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Более 25 тысяч человек посетили фестиваль Авербуха в Московской области
Более 25 тысяч человек посетили фестиваль Авербуха в Московской области - РИА Новости, 08.07.2025
Более 25 тысяч человек посетили фестиваль Авербуха в Московской области
Первый культурный фестиваль "Каникулы" от продюсерской компании Ильи Авербуха собрал более 25 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:06:00+03:00
2025-07-08T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Первый культурный фестиваль "Каникулы" от продюсерской компании Ильи Авербуха собрал более 25 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Мероприятие проходило в выходные с 1 июня по 6 июля в Подмосковье на площадках исторического музея-заповедника "Горки Ленинские". Гости музея смогли увидеть постановки Мастерской Брусникина и театра "Практика", театрального объединения "Озеро", мастерской Виктора Рыжакова и других независимых театральных объединений. В программе были и музыкальные вечера, кинопоказы под открытым небом во французском парке усадьбы в Горках. Для посетителей также организовали спортивные мероприятия: состязания и мастер-классы по брейк-дансу, занятия пилатесом, футбол, бадминтон, шахматы. На территории музея-заповедника работала передвижная экспозиция государственного музея спорта России. "Семейные мастер-классы и спорт особо сплачивают, а сегодня это как никогда очень важно. За прошедшие дни фестиваль "Каникулы" объединил в "Горках Ленинских" несколько поколений и стал неотъемлемой частью музея-заповедника. Фестиваль посетили как гости из Москвы и Московской области, так и из других регионов России. В дни "Каникул" мы встречали посетителей до позднего вечера и были искренне рады, что семьи проводили на фестивале целый день вместе", — отметил директор музея-заповедника "Горки Ленинские" Евгений Сарамуд, его слова приводит пресс-служба. В рамках основной программы работал лекторий: гости слушали чтения отрывков из книг Елизаветы Арзамасовой и дискутировали с приглашенными спикерами о литературе, искусстве и науке. Кульминацией фестиваля стала церемония закрытия, которая состоялась 6 июля. На сцене музея-заповедника прошел концерт под открытым небом с участием отечественных певицы и инди-поп группы. Организатор и главный режиссер фестиваля Авербух указал, что доволен тем, как прошел фестиваль. По его мнению, в нем был свой "дух" творчества, семьи, единения с природой и чувства бесконечного праздника, которое дети испытают от каникул. Он уверен, что гости с теплотой будут вспоминать о прошедших выходных, а также в большом будущем фестиваля после прочитанных положительных отзывов гостей. Главный режиссер также сообщил, что надеется на масштабирование мероприятия. По его словам, организаторы постараются через год провести фестиваль на этой же площадке. В пресс-службе отметили, что 6 июля кроме театральной и музыкальной программы, были организованы мастер-классы по росписи по дереву, коллажу и созданию картин из ткани, квесты для детей, а на площадке лектория прошли беседы об экологии, археологии и бизнес-образовании. Фестиваль "Каникулы" организован в соответствии с задачами нацпроекта "Семья".
https://ria.ru/20250708/festival-2027934601.html
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московская область (подмосковье), россия, москва, илья авербух, виктор рыжаков, елизавета арзамасова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Илья Авербух, Виктор Рыжаков, Елизавета Арзамасова
Более 25 тысяч человек посетили фестиваль Авербуха в Московской области
Свыше 25 тысяч человек посетили фестиваль Авербуха "Каникулы" в Подмосковье
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Первый культурный фестиваль "Каникулы" от продюсерской компании Ильи Авербуха собрал более 25 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Мероприятие проходило в выходные с 1 июня по 6 июля в Подмосковье на площадках исторического музея-заповедника "Горки Ленинские".
Гости музея смогли увидеть постановки Мастерской Брусникина и театра "Практика", театрального объединения "Озеро", мастерской Виктора Рыжакова и других независимых театральных объединений. В программе были и музыкальные вечера, кинопоказы под открытым небом во французском парке усадьбы в Горках. Для посетителей также организовали спортивные мероприятия: состязания и мастер-классы по брейк-дансу, занятия пилатесом, футбол, бадминтон, шахматы. На территории музея-заповедника работала передвижная экспозиция государственного музея спорта России.
"Семейные мастер-классы и спорт особо сплачивают, а сегодня это как никогда очень важно. За прошедшие дни фестиваль "Каникулы" объединил в "Горках Ленинских" несколько поколений и стал неотъемлемой частью музея-заповедника. Фестиваль посетили как гости из Москвы и Московской области, так и из других регионов России. В дни "Каникул" мы встречали посетителей до позднего вечера и были искренне рады, что семьи проводили на фестивале целый день вместе", — отметил директор музея-заповедника "Горки Ленинские" Евгений Сарамуд, его слова приводит пресс-служба.
В рамках основной программы работал лекторий: гости слушали чтения отрывков из книг Елизаветы Арзамасовой и дискутировали с приглашенными спикерами о литературе, искусстве и науке.
Кульминацией фестиваля стала церемония закрытия, которая состоялась 6 июля. На сцене музея-заповедника прошел концерт под открытым небом с участием отечественных певицы и инди-поп группы.
Организатор и главный режиссер фестиваля Авербух указал, что доволен тем, как прошел фестиваль. По его мнению, в нем был свой "дух" творчества, семьи, единения с природой и чувства бесконечного праздника, которое дети испытают от каникул. Он уверен, что гости с теплотой будут вспоминать о прошедших выходных, а также в большом будущем фестиваля после прочитанных положительных отзывов гостей.
Главный режиссер также сообщил, что надеется на масштабирование мероприятия. По его словам, организаторы постараются через год провести фестиваль на этой же площадке.
В пресс-службе отметили, что 6 июля кроме театральной и музыкальной программы, были организованы мастер-классы по росписи по дереву, коллажу и созданию картин из ткани, квесты для детей, а на площадке лектория прошли беседы об экологии, археологии и бизнес-образовании.
Фестиваль "Каникулы" организован в соответствии с задачами нацпроекта "Семья".