https://ria.ru/20250708/parad-2028027155.html

В Москве прошел парад семьи

В Москве прошел парад семьи - РИА Новости, 08.07.2025

В Москве прошел парад семьи

Всероссийский парад семьи состоялся более чем в 100 городах РФ в День семьи, любви и верности, в Москве парад прошел на ВДНХ, в нем приняли участие около 7... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T21:49:00+03:00

2025-07-08T21:49:00+03:00

2025-07-08T21:49:00+03:00

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день семьи, любви и верности в россии

день семьи, любви и верности

семья

традиционные ценности

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости, Даниил Каребо, Роман Бурак. Всероссийский парад семьи состоялся более чем в 100 городах РФ в День семьи, любви и верности, в Москве парад прошел на ВДНХ, в нем приняли участие около 7 тысяч человек, рассказали РИА Новости координатор оргкомитета парада, лидер общероссийского движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин. Всероссийский парад семьи был организован в 100 городах РФ и приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который празднуется в день памяти небесных покровителей семьи – Петра и Февронии Муромских. В Москве парад прошел в парке ВДНХ под лозунгом "Россия — семья семей". "Парад прошел более чем в 100 городах страны. В параде в Москве приняли участие около семи тысяч человек, в прошлом году было пять тысяч", – сказал Кормухин. Для участников шествия, среди которых было много детей, организовали мастер-классы по семейному рисунку, эстафеты, традиционные русские игры в волчки, бирюльки и бабки. Безопасность обеспечивали полицейские, дежурила карета скорой помощи, сообщает корреспондент РИА Новости. Парад прошел по маршруту от Северной петли до площадки перед павильоном №57, где расположен Исторический парк "Россия – моя история". На сцене напротив павильона прошло награждение многодетных семей. "Господь сказал нам: "Плодитесь и размножайтесь, населяйте землю, наполняйте землю и владейте ею". Плодитесь – значит, создавайте семьи, потому что вне семьи нельзя плодиться. Размножайтесь – значит, семья должна быть многодетной. Если вы малодетные, вы не размножаетесь (не воспроизводитесь – ред.). Населяйте землю. И только после этого Господь нам сказал, что вы будете владеть землей. Наш народ на протяжении веков слушал Бога: плодился, создавал крепкие семьи, многопоколенные, многодетные, заселил одну шестую часть суши, стал владеть ею… А теперь мы стали вымирать. Мы должны понимать, что, если мы не будем слушать Бога, мы вымрем", - сказал Кормухин, обращаясь к участникам парада. "В этот праздник - День семьи, любви и верности - не по разнарядкам люди взяли, собрались, потому что любят свои семьи, любят своих родителей, детей, бабушек и дедушек. Слава Богу за всё! Поздравляю всех с праздником!" - резюмировал Кормухин. Организаторами Всероссийского парада семьи выступили Общероссийское общественное движение "Семья", соорганизаторами являются Общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество", Федерация бокса России, Общероссийское движение "Сорок Сороков", Общенациональная программа "В кругу семьи". Как заявляли организаторы, среди целей Всероссийского парада семьи – формирование убеждений о важности и роли семьи в жизни человека, привитие подрастающему поколению чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, укрепление традиционных ценностей.

https://ria.ru/20250623/semya-1882525592.html

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Парад семьи в Москве Парад семьи в Москве посетили 7 тыс человек, рассказал РИА Новости координатор оргкомитета парада, лидер общероссийского движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин. Всероссийский парад семьи был организован в 100 городах России и приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который празднуется в день памяти небесных покровителей семьи – Петра и Февронии Муромских. В Москве парад прошел в парке ВДНХ под лозунгом "Россия — семья семей". 2025-07-08T21:49 true PT0M19S

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