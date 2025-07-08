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В Москве прошел парад семьи - РИА Новости, 08.07.2025
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21:49 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/parad-2028027155.html
В Москве прошел парад семьи
В Москве прошел парад семьи - РИА Новости, 08.07.2025
В Москве прошел парад семьи
Всероссийский парад семьи состоялся более чем в 100 городах РФ в День семьи, любви и верности, в Москве парад прошел на ВДНХ, в нем приняли участие около 7... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T21:49:00+03:00
2025-07-08T21:49:00+03:00
москва
россия
общество
день семьи, любви и верности в россии
день семьи, любви и верности
семья
традиционные ценности
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости, Даниил Каребо, Роман Бурак. Всероссийский парад семьи состоялся более чем в 100 городах РФ в День семьи, любви и верности, в Москве парад прошел на ВДНХ, в нем приняли участие около 7 тысяч человек, рассказали РИА Новости координатор оргкомитета парада, лидер общероссийского движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин. Всероссийский парад семьи был организован в 100 городах РФ и приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который празднуется в день памяти небесных покровителей семьи – Петра и Февронии Муромских. В Москве парад прошел в парке ВДНХ под лозунгом "Россия — семья семей". "Парад прошел более чем в 100 городах страны. В параде в Москве приняли участие около семи тысяч человек, в прошлом году было пять тысяч", – сказал Кормухин. Для участников шествия, среди которых было много детей, организовали мастер-классы по семейному рисунку, эстафеты, традиционные русские игры в волчки, бирюльки и бабки. Безопасность обеспечивали полицейские, дежурила карета скорой помощи, сообщает корреспондент РИА Новости. Парад прошел по маршруту от Северной петли до площадки перед павильоном №57, где расположен Исторический парк "Россия – моя история". На сцене напротив павильона прошло награждение многодетных семей. "Господь сказал нам: "Плодитесь и размножайтесь, населяйте землю, наполняйте землю и владейте ею". Плодитесь – значит, создавайте семьи, потому что вне семьи нельзя плодиться. Размножайтесь – значит, семья должна быть многодетной. Если вы малодетные, вы не размножаетесь (не воспроизводитесь – ред.). Населяйте землю. И только после этого Господь нам сказал, что вы будете владеть землей. Наш народ на протяжении веков слушал Бога: плодился, создавал крепкие семьи, многопоколенные, многодетные, заселил одну шестую часть суши, стал владеть ею… А теперь мы стали вымирать. Мы должны понимать, что, если мы не будем слушать Бога, мы вымрем", - сказал Кормухин, обращаясь к участникам парада. "В этот праздник - День семьи, любви и верности - не по разнарядкам люди взяли, собрались, потому что любят свои семьи, любят своих родителей, детей, бабушек и дедушек. Слава Богу за всё! Поздравляю всех с праздником!" - резюмировал Кормухин. Организаторами Всероссийского парада семьи выступили Общероссийское общественное движение "Семья", соорганизаторами являются Общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество", Федерация бокса России, Общероссийское движение "Сорок Сороков", Общенациональная программа "В кругу семьи". Как заявляли организаторы, среди целей Всероссийского парада семьи – формирование убеждений о важности и роли семьи в жизни человека, привитие подрастающему поколению чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, укрепление традиционных ценностей.
https://ria.ru/20250623/semya-1882525592.html
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353
60
353
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Парад семьи в Москве
Парад семьи в Москве посетили 7 тыс человек, рассказал РИА Новости координатор оргкомитета парада, лидер общероссийского движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин. Всероссийский парад семьи был организован в 100 городах России и приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который празднуется в день памяти небесных покровителей семьи – Петра и Февронии Муромских. В Москве парад прошел в парке ВДНХ под лозунгом "Россия — семья семей".
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москва, россия, общество, день семьи, любви и верности в россии, день семьи, любви и верности, семья, традиционные ценности
Москва, Россия, Общество, День семьи, любви и верности в России, День семьи, любви и верности, Семья, традиционные ценности
В Москве прошел парад семьи

Парад в Москве в день семьи, любви и верности посетили около семи тысяч человек

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости, Даниил Каребо, Роман Бурак. Всероссийский парад семьи состоялся более чем в 100 городах РФ в День семьи, любви и верности, в Москве парад прошел на ВДНХ, в нем приняли участие около 7 тысяч человек, рассказали РИА Новости координатор оргкомитета парада, лидер общероссийского движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин.
Всероссийский парад семьи был организован в 100 городах РФ и приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который празднуется в день памяти небесных покровителей семьи – Петра и Февронии Муромских. В Москве парад прошел в парке ВДНХ под лозунгом "Россия — семья семей".
Семья гуляет на природе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
День семьи, любви и верности в России: когда отмечают, традиции праздника
23 июня, 20:36
"Парад прошел более чем в 100 городах страны. В параде в Москве приняли участие около семи тысяч человек, в прошлом году было пять тысяч", – сказал Кормухин.
Для участников шествия, среди которых было много детей, организовали мастер-классы по семейному рисунку, эстафеты, традиционные русские игры в волчки, бирюльки и бабки. Безопасность обеспечивали полицейские, дежурила карета скорой помощи, сообщает корреспондент РИА Новости.
Парад прошел по маршруту от Северной петли до площадки перед павильоном №57, где расположен Исторический парк "Россия – моя история". На сцене напротив павильона прошло награждение многодетных семей.
"Господь сказал нам: "Плодитесь и размножайтесь, населяйте землю, наполняйте землю и владейте ею". Плодитесь – значит, создавайте семьи, потому что вне семьи нельзя плодиться. Размножайтесь – значит, семья должна быть многодетной. Если вы малодетные, вы не размножаетесь (не воспроизводитесь – ред.). Населяйте землю. И только после этого Господь нам сказал, что вы будете владеть землей. Наш народ на протяжении веков слушал Бога: плодился, создавал крепкие семьи, многопоколенные, многодетные, заселил одну шестую часть суши, стал владеть ею… А теперь мы стали вымирать. Мы должны понимать, что, если мы не будем слушать Бога, мы вымрем", - сказал Кормухин, обращаясь к участникам парада.
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"В этот праздник - День семьи, любви и верности - не по разнарядкам люди взяли, собрались, потому что любят свои семьи, любят своих родителей, детей, бабушек и дедушек. Слава Богу за всё! Поздравляю всех с праздником!" - резюмировал Кормухин.
Организаторами Всероссийского парада семьи выступили Общероссийское общественное движение "Семья", соорганизаторами являются Общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество", Федерация бокса России, Общероссийское движение "Сорок Сороков", Общенациональная программа "В кругу семьи".
Как заявляли организаторы, среди целей Всероссийского парада семьи – формирование убеждений о важности и роли семьи в жизни человека, привитие подрастающему поколению чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, укрепление традиционных ценностей.
Как в сказке: самые яркие пары на II Всероссийском свадебном фестивале
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

II Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" открылся на главной площадке страны — в Национальном центре "Россия".

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца в Москве

II Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" открылся на главной площадке страны — в Национальном центре "Россия".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Участвовать в фестивале могут молодожены и их гости, пары, планирующие свадьбу, а также все, кто интересуются свадебной индустрией и любят посещать масштабные мероприятия.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественной церемонии бракосочетания в Национальном центре Россия в Москве

Участвовать в фестивале могут молодожены и их гости, пары, планирующие свадьбу, а также все, кто интересуются свадебной индустрией и любят посещать масштабные мероприятия.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На открытии фестиваля пары в сопровождении барабанщиц и артистов цирка прошли мимо собравшихся на торжество родных и близких.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественного шествия молодоженов в Москве

На открытии фестиваля пары в сопровождении барабанщиц и артистов цирка прошли мимо собравшихся на торжество родных и близких.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Затем состоялись церемония одновременной регистрации брака и передача молодоженам символического огня семейного очага от участников I Всероссийского свадебного фестиваля.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественной церемонии бракосочетания в Национальном центре Россия в Москве

Затем состоялись церемония одновременной регистрации брака и передача молодоженам символического огня семейного очага от участников I Всероссийского свадебного фестиваля.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

По плану — концертные программы с участием звезд, творческие мастер-классы, экскурсии и тематические паблик-токи от экспертов свадебной индустрии, выставки.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца в Москве

По плану — концертные программы с участием звезд, творческие мастер-классы, экскурсии и тематические паблик-токи от экспертов свадебной индустрии, выставки.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Молодожены и гости фестиваля смогут узнать о свадебных традициях. Также им расскажут об основах семейной психологии.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца в Москве

Молодожены и гости фестиваля смогут узнать о свадебных традициях. Также им расскажут об основах семейной психологии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Для торжественной церемонии молодожены выбирают не только классические свадебные наряды, но и этнические костюмы.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественной церемонии бракосочетания в Национальном центре Россия в Москве

Для торжественной церемонии молодожены выбирают не только классические свадебные наряды, но и этнические костюмы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Например, эта пара решила бракосочетаться в казачьих нарядах.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественной церемонии бракосочетания в Национальном центре Россия в Москве

Например, эта пара решила бракосочетаться в казачьих нарядах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Некоторые выбрали для церемонии костюмы в стиле ХIX века.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественной церемонии бракосочетания в Национальном центре Россия в Москве

Некоторые выбрали для церемонии костюмы в стиле ХIX века.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Молодожены в русских костюмах смотрелись сказочно.

Второй Всероссийский свадебный фестиваль Россия. Соединяя сердца

Молодожены в русских костюмах смотрелись сказочно.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В прошлом году на фестивале бракосочетались пары со всех уголков России: из Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественной церемонии бракосочетания в Национальном центре Россия в Москве

В прошлом году на фестивале бракосочетались пары со всех уголков России: из Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Всего во время I Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца" поженилась 221 пара.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественной церемонии бракосочетания в Национальном центре Россия в Москве

Всего во время I Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца" поженилась 221 пара.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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12 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Фестиваль продлится до 10 июля.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественной церемонии бракосочетания в Национальном центре Россия в Москве

Фестиваль продлится до 10 июля.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
13 из 13

II Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" открылся на главной площадке страны — в Национальном центре "Россия".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 13

Участвовать в фестивале могут молодожены и их гости, пары, планирующие свадьбу, а также все, кто интересуются свадебной индустрией и любят посещать масштабные мероприятия.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 13

На открытии фестиваля пары в сопровождении барабанщиц и артистов цирка прошли мимо собравшихся на торжество родных и близких.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 13

Затем состоялись церемония одновременной регистрации брака и передача молодоженам символического огня семейного очага от участников I Всероссийского свадебного фестиваля.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 13

По плану — концертные программы с участием звезд, творческие мастер-классы, экскурсии и тематические паблик-токи от экспертов свадебной индустрии, выставки.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 13

Молодожены и гости фестиваля смогут узнать о свадебных традициях. Также им расскажут об основах семейной психологии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 13

Для торжественной церемонии молодожены выбирают не только классические свадебные наряды, но и этнические костюмы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 13

Например, эта пара решила бракосочетаться в казачьих нарядах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 13

Некоторые выбрали для церемонии костюмы в стиле ХIX века.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 13

Молодожены в русских костюмах смотрелись сказочно.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 13

В прошлом году на фестивале бракосочетались пары со всех уголков России: из Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 13

Всего во время I Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца" поженилась 221 пара.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 13

Фестиваль продлится до 10 июля.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
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