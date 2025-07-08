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Как в сказке: самые яркие пары на II Всероссийском свадебном фестивале

Как в сказке: самые яркие пары на II Всероссийском свадебном фестивале - РИА Новости, 08.07.2025

Как в сказке: самые яркие пары на II Всероссийском свадебном фестивале

В День семьи, любви и верности в Москве открылся II Всероссийский свадебный фестиваль. Более 200 пар со всей страны приехали в столицу, чтобы устроить... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:30:00+03:00

2025-07-08T17:30:00+03:00

2025-07-08T18:17:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В День семьи, любви и верности в Москве открылся II Всероссийский свадебный фестиваль. Более 200 пар со всей страны приехали в столицу, чтобы устроить незабываемую церемонию бракосочетания. О том, как прошел первый день яркого, праздничного события, — в фотоленте РИА Новости.

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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