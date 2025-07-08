Как в сказке: самые яркие пары на II Всероссийском свадебном фестивале

В День семьи в Москве открылся Всероссийский свадебный фестиваль
II Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" открылся на главной площадке страны — в Национальном центре "Россия".
II Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" открылся на главной площадке страны — в Национальном центре "Россия".
Участвовать в фестивале могут молодожены и их гости, пары, планирующие свадьбу, а также все, кто интересуются свадебной индустрией и любят посещать масштабные мероприятия.
Участвовать в фестивале могут молодожены и их гости, пары, планирующие свадьбу, а также все, кто интересуются свадебной индустрией и любят посещать масштабные мероприятия.
На открытии фестиваля пары в сопровождении барабанщиц и артистов цирка прошли мимо собравшихся на торжество родных и близких.
На открытии фестиваля пары в сопровождении барабанщиц и артистов цирка прошли мимо собравшихся на торжество родных и близких.
Затем состоялись церемония одновременной регистрации брака и передача молодоженам символического огня семейного очага от участников I Всероссийского свадебного фестиваля.
Затем состоялись церемония одновременной регистрации брака и передача молодоженам символического огня семейного очага от участников I Всероссийского свадебного фестиваля.
По плану — концертные программы с участием звезд, творческие мастер-классы, экскурсии и тематические паблик-токи от экспертов свадебной индустрии, выставки.
По плану — концертные программы с участием звезд, творческие мастер-классы, экскурсии и тематические паблик-токи от экспертов свадебной индустрии, выставки.
Молодожены и гости фестиваля смогут узнать о свадебных традициях. Также им расскажут об основах семейной психологии.
Молодожены и гости фестиваля смогут узнать о свадебных традициях. Также им расскажут об основах семейной психологии.
Для торжественной церемонии молодожены выбирают не только классические свадебные наряды, но и этнические костюмы.
Для торжественной церемонии молодожены выбирают не только классические свадебные наряды, но и этнические костюмы.
Например, эта пара решила бракосочетаться в казачьих нарядах.
Например, эта пара решила бракосочетаться в казачьих нарядах.
Некоторые выбрали для церемонии костюмы в стиле ХIX века.
Некоторые выбрали для церемонии костюмы в стиле ХIX века.
Молодожены в русских костюмах смотрелись сказочно.
Молодожены в русских костюмах смотрелись сказочно.
В прошлом году на фестивале бракосочетались пары со всех уголков России: из Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
В прошлом году на фестивале бракосочетались пары со всех уголков России: из Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
Всего во время I Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца" поженилась 221 пара.
Всего во время I Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца" поженилась 221 пара.
Фестиваль продлится до 10 июля.