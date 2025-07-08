https://ria.ru/20250708/peterburg-2027826946.html

В Петербурге останавливали движение поездов метро из-за неисправности

В Петербурге останавливали движение поездов метро из-за неисправности - РИА Новости, 08.07.2025

В Петербурге останавливали движение поездов метро из-за неисправности

Движение поездов останавливали на участке линии 2 метро Санкт-Петербурга из-за неисправности состава, сообщил ГУП "Петербургский метрополитен". РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T09:28:00+03:00

2025-07-08T09:28:00+03:00

2025-07-08T09:29:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

гуп "петербургский метрополитен"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Движение поездов останавливали на участке линии 2 метро Санкт-Петербурга из-за неисправности состава, сообщил ГУП "Петербургский метрополитен". Движение поездов на участке линии метро от станции "Удельная" до станции "Петроградская" было остановлено утром во вторник. От "Парнаса" до "Удельной" поезда следовали с увеличенным интервалом. Отмечалось, что движение останавливалось из-за технической неисправности состава. Были закрыты на вход станции "Пионерская", "Удельная", "Проспект Просвещения", "Парнас", "Озерки" . "Движение поездов восстановлено и вводится в график. Неисправный состав убран с линии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250703/metro-2027012225.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, гуп "петербургский метрополитен"