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Как в сказке: самые яркие пары на II Всероссийском свадебном фестивале - РИА Новости, 08.07.2025
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Культура
 
17:30 08.07.2025 (обновлено: 18:17 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/svadby-2027976941.html
Как в сказке: самые яркие пары на II Всероссийском свадебном фестивале
Как в сказке: самые яркие пары на II Всероссийском свадебном фестивале - РИА Новости, 08.07.2025
Как в сказке: самые яркие пары на II Всероссийском свадебном фестивале
В День семьи, любви и верности в Москве открылся II Всероссийский свадебный фестиваль. Более 200 пар со всей страны приехали в столицу, чтобы устроить... РИА Новости, 08.07.2025
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культура
фото
фото - культура
москва
стиль жизни
свадьба
россия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В День семьи, любви и верности в Москве открылся II Всероссийский свадебный фестиваль. Более 200 пар со всей страны приехали в столицу, чтобы устроить незабываемую церемонию бракосочетания. О том, как прошел первый день яркого, праздничного события, — в фотоленте РИА Новости.
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Как в сказке: самые яркие пары на II Всероссийском свадебном фестивале

В День семьи в Москве открылся Всероссийский свадебный фестиваль

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В День семьи, любви и верности в Москве открылся II Всероссийский свадебный фестиваль. Более 200 пар со всей страны приехали в столицу, чтобы устроить незабываемую церемонию бракосочетания. О том, как прошел первый день яркого, праздничного события, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

II Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" открылся на главной площадке страны — в Национальном центре "Россия".

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца в Москве

II Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" открылся на главной площадке страны — в Национальном центре "Россия".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Участвовать в фестивале могут молодожены и их гости, пары, планирующие свадьбу, а также все, кто интересуются свадебной индустрией и любят посещать масштабные мероприятия.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественной церемонии бракосочетания в Национальном центре Россия в Москве

Участвовать в фестивале могут молодожены и их гости, пары, планирующие свадьбу, а также все, кто интересуются свадебной индустрией и любят посещать масштабные мероприятия.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На открытии фестиваля пары в сопровождении барабанщиц и артистов цирка прошли мимо собравшихся на торжество родных и близких.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественного шествия молодоженов в Москве

На открытии фестиваля пары в сопровождении барабанщиц и артистов цирка прошли мимо собравшихся на торжество родных и близких.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Затем состоялись церемония одновременной регистрации брака и передача молодоженам символического огня семейного очага от участников I Всероссийского свадебного фестиваля.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественной церемонии бракосочетания в Национальном центре Россия в Москве

Затем состоялись церемония одновременной регистрации брака и передача молодоженам символического огня семейного очага от участников I Всероссийского свадебного фестиваля.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

По плану — концертные программы с участием звезд, творческие мастер-классы, экскурсии и тематические паблик-токи от экспертов свадебной индустрии, выставки.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца в Москве

По плану — концертные программы с участием звезд, творческие мастер-классы, экскурсии и тематические паблик-токи от экспертов свадебной индустрии, выставки.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Молодожены и гости фестиваля смогут узнать о свадебных традициях. Также им расскажут об основах семейной психологии.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца в Москве

Молодожены и гости фестиваля смогут узнать о свадебных традициях. Также им расскажут об основах семейной психологии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Для торжественной церемонии молодожены выбирают не только классические свадебные наряды, но и этнические костюмы.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественной церемонии бракосочетания в Национальном центре Россия в Москве

Для торжественной церемонии молодожены выбирают не только классические свадебные наряды, но и этнические костюмы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Например, эта пара решила бракосочетаться в казачьих нарядах.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественной церемонии бракосочетания в Национальном центре Россия в Москве

Например, эта пара решила бракосочетаться в казачьих нарядах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Некоторые выбрали для церемонии костюмы в стиле ХIX века.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественной церемонии бракосочетания в Национальном центре Россия в Москве

Некоторые выбрали для церемонии костюмы в стиле ХIX века.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Молодожены в русских костюмах смотрелись сказочно.

Второй Всероссийский свадебный фестиваль Россия. Соединяя сердца

Молодожены в русских костюмах смотрелись сказочно.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В прошлом году на фестивале бракосочетались пары со всех уголков России: из Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественной церемонии бракосочетания в Национальном центре Россия в Москве

В прошлом году на фестивале бракосочетались пары со всех уголков России: из Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Всего во время I Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца" поженилась 221 пара.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественной церемонии бракосочетания в Национальном центре Россия в Москве

Всего во время I Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца" поженилась 221 пара.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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12 из 13
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Фестиваль продлится до 10 июля.

Участники Всероссийского свадебного фестиваля Россия. Соединяя сердца во время торжественной церемонии бракосочетания в Национальном центре Россия в Москве

Фестиваль продлится до 10 июля.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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