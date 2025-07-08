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Более 25 тысяч человек посетили фестиваль Авербуха в Московской области

Более 25 тысяч человек посетили фестиваль Авербуха в Московской области - РИА Новости, 08.07.2025

Более 25 тысяч человек посетили фестиваль Авербуха в Московской области

Первый культурный фестиваль "Каникулы" от продюсерской компании Ильи Авербуха собрал более 25 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:06:00+03:00

2025-07-08T17:06:00+03:00

2025-07-08T17:06:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Первый культурный фестиваль "Каникулы" от продюсерской компании Ильи Авербуха собрал более 25 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Мероприятие проходило в выходные с 1 июня по 6 июля в Подмосковье на площадках исторического музея-заповедника "Горки Ленинские". Гости музея смогли увидеть постановки Мастерской Брусникина и театра "Практика", театрального объединения "Озеро", мастерской Виктора Рыжакова и других независимых театральных объединений. В программе были и музыкальные вечера, кинопоказы под открытым небом во французском парке усадьбы в Горках. Для посетителей также организовали спортивные мероприятия: состязания и мастер-классы по брейк-дансу, занятия пилатесом, футбол, бадминтон, шахматы. На территории музея-заповедника работала передвижная экспозиция государственного музея спорта России. "Семейные мастер-классы и спорт особо сплачивают, а сегодня это как никогда очень важно. За прошедшие дни фестиваль "Каникулы" объединил в "Горках Ленинских" несколько поколений и стал неотъемлемой частью музея-заповедника. Фестиваль посетили как гости из Москвы и Московской области, так и из других регионов России. В дни "Каникул" мы встречали посетителей до позднего вечера и были искренне рады, что семьи проводили на фестивале целый день вместе", — отметил директор музея-заповедника "Горки Ленинские" Евгений Сарамуд, его слова приводит пресс-служба. В рамках основной программы работал лекторий: гости слушали чтения отрывков из книг Елизаветы Арзамасовой и дискутировали с приглашенными спикерами о литературе, искусстве и науке. Кульминацией фестиваля стала церемония закрытия, которая состоялась 6 июля. На сцене музея-заповедника прошел концерт под открытым небом с участием отечественных певицы и инди-поп группы. Организатор и главный режиссер фестиваля Авербух указал, что доволен тем, как прошел фестиваль. По его мнению, в нем был свой "дух" творчества, семьи, единения с природой и чувства бесконечного праздника, которое дети испытают от каникул. Он уверен, что гости с теплотой будут вспоминать о прошедших выходных, а также в большом будущем фестиваля после прочитанных положительных отзывов гостей. Главный режиссер также сообщил, что надеется на масштабирование мероприятия. По его словам, организаторы постараются через год провести фестиваль на этой же площадке. В пресс-службе отметили, что 6 июля кроме театральной и музыкальной программы, были организованы мастер-классы по росписи по дереву, коллажу и созданию картин из ткани, квесты для детей, а на площадке лектория прошли беседы об экологии, археологии и бизнес-образовании. Фестиваль "Каникулы" организован в соответствии с задачами нацпроекта "Семья".

https://ria.ru/20250708/festival-2027934601.html

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московская область (подмосковье), россия, москва, илья авербух, виктор рыжаков, елизавета арзамасова