую связан с активным развитием отечественной промышленности.Строительная отрасль демонстрирует не менее впечатляющую динамику. Промышленное и инфраструктурное строительство идет достаточно активно, например, в Центральной России и на Дальнем Востоке. Требуются инженеры, каменщики, сварщики. В зависимости от региона, динамика роста вакансий разная, но в среднем составляет свыше 20% по каждой профессии. В свою очередь, в грузоперевозках и логистике после резкого скачка спроса в последние два года рынок вышел на плато. Однако внутри отраслей мы видим рост количества вакансий свыше 50% в таком направлении как складская деятельность. Это связано, в том числе, с ростом промпроизводства, с бизнесами, которые развивают склады по всей России.На ПМЭФ мы также обсуждали, как развивается туриндустрия и рынок гостеприимства. Здесь мы отмечаем очень большой рост вакансий, хотя и с выраженной сезонностью. К примеру, в Краснодарском крае спрос на персонал в отрасли гостеприимства превышает 100% год к году. В топ-3 регионов с наиболее высокими темпами роста вакансий в этом секторе входят также Санкт-Петербург с областью и Татарстан.– А где сейчас самые высокие темпы роста зарплат?– В целом зарплаты сейчас не растут выше инфляции за исключением ряда профессий, которые мы упоминали выше. Это операторы сельскохозяйственных роботов и прочее. Достаточно большой рост мы видим в специальностях, связанных с автоматизированным складским хранением, управлением станками с ЧПУ, большими производственными линиями и так далее. В этих категориях доходы растут более чем на 30%, опережая инфляционные показатели.– Поделитесь вашим видением тенденций рынка труда на ближайшие годы.– Футуристика – это такая тема, которую все любят, но где часто ошибаются. Но давайте попробуем... Рынок будет меняться в части всего. Основной вектор изменений будет связан с симбиозом человеческого труда и цифровых технологий. К примеру, в медицине и юриспруденции ИИ-инструменты станут неотъемлемыми помощниками специалистов, выступая в роли интеллектуальных систем поддержки принятия решений. Кол-центры все больше будут уходить в формат автоматизации, хотя и не до конца. Давайте посмотрим на примере "Авито". У нас 200 миллионов объявлений на площадке, и больше 99% из них модерируется автоматически. Но все равно у нас остается группа модерации, так как сохраняется потребность в человеческом контроле и принятии сложных решений. Поэтому профессия сама трансформируется, но она остается.Я не верю в популярные предсказания, что часть профессий полностью исчезнет. Да, многие профессии неузнаваемо трансформируются, многие станут более автоматизированными. Но те профессии, которые мы видим на производстве, в сфере обслуживания, где надо работать руками, никуда не исчезнут. К примеру, как заменить слесаря? Никак. Невозможно заменить высотного сварщика. Возможно, в будущем разработают такие роботы, но не сейчас.Параллельно мы наблюдаем стремительный рост платформенной занятости. Гиг-экономика перестает быть временным явлением, превращаясь в устойчивую модель совмещения основной работы с проектной деятельностью. Эта тенденция напрямую связана с демографическими ограничениями и необходимостью более эффективного распределения трудовых ресурсов. Согласно нашим исследованиям, для соискателей становится уже нормой, когда они рассчитывают зарабатывать определенный объем денег на постоянной работе и получать какой-то дополнительный доход на временной. В целом это тоже меняет подход людей к занятости.Таким образом, вместо исчезновения профессий мы увидим их эволюцию, где ключевыми компетенциями станут способность работать с цифровыми инструментами и адаптироваться к меняющимся условиям труда.

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Артем Кумпель: массовые профессии не исчезнут – они трансформируются Артем Кумпель: массовые профессии не исчезнут – они трансформируются. 2025-07-08T18:10 true PT16M31S

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