В Москве прошел парад семьи

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости, Даниил Каребо, Роман Бурак. Всероссийский парад семьи состоялся более чем в 100 городах РФ в День семьи, любви и верности, в Москве парад прошел на ВДНХ, в нем приняли участие около 7 тысяч человек, рассказали РИА Новости координатор оргкомитета парада, лидер общероссийского движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин. Всероссийский парад семьи был организован в 100 городах РФ и приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который празднуется в день памяти небесных покровителей семьи – Петра и Февронии Муромских. В Москве парад прошел в парке ВДНХ под лозунгом "Россия — семья семей". "Парад прошел более чем в 100 городах страны. В параде в Москве приняли участие около семи тысяч человек, в прошлом году было пять тысяч", – сказал Кормухин. Для участников шествия, среди которых было много детей, организовали мастер-классы по семейному рисунку, эстафеты, традиционные русские игры в волчки, бирюльки и бабки. Безопасность обеспечивали полицейские, дежурила карета скорой помощи, сообщает корреспондент РИА Новости. Парад прошел по маршруту от Северной петли до площадки перед павильоном №57, где расположен Исторический парк "Россия – моя история". На сцене напротив павильона прошло награждение многодетных семей. "Господь сказал нам: "Плодитесь и размножайтесь, населяйте землю, наполняйте землю и владейте ею". Плодитесь – значит, создавайте семьи, потому что вне семьи нельзя плодиться. Размножайтесь – значит, семья должна быть многодетной. Если вы малодетные, вы не размножаетесь (не воспроизводитесь – ред.). Населяйте землю. И только после этого Господь нам сказал, что вы будете владеть землей. Наш народ на протяжении веков слушал Бога: плодился, создавал крепкие семьи, многопоколенные, многодетные, заселил одну шестую часть суши, стал владеть ею… А теперь мы стали вымирать. Мы должны понимать, что, если мы не будем слушать Бога, мы вымрем", - сказал Кормухин, обращаясь к участникам парада. "В этот праздник - День семьи, любви и верности - не по разнарядкам люди взяли, собрались, потому что любят свои семьи, любят своих родителей, детей, бабушек и дедушек. Слава Богу за всё! Поздравляю всех с праздником!" - резюмировал Кормухин. Организаторами Всероссийского парада семьи выступили Общероссийское общественное движение "Семья", соорганизаторами являются Общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество", Федерация бокса России, Общероссийское движение "Сорок Сороков", Общенациональная программа "В кругу семьи". Как заявляли организаторы, среди целей Всероссийского парада семьи – формирование убеждений о важности и роли семьи в жизни человека, привитие подрастающему поколению чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, укрепление традиционных ценностей.
https://ria.ru/20250623/semya-1882525592.html
https://ria.ru/20250708/putin-2027941166.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Парад семьи в Москве
Парад семьи в Москве посетили 7 тыс человек, рассказал РИА Новости координатор оргкомитета парада, лидер общероссийского движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин.
Всероссийский парад семьи был организован в 100 городах России и приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который празднуется в день памяти небесных покровителей семьи – Петра и Февронии Муромских. В Москве парад прошел в парке ВДНХ под лозунгом "Россия — семья семей".
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости, Даниил Каребо, Роман Бурак. Всероссийский парад семьи состоялся более чем в 100 городах РФ в День семьи, любви и верности, в Москве парад прошел на ВДНХ, в нем приняли участие около 7 тысяч человек, рассказали РИА Новости координатор оргкомитета парада, лидер общероссийского движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин.
Всероссийский парад семьи был организован в 100 городах РФ и приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который празднуется в день памяти небесных покровителей семьи – Петра и Февронии Муромских. В Москве парад прошел в парке ВДНХ под лозунгом "Россия — семья семей".
"Парад прошел более чем в 100 городах страны. В параде в Москве приняли участие около семи тысяч человек, в прошлом году было пять тысяч", – сказал Кормухин.
Для участников шествия, среди которых было много детей, организовали мастер-классы по семейному рисунку, эстафеты, традиционные русские игры в волчки, бирюльки и бабки. Безопасность обеспечивали полицейские, дежурила карета скорой помощи, сообщает корреспондент РИА Новости.
Парад прошел по маршруту от Северной петли до площадки перед павильоном №57, где расположен Исторический парк "Россия – моя история". На сцене напротив павильона прошло награждение многодетных семей.
"Господь сказал нам: "Плодитесь и размножайтесь, населяйте землю, наполняйте землю и владейте ею". Плодитесь – значит, создавайте семьи, потому что вне семьи нельзя плодиться. Размножайтесь – значит, семья должна быть многодетной. Если вы малодетные, вы не размножаетесь (не воспроизводитесь – ред.). Населяйте землю. И только после этого Господь нам сказал, что вы будете владеть землей. Наш народ на протяжении веков слушал Бога: плодился, создавал крепкие семьи, многопоколенные, многодетные, заселил одну шестую часть суши, стал владеть ею… А теперь мы стали вымирать. Мы должны понимать, что, если мы не будем слушать Бога, мы вымрем", - сказал Кормухин, обращаясь к участникам парада.
"В этот праздник - День семьи, любви и верности - не по разнарядкам люди взяли, собрались, потому что любят свои семьи, любят своих родителей, детей, бабушек и дедушек. Слава Богу за всё! Поздравляю всех с праздником!" - резюмировал Кормухин.
Организаторами Всероссийского парада семьи выступили Общероссийское общественное движение "Семья", соорганизаторами являются Общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество", Федерация бокса России, Общероссийское движение "Сорок Сороков", Общенациональная программа "В кругу семьи".
Как заявляли организаторы, среди целей Всероссийского парада семьи – формирование убеждений о важности и роли семьи в жизни человека, привитие подрастающему поколению чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, укрепление традиционных ценностей.
В прошлом году на фестивале бракосочетались пары со всех уголков России: из Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
В прошлом году на фестивале бракосочетались пары со всех уголков России: из Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
В прошлом году на фестивале бракосочетались пары со всех уголков России: из Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.