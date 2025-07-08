https://ria.ru/20250708/peterburg-2027851842.html

В Петербурге курьера избили за отказ дать покататься на самокате

В Петербурге курьера избили за отказ дать покататься на самокате - РИА Новости, 08.07.2025

В Петербурге курьера избили за отказ дать покататься на самокате

Компания из трех молодых людей и девушки задержана в Санкт-Петербурге после избиения доставлявшего продукты курьера, который отказался дать прокатиться на его... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:28:00+03:00

2025-07-08T11:28:00+03:00

2025-07-08T11:28:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

алтайский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Компания из трех молодых людей и девушки задержана в Санкт-Петербурге после избиения доставлявшего продукты курьера, который отказался дать прокатиться на его самокате, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в понедельник 23-летний уроженец Алтайского края, занимающийся доставкой продуктов, сообщил в полицию Фрунзенского района о том, что в районе перекрестка Купчинской и Пловдивской улиц его избила группа молодых людей. Прибывшим полицейским потерпевший пояснил, что обидчики хотели забрать его самокат покататься, а получив отказ, стали избивать. Позже курьер обратился за медпомощью, после чего был отпущен на амбулаторное лечение, добавили в ГУМВД. "Буквально через час полицейские установили и задержали предполагаемых обидчиков курьера-доставщика у дома 5 по улице Купчинская. Ими оказались 23-летний местный житель, 18-летняя девушка и 17-летний молодой человек из Липецкой области и 14-летний подросток из Москвы", – говорится в сообщении. Как установили правоохранители, в потерпевшего также выстрелили из аэрозольного устройства. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Задержанные переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий, заключили в полиции.

https://ria.ru/20250301/kaluga-2002467919.html

https://ria.ru/20250516/moskva-2017409765.html

россия

санкт-петербург

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург, алтайский край