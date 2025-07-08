https://ria.ru/20250708/peterburg-2028026407.html

Суд может снова оштрафовать магазин "Подписные издания" в Петербурге

Суд может снова оштрафовать магазин "Подписные издания" в Петербурге - РИА Новости, 08.07.2025

Суд может снова оштрафовать магазин "Подписные издания" в Петербурге

Книжный магазин "Подписные издания" в Петербурге, который в мае уже оштрафовали на 800 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*, могут... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T21:39:00+03:00

2025-07-08T21:39:00+03:00

2025-07-08T21:42:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Книжный магазин "Подписные издания" в Петербурге, который в мае уже оштрафовали на 800 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*, могут назначить новый штраф по той же административной статье, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "В отношении ООО "Комплект - Подписные издания" составлен протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения – ред.)... Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит его завтра", – сказала она. Как уточнила Лебедева, в магазине вновь обнаружена литература "с запрещенным контентом". В мае судебная пресс-служба сообщала РИА Новости о штрафе на сумму 800 тысяч рублей, назначенном ООО "Комплект - Подписные издания" по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ. До этого в апреле сообщалось, что "Подписные издания" на Литейном проспекте начали проверять после информации о том, что в нем продается литература, запрещенная к распространению на территории РФ. По данным источника РИА Новости в силовых структурах региона, проверяющие изъяли из продажи несколько десятков книг экстремистского толка, в том числе ряд изданий с признаками ЛГБТ*-идеологии. Уточнялось, что речь шла об изданиях "Против интерпретации и друге эссе" и "О женщинах" Сьюзен Сонтаг, а также других книгах, которые содержат пропаганду ЛГБТ*-идеологии.* В России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено законом.

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происшествия, россия, санкт-петербург