В Петербурге курьера избили за отказ дать покататься на самокате
В Петербурге три человека избили курьера за отказ дать покататься на самокате
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Компания из трех молодых людей и девушки задержана в Санкт-Петербурге после избиения доставлявшего продукты курьера, который отказался дать прокатиться на его самокате, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в понедельник 23-летний уроженец Алтайского края, занимающийся доставкой продуктов, сообщил в полицию Фрунзенского района о том, что в районе перекрестка Купчинской и Пловдивской улиц его избила группа молодых людей. Прибывшим полицейским потерпевший пояснил, что обидчики хотели забрать его самокат покататься, а получив отказ, стали избивать.
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Позже курьер обратился за медпомощью, после чего был отпущен на амбулаторное лечение, добавили в ГУМВД.
"Буквально через час полицейские установили и задержали предполагаемых обидчиков курьера-доставщика у дома 5 по улице Купчинская. Ими оказались 23-летний местный житель, 18-летняя девушка и 17-летний молодой человек из Липецкой области и 14-летний подросток из Москвы", – говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, в потерпевшего также выстрелили из аэрозольного устройства. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ).
Задержанные переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий, заключили в полиции.
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