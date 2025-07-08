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В Петербурге останавливали движение поездов метро из-за неисправности
В Петербурге останавливали движение поездов метро из-за неисправности - РИА Новости, 08.07.2025
В Петербурге останавливали движение поездов метро из-за неисправности
Движение поездов останавливали на участке линии 2 метро Санкт-Петербурга из-за неисправности состава, сообщил ГУП "Петербургский метрополитен". РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:28:00+03:00
2025-07-08T09:28:00+03:00
2025-07-08T09:29:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
гуп "петербургский метрополитен"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Движение поездов останавливали на участке линии 2 метро Санкт-Петербурга из-за неисправности состава, сообщил ГУП "Петербургский метрополитен". Движение поездов на участке линии метро от станции "Удельная" до станции "Петроградская" было остановлено утром во вторник. От "Парнаса" до "Удельной" поезда следовали с увеличенным интервалом. Отмечалось, что движение останавливалось из-за технической неисправности состава. Были закрыты на вход станции "Пионерская", "Удельная", "Проспект Просвещения", "Парнас", "Озерки" . "Движение поездов восстановлено и вводится в график. Неисправный состав убран с линии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250703/metro-2027012225.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, гуп "петербургский метрополитен"
Происшествия, Санкт-Петербург, ГУП "Петербургский метрополитен"
В Петербурге останавливали движение поездов метро из-за неисправности
В Петербурге останавливали движение поездов метро из-за неисправности состава